Описание тура
Организационные детали
Можем корректировать программу под ваши желания.
Программа тура по дням
Касабланка: мечеть Хасана II, Старый город, европейский квартал и океан
Встретимся в аэропорту и начнём исследовать Касабланку.
Мечеть Хасана II. Вы увидите одну из крупнейших святынь на берегу Атлантического океана. Её минарет возвышается на 210 метров!
Старый город. Прогуляетесь по узким улочкам и полюбуетесь старинными домами. Желающие заглянут в ремесленные лавки, где торгуют керамикой, текстилем и изделиями из кожи.
Район Вилль Нуво. Он построен во времена французского протектората. Широкие бульвары, элегантные здания в стиле ар-деко и модные кафе — уголок Европы! Вы пройдётесь по бульвару Мохаммеда V — главной торговой улице Касабланки.
Набережная Корниш. Насладитесь видами океана, при желании выпьете чашечку кофе или попробуете свежие морепродукты.
Рабат: Касба Удая, мавзолей Мухаммеда V, дворец Дар-эль-Махзен и комплекс Шелла
Переедем в Рабат, где сочетаются древние памятники, королевская роскошь и природа.
Касба Удая. Вы увидите средневековую цитадель с узкими улочками, белоснежными домами и яркими голубыми дверьми. А с верхней террасы полюбуетесь океаном.
Мавзолей Мухаммеда V. Осмотрите роскошную мозаику, резьбу по дереву и мраморные интерьеры. Рядом возвышается башня Хасана — минарет недостроенной мечети, окружённый руинами.
Старый город. Пройдётесь по медине, мимо ремесленных магазинчиков и кафе, вдали от суеты современного центра.
Королевский дворец Дар-эль-Махзен. Полюбуетесь величественными золотыми воротами, насладитесь прогулкой по Андреевским садам и ощутите мощь монархической династии.
Археологический комплекс Шелла. Окажетесь в некрополе с руинами мечети, минарета, медресе и богато украшенными гробницами султанов.
Возвращение в Касабланку около 17:00. Свободный вечер.
Переезд в Марракеш и ночная жизнь на площади Джемаа-эль-Фна
Прибудем в Марракеш.
Площадь Джемаа-эль-Фна. Это бьющееся сердце Марракеша, особенно когда солнце садится и город оживает совершенно новыми красками. Ночью площадь превращается в театр под открытым небом: здесь собираются акробаты, факиры, змеиные чародеи и рассказчики историй, чьи голоса переносят слушателей в мир древних легенд.
Гастрономическое раздолье. Повсюду на площади расположены прилавки с едой, дымятся котлы с тажином, жарятся кебабы и готовятся свежие соки. Желающие попробуют местные деликатесы: улитки в пряном соусе или сладкий чай с мятой.
Сад Мажорель и музей Ив Сен-Лорана, мечеть Кутубия и дворец Бахия
Вас ждёт экскурсия по Марракешу — жемчужине юга и одной из имперских столиц Марокко.
Сад Мажорель. Вы прогуляетесь мимо ярко-синих построек, экзотических растений и коллекции огромных кактусов. А ещё заглянете в музей Ив Сен-Лорана, где хранится более 50 оригинальных нарядов дизайнера.
Старый город. Попетляете по узким улочкам, сделаете атмосферные фотографии и купите сувениры.
Мечеть Кутубия. Её величественный минарет, украшенный узорами и окружённый садами, видно почти из любой точки Марракеша.
Дворец Бахия. Он поражает воображение роскошными интерьерами, мраморными полами, резными деревянными потолками и мозаикой. А ещё здесь приятно прогуляться по садам и тенистым аллеям у фонтана.
Эс-Сувейра: крепость Скала-де-ла-Касба и площадь Мухаммеда V
Отправимся в Эс-Сувейру (3 часа) — приморский курорт, который ещё называют «городом торговцев». Он известен португальским характером, белоснежными домиками и мощными ветрами.
Старый город. Вы пройдётесь по мощёным улочкам и осмотрите в лавках резные деревянные предметы (рамы, шкатулки, мебель) — это визитная карточка местных мастеров.
Португальская крепость Скала-де-ла-Касба. Она защищала город от пиратов, здесь до сих пор остались пушки и руины башен. А ещё отсюда открывается вид на Атлантический океан, порт и красные стены.
Центральная площадь Мухаммеда V, где можно отдохнуть в кафе и понаблюдать за жизнью местных, пройтись по базарам и вдохнуть пряные ароматы.
Вечером переедем в Агадир (около 3,5 часов в пути).
Свободный день и отдых на курорте
Свободный день на курорте на берегу Атлантического океана. Любители активного отдыха займутся сёрфингом, кайтсерфингом или паддлбордингом, а те, кто предпочитает релакс, найдут уютные места под солнцем или в тени пальм на пляже.
Свободный день и отдых на курорте
День в вашем распоряжении, чтобы плавать, загорать, гулять по городу или пробовать активные виды спорта.
Свободный день и отдых на курорте
День в вашем распоряжении, чтобы плавать, загорать, гулять по городу или пробовать активные виды спорта.
Свободный день и отдых на курорте
День в вашем распоряжении, чтобы плавать, загорать, гулять по городу или пробовать активные виды спорта.
Свободный день и отдых на курорте
День в вашем распоряжении, чтобы плавать, загорать, гулять по городу или пробовать активные виды спорта.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт Агадира. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€2513
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в 1-5 дни, трёхразовое питание в остальные дни
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии с русскоговорящим гидом
- Входные билеты в сад Мажорель и музей Ив Сен-Лорана
Что не входит в цену
- Билеты в Касабланку и обратно из Агадира
- Питание вне программы
- Входные билеты - ок. €60 за весь тур
- Медицинская страховка - €1 в день на человека
- Стоимость тура при 1-местном размещении - €4213