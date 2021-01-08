Самые популярные достопримечательности 🏛️ и занятия в Литве, которые must have для каждого туриста на отдыха. Например, вы должны увидеть Куршскую косу, зелёные поля, Тракайский замок 🏰, а еще попробовать знаменитое пиво в Старом городе Вильнюса

Литва

Литва – все еще малоизученна путешественниками. Страна бывшего Советского Союза только начинает расцветать. Мощеные городские улочки, богемные городки и восхитительные рестораны, где подают местные деликатесы. Пришло время поехать в Прибалтику.

1. Республика Ужупис

Республика Ужупис

Художественный район Ужупис – это богемное государство за пределами Вильнюса. После того, как Литва вышла из Советского Союза, горстка чудаков решила создать собственную независимую страну на 60 гектарах, из 120 жителей, с собственным президентом, епископом, церковью и официальным флагом.





Посетители могут попасть в так называемую «Республику ангелов» по мосту с множеством замочков, повешенных влюбленными, и побродить по извилистым улочкам, старым военным укреплениям и разрушающимся домам. Есть даже статуя музыканта Фрэнка Заппы, который занял место, где когда-то стояла статуя Ленина.

Užupis, Вильнюс, Литва

2. Холм Ведьм

Холм ведьм в Литве

К знаменитым холмам добавляется Холм ведьм Куршской косы. Старая народная тропа проходит через лес мимо деревянных статуй драконов, богинь и, как известно, дьяволов. Резные статуи появились как общественный проект в 1979. Прогуляйтесь сквозь легенды и мифы литовской народной истории. А в канун середины лета местные жители собираются здесь, чтобы петь и отмечать праздник лета.

Hill of Witches, L. Rėzos gatvė, Юодкранте, Литва

3. Куршская коса

Куршская коса, Литва

В летнее время коса – длинный полуостров у яркого западного побережья Литвы. Проведите несколько дней и побалуйте себя неспешными велосипедными прогулками по густым лесам, белым песчаным дюнам и симпатичным пляжным деревням. Арендовать кемпинг или комнату будет относительно просто и дешево. В еде нет ничего особенного, но можно любоваться красивыми закатами каждый день.

Curonian Spit National Park, Naglių gatvė, Нида, Литва

4. Зеленые поля

Аукштайтийский национальный парк Музей древнего пчеловодства,Стрипейкяй

Литовцы любят природу, и это неудивительно: здесь густые леса, озера и красивая береговая линия. Одним из лучших мест, где можно исследовать дикую местность, является Аукштайтийский национальный парк. Расположенный примерно в 100 км от Вильнюса, он содержит 126 озер, несколько островов и ручьев, а также старые традиционные деревни. В Стрипейкяй находится единственный в своем роде Музей древнего пчеловодства.

Aukštaitija National Park, Ozero, Литва

5. Тракайский замок

Тракайский замок зимой Тракайский замок летом

Тракайская крепость, построенная в 14 веке, – это веселая однодневная поездка из Вильнюса как солнечным летом, так и снежной зимой. Замок расположен на острове на озере Гальве, куда можно добраться по пешеходному мосту или на гребной лодке. Интерьер замка рассказывает историю ренессансной жизни и историю этого района. Самой потрясающей является реконструированная часовня с ее красными гобеленами и романскими люстрами.

Trakų salos pilis, Тракай, Литва

6. Каунасский музей чертей

Каунасский музей чертей Фигурка в каунасском музее чертей

Даже если музеи вам не по душе, печально известный Каунасский музей чертей (Музей дьяволов) стоит посещения. В этом здании находится уникальная коллекция из 260 скульптур дьявола (в основном из дерева), принадлежащих художнику Антанасу Жмуйдзинавичюсу. После его смерти экспозиция расширилась и включает более 3000 статуэток. Это незабываемое место, где можно узнать все о местном искусстве, народных легендах и культурных идеях, касающихся дьявола и демонов.

Devils' Museum, V. Putvinskio gatvė, Kaunas, Литва

7. Пиво и пивные закуски в Старом городе Вильнюса

Старый город Вильнюса – место, с отличными барами и кафе

Литва может быть не известна своим пивом (пока), но они точно знают, как хорошо готовить пивные закуски. В большинстве баров подают сытный набор ukandiai prie alaus. Вероятно, самым вездесущим из закусок является кепта дуона – жареный ржаной хлеб с сырным соусом и тертым чесноком. Есть еще крендели, пивной суп, кальмары, соленая и сушеная рыба.

Vilnius Old Town, Вильнюс, Литва

8. Гора Крестов

Гора крестов

Наверное, самая известная достопримечательность Литвы – Гора Крестов. Современное место паломничества, холм в буквальном смысле слова – зеленая насыпь недалеко от города Шяуляй, на которой расположено более 100 000 крестов со всего мира. Хотя никто не знает точно, считается, что все началось в 19 веке. При Советском Союзе гору несколько раз ровняли бульдозеры, но после обретения независимости здесь воцарился мир.

Hill of Crosses, Jurgaičiai, Литва

9. Башня Гедиминаса

Башня Гедиминаса

В Вильнюсе нет недостатка в исторических памятниках, но если вы хотите узнать происхождение города, остановитесь у башни Гедиминаса – символа национальной гордости Литвы. Башня и окружающие ее стены – все, что осталось от старого кирпичного замка, построенного здесь в 15 веке.

Легенда гласит, что герцог Гедиминас охотился в долине, и когда он остановился в лагере, ему приснился старый железный волк, воющий на вершине холма, где сегодня стоит башня. Он принял это как знак и основал Вильнюс вокруг этого места.

Посетители могут подняться пешком или на фуникулере к башне, где сейчас находится музей с небольшой экспозицией средневековых доспехов, миниатюрных моделей и фотографий.

Gedimino pilies bokštas (Gediminas Castle Tower), Arsenalo gatvė, Вильнюс, Литва

10. Музей янтаря

Музей янтаря в Литве Один из экспонатов музея янтаря в Паланге

В Старом городе Вильнюса можно увидеть множество магазинов янтаря и в центре города даже есть впечатляющая Галерея-музей янтаря. Однако, чтобы попасть в центр торговли янтарем в Литве, нужно отправиться в музей янтаря Паланги на побережье Балтийского моря. Музей был основан в 1963 году и демонстрирует 4500 экспонатов в 15 залах элегантного Тишкявичского дворца.