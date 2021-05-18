Полезная информация о Мале
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Местное время в Мале
23:1815
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇻 Мальдивы
|Название города
|Мале
|По-английски
|Male
|Это столица
|Мале является столицей Мальдивских островов
|Статья о городе
|Статья о Мале
|Население города
|103 693 чел.
|Аэропорт
|Мале MLE
|Часовой пояс
|Indian/Maldives
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
Подробная статья
Мале, Мальдивы — о столице Мальдивских островов, фото, видео, карта, отели
Мале — столица Мальдив. На карте мира она находится на 4-х Мальдивских островах, на одном из них располагается столичный, он же главный, аэропорт страны, куда и прилетают все путешественники мира перед тем как отправиться на отдых на другие острова с шикарными белоснежными пляжами как в рекламе Баунти :)