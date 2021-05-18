Мале, Мальдивы — о столице Мальдивских островов, фото, видео, карта, отели

Мале — столица Мальдив. На карте мира она находится на 4-х Мальдивских островах, на одном из них располагается столичный, он же главный, аэропорт страны, куда и прилетают все путешественники мира перед тем как отправиться на отдых на другие острова с шикарными белоснежными пляжами как в рекламе Баунти :)