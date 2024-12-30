Увидеть, где встречаются море и океан, погулять по столице, Шефшауэну и Фесу и отдохнуть на пляже
Побываем там, где, по слухам, затонула легендарная Атлантида, где воды Атлантического океана перемешиваются с водами Средиземного моря, и увидим, где начинается Гибралтарский пролив.
Вы познакомитесь со столицей Королевства — оживлённым и шумным Рабатом, прогуляетесь по тихим провинциальным городкам Асила и Тетуан. Посетите знаменитый Фес и рассмотрите петляющие сине-голубые улочки Шефшауэна.
А в приморском городе Мартиль вас ждёт отдых на роскошном песчаном пляже под успокаивающий шум волн.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 675
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Для въезда в Королевство Марокко (сроком до 90 дней) жителям России виза не требуется.
По прибытии в Марокко в пункте пограничного контроля аэропорта в паспорт ставят только штампы о въезде и выезде. Консульский сбор не взимается. Необходимо иметь действующий загранпаспорт с сроком действия не менее 3 месяцев.
Проживание. В отелях в 2-местных номерах. За доплату возможно одноместное размещение. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.
Питание. Традиционные марокканские завтраки и ужины включены в стоимость. Напитки и вода оплачиваются дополнительно. Обеды — в местных кафе за свой счёт.
Дети. Дети могут принимать участие, начиная с 7-летнего или более раннего возраста — по согласованию с гидом.
Программа тура по дням
Мечеть Хасана II, переезд в столицу
Встречаемся и отправляемся к самой большой мечети страны, носящей имя короля Хасана II, которая одновременно может вместить более 100 тысяч человек. Часть ажурного сооружения расположена на платформе прямо над волнами Атлантического океана. Полюбуемся святыней снаружи и поедем в столицу Марокко — Рабат (90 км). По приезде разместимся в отеле, поужинаем и познакомимся поближе.
Экскурсия по Рабату, прогулка по Ларашу, переезд в Асилу
Утром прогуляемся по Рабату. Пройдёмся по медине — сердцу исторической части города. Увидим ворота Баб-эль-Хад, ведущие к базарной площади, мавзолей Мухаммеда V и королевский дворец. Посмотрим на Касбу Удайя — цитадель, построенную в начале 12-го века, и минарет Хасана.
Затем отправимся в город Асила (230 км), посетив по пути портовый Лараш, архитектура которого объединяет черты традиционного марокканского и андалузского стилей. По приезде разместимся в отеле и поужинаем.
Знакомство с Асилой, переезд в Танжер
После завтрака идём знакомиться с Асилой, городом с богатой историей: первые поселения возникли здесь ещё в 15-м веке до нашей эры. В период Римской империи он принадлежал Карфагену, а после прихода португальцев стал одним из важнейших торговых центров. Прогуляемся по уютным бело-голубым улочкам медины, осмотрим дворец Рассули, построенную португальцами башню Эль-Камра и дамбу, с которой видны крепостные бастионы.
Затем едем к морю, в крупный интернациональный город Танжер в 50 км от Асилы. По прибытии разместимся в отеле и отдохнём.
Мыс Спартель, Геркулесовы столбы, переезд в Тетуан
Сегодня вас ждут живописные природные достопримечательности. Сначала побываем у мыса Спартель, там, где Атлантический океан встречается со Средиземным морем. Полюбуемся завораживающей бесконечностью бирюзовой глади воды и прибрежными скалами, увидим маяк. Кстати, в древности рядом с мысом находился остров, который потом затонул — говорят, это и была та самая Атлантида. Здесь же есть ресторан — при желании сможем в нём пообедать.
Затем посетим Геркулесовы столбы — две большие скалы, обозначающие вход в Гибралтарский пролив, по которым когда-то ориентировались моряки. А на другой стороне пролива сможем разглядеть туманный силуэт северного столба, принадлежащего Великобритании. Вечером — переезд в Тетуан (в пути — около 2 часов).
Прогулка по Тетуану, отдых у моря в Мартиле, переезд в Шефшауэн
Начнём день с прогулки по Тетуану. Пройдёмся по старинным касбам и медине, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем переедем в приморский городок Мартиль с роскошными песчаными пляжами. Отдохнём на одном из них — подышим солёным воздухом, позагораем и послушаем шум волн. При желании можно искупаться. А вечером отправимся в знаменитый синий город Шефшауэн (в пути — около 2 часов).
Сине-голубые лабиринты улочек Шефшауэна, ущелье Акшур
Уверены, такого запоминающегося утра у вас давно не было — идём гулять по лабиринтам улочек всех оттенков синего и голубого. Полюбуемся необычными домами с дверьми, украшенными замысловатыми орнаментами, и сделаем много ярких фотографий.
Далее доедем до живописного ущелья Акшур неподалёку от Шефшауэна. Насладимся видами высоких отвесных склонов и струящихся водопадов. Желающие смогут искупаться в прозрачной реке. Здесь же будет возможность пообедать в местном ресторанчике и попробовать тажин — традиционное блюдо из мяса и овощей, приготовленное в одноимённой глиняной посуде. К вечеру вернёмся в город.
Переезд в Фес, древнеримский город Волюбилис, прогулка по Мекнесу
Сегодня отправляемся в ещё один известный город королевства — Фес. Но по пути вас ждёт знакомство и с другими историческими местами. Мы побываем в древнеримском городе Волюбилис, которому более 2000 лет. Осмотрим сохранившиеся после землетрясения 1755 года колонны, части базилики и форума и впечатляющую напольную мозаику. Заедем в Мекнес — один из имперских городов Марокко, бывший его столицей в 17-м веке. По приезде в Фес разместимся в гостинице и поужинаем.
Прогулка по Фесу с местным гидом
В этот день вас ждёт знакомство с древнейшим имперским Фесом, бывшим столицей Марокко в 9-12 веках. Будем гулять в компании местного гида, который расскажет интересные истории из жизни города. Побываем в медине, где сосредоточились торговые и ремесленные лавочки и находится старейший в мире непрерывно действующий университет Аль-Карауин. К вечеру вернёмся в отель.
Отъезд
Утром вернёмся на ж. -д. вокзал в Касабланке, откуда вы самостоятельно доберётесь до аэропорта.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида и сертифицированного местного гида-водителя
- Проживание в отелях
- Завтраки и ужины во все дни тура (без напитков, начиная с ужина 1-го дня по завтрак 9-го дня)
- Групповые переезды по программе
- Входные билеты по программе
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Касабланки и обратно
- Трансфер из/в аэропорт Касабланки и до места встречи группы на ж. - д. станции «Casа Voyage»: электричка - от 7 €, такси - от 60 € за машину
- Обеды и напитки ~ 10-15 € с человека в день
- Доплата за одноместное размещение - 200 €
- Чаевые ~ 20-30 € за тур
- Входная плата в мечеть Хассана II
- Медицинская страховка
- Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки