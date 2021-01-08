Литва – все еще малоизученна путешественниками. Страна бывшего Советского Союза только начинает расцветать. Мощеные городские улочки, богемные городки и восхитительные рестораны, где подают местные деликатесы. Пришло время поехать в Прибалтику.
1. Республика Ужупис
Художественный район Ужупис – это богемное государство за пределами Вильнюса. После того, как Литва вышла из Советского Союза, горстка чудаков решила создать собственную независимую страну на 60 гектарах, из 120 жителей, с собственным президентом, епископом, церковью и официальным флагом.
Посетители могут попасть в так называемую «Республику ангелов» по мосту с множеством замочков, повешенных влюбленными, и побродить по извилистым улочкам, старым военным укреплениям и разрушающимся домам. Есть даже статуя музыканта Фрэнка Заппы, который занял место, где когда-то стояла статуя Ленина.
2. Холм Ведьм
К знаменитым холмам добавляется Холм ведьм Куршской косы. Старая народная тропа проходит через лес мимо деревянных статуй драконов, богинь и, как известно, дьяволов. Резные статуи появились как общественный проект в 1979. Прогуляйтесь сквозь легенды и мифы литовской народной истории. А в канун середины лета местные жители собираются здесь, чтобы петь и отмечать праздник лета.
3. Куршская коса
В летнее время коса – длинный полуостров у яркого западного побережья Литвы. Проведите несколько дней и побалуйте себя неспешными велосипедными прогулками по густым лесам, белым песчаным дюнам и симпатичным пляжным деревням. Арендовать кемпинг или комнату будет относительно просто и дешево. В еде нет ничего особенного, но можно любоваться красивыми закатами каждый день.
4. Зеленые поля
Литовцы любят природу, и это неудивительно: здесь густые леса, озера и красивая береговая линия. Одним из лучших мест, где можно исследовать дикую местность, является Аукштайтийский национальный парк. Расположенный примерно в 100 км от Вильнюса, он содержит 126 озер, несколько островов и ручьев, а также старые традиционные деревни. В Стрипейкяй находится единственный в своем роде Музей древнего пчеловодства.
5. Тракайский замок
Тракайская крепость, построенная в 14 веке, – это веселая однодневная поездка из Вильнюса как солнечным летом, так и снежной зимой. Замок расположен на острове на озере Гальве, куда можно добраться по пешеходному мосту или на гребной лодке. Интерьер замка рассказывает историю ренессансной жизни и историю этого района. Самой потрясающей является реконструированная часовня с ее красными гобеленами и романскими люстрами.
6. Каунасский музей чертей
Даже если музеи вам не по душе, печально известный Каунасский музей чертей (Музей дьяволов) стоит посещения. В этом здании находится уникальная коллекция из 260 скульптур дьявола (в основном из дерева), принадлежащих художнику Антанасу Жмуйдзинавичюсу. После его смерти экспозиция расширилась и включает более 3000 статуэток. Это незабываемое место, где можно узнать все о местном искусстве, народных легендах и культурных идеях, касающихся дьявола и демонов.
7. Пиво и пивные закуски в Старом городе Вильнюса
Литва может быть не известна своим пивом (пока), но они точно знают, как хорошо готовить пивные закуски. В большинстве баров подают сытный набор ukandiai prie alaus. Вероятно, самым вездесущим из закусок является кепта дуона – жареный ржаной хлеб с сырным соусом и тертым чесноком. Есть еще крендели, пивной суп, кальмары, соленая и сушеная рыба.
8. Гора Крестов
Наверное, самая известная достопримечательность Литвы – Гора Крестов. Современное место паломничества, холм в буквальном смысле слова – зеленая насыпь недалеко от города Шяуляй, на которой расположено более 100 000 крестов со всего мира. Хотя никто не знает точно, считается, что все началось в 19 веке. При Советском Союзе гору несколько раз ровняли бульдозеры, но после обретения независимости здесь воцарился мир.
9. Башня Гедиминаса
В Вильнюсе нет недостатка в исторических памятниках, но если вы хотите узнать происхождение города, остановитесь у башни Гедиминаса – символа национальной гордости Литвы. Башня и окружающие ее стены – все, что осталось от старого кирпичного замка, построенного здесь в 15 веке.
Легенда гласит, что герцог Гедиминас охотился в долине, и когда он остановился в лагере, ему приснился старый железный волк, воющий на вершине холма, где сегодня стоит башня. Он принял это как знак и основал Вильнюс вокруг этого места.
Посетители могут подняться пешком или на фуникулере к башне, где сейчас находится музей с небольшой экспозицией средневековых доспехов, миниатюрных моделей и фотографий.
10. Музей янтаря
В Старом городе Вильнюса можно увидеть множество магазинов янтаря и в центре города даже есть впечатляющая Галерея-музей янтаря. Однако, чтобы попасть в центр торговли янтарем в Литве, нужно отправиться в музей янтаря Паланги на побережье Балтийского моря. Музей был основан в 1963 году и демонстрирует 4500 экспонатов в 15 залах элегантного Тишкявичского дворца.