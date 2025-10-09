Найдено 3 экскурсии в категории « Центральный рынок Пасар Сени » в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 3.5 часа 197 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Прогулка по Куала-Лумпуру Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии Начало: Отель в Куала Лумпуре €150 за всё до 2 чел. На машине 4 часа 9 отзывов Индивидуальная до 12 чел. Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом Куала-Лумпур - город контрастов и культур. На нашей экскурсии вы увидите пещеры Бату, башни Петронас и другие знаковые места с русским гидом от €145 за всё до 12 чел. Пешая 2.5 часа 87 отзывов Мини-группа до 10 чел. Свидание с Куала-Лумпуром каждый день Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара Расписание: ежедневно в 15:15 €35 за человека Другие экскурсии Куала-Лумпура

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Центральный рынок Пасар Сени»

Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Центральный рынок Пасар Сени», 293 ⭐ отзыва, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь