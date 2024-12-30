Возможно участие с детьми от 7 лет.

Для въезда в Королевство Марокко (сроком до 90 дней) жителям России виза не требуется.

По прибытии в Марокко в пункте пограничного контроля аэропорта в паспорт ставят только штампы о въезде и выезде. Консульский сбор не взимается. Необходимо иметь действующий загранпаспорт с сроком действия не менее 3 месяцев.

Проживание. В отелях в 2-местных номерах. За доплату возможно одноместное размещение. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. Традиционные марокканские завтраки и ужины включены в стоимость. Напитки и вода оплачиваются дополнительно. Обеды — в местных кафе за свой счёт.

Дети. Дети могут принимать участие, начиная с 7-летнего или более раннего возраста — по согласованию с гидом.