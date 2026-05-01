Встретимся в аэропорту и начнём исследовать Касабланку.

Мечеть Хасана II. Вы увидите одну из крупнейших святынь на берегу Атлантического океана. Её минарет возвышается на 210 метров!

Старый город. Прогуляетесь по узким улочкам и полюбуетесь старинными домами. Желающие заглянут в ремесленные лавки, где торгуют керамикой, текстилем и изделиями из кожи.

Район Вилль Нуво. Он построен во времена французского протектората. Широкие бульвары, элегантные здания в стиле ар-деко и модные кафе — уголок Европы! Вы пройдётесь по бульвару Мохаммеда V — главной торговой улице Касабланки.

Набережная Корниш. Насладитесь видами океана, при желании выпьете чашечку кофе или попробуете свежие морепродукты.