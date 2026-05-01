Большое марокканское приключение: 5 городов и 5 дней релакса на океане (индивидуально)

Касабланка, Рабат, Марракеш, Эс-Сувейра и Агадир
Здесь каждая улочка дышит историей, а дворцы поражают богатством и роскошью, тут укрывались пираты и авантюристы со всего мира и искал вдохновение Ив Сен-Лоран. И это — Марокко! Вы полюбуетесь
читать дальше

элегантной архитектурой Касабланки и Рабата.

В Марракеше пройдётесь по таинственным улочкам медины и увидите, как площадь Джемаа-эль-Фна превращается в театр под открытым небом. В Эс-Сувейре ощутите расслабленную атмосферу рыбацкого городка. А затем вас ждут золотистые пляжи Агадира, волны Атлантического океана и полный релакс. Дух прошлого, восточный колорит и береговой бриз — всё смешается в одном путешествии!

Описание тура

Организационные детали

Можем корректировать программу под ваши желания.

Программа тура по дням

1 день

Касабланка: мечеть Хасана II, Старый город, европейский квартал и океан

Встретимся в аэропорту и начнём исследовать Касабланку.

Мечеть Хасана II. Вы увидите одну из крупнейших святынь на берегу Атлантического океана. Её минарет возвышается на 210 метров!

Старый город. Прогуляетесь по узким улочкам и полюбуетесь старинными домами. Желающие заглянут в ремесленные лавки, где торгуют керамикой, текстилем и изделиями из кожи.

Район Вилль Нуво. Он построен во времена французского протектората. Широкие бульвары, элегантные здания в стиле ар-деко и модные кафе — уголок Европы! Вы пройдётесь по бульвару Мохаммеда V — главной торговой улице Касабланки.

Набережная Корниш. Насладитесь видами океана, при желании выпьете чашечку кофе или попробуете свежие морепродукты.

2 день

Рабат: Касба Удая, мавзолей Мухаммеда V, дворец Дар-эль-Махзен и комплекс Шелла

Переедем в Рабат, где сочетаются древние памятники, королевская роскошь и природа.

Касба Удая. Вы увидите средневековую цитадель с узкими улочками, белоснежными домами и яркими голубыми дверьми. А с верхней террасы полюбуетесь океаном.

Мавзолей Мухаммеда V. Осмотрите роскошную мозаику, резьбу по дереву и мраморные интерьеры. Рядом возвышается башня Хасана — минарет недостроенной мечети, окружённый руинами.

Старый город. Пройдётесь по медине, мимо ремесленных магазинчиков и кафе, вдали от суеты современного центра.

Королевский дворец Дар-эль-Махзен. Полюбуетесь величественными золотыми воротами, насладитесь прогулкой по Андреевским садам и ощутите мощь монархической династии.

Археологический комплекс Шелла. Окажетесь в некрополе с руинами мечети, минарета, медресе и богато украшенными гробницами султанов.

Возвращение в Касабланку около 17:00. Свободный вечер.

3 день

Переезд в Марракеш и ночная жизнь на площади Джемаа-эль-Фна

Прибудем в Марракеш.

Площадь Джемаа-эль-Фна. Это бьющееся сердце Марракеша, особенно когда солнце садится и город оживает совершенно новыми красками. Ночью площадь превращается в театр под открытым небом: здесь собираются акробаты, факиры, змеиные чародеи и рассказчики историй, чьи голоса переносят слушателей в мир древних легенд.

Гастрономическое раздолье. Повсюду на площади расположены прилавки с едой, дымятся котлы с тажином, жарятся кебабы и готовятся свежие соки. Желающие попробуют местные деликатесы: улитки в пряном соусе или сладкий чай с мятой.

4 день

Сад Мажорель и музей Ив Сен-Лорана, мечеть Кутубия и дворец Бахия

Вас ждёт экскурсия по Марракешу — жемчужине юга и одной из имперских столиц Марокко.

Сад Мажорель. Вы прогуляетесь мимо ярко-синих построек, экзотических растений и коллекции огромных кактусов. А ещё заглянете в музей Ив Сен-Лорана, где хранится более 50 оригинальных нарядов дизайнера.

Старый город. Попетляете по узким улочкам, сделаете атмосферные фотографии и купите сувениры.

Мечеть Кутубия. Её величественный минарет, украшенный узорами и окружённый садами, видно почти из любой точки Марракеша.

Дворец Бахия. Он поражает воображение роскошными интерьерами, мраморными полами, резными деревянными потолками и мозаикой. А ещё здесь приятно прогуляться по садам и тенистым аллеям у фонтана.

5 день

Эс-Сувейра: крепость Скала-де-ла-Касба и площадь Мухаммеда V

Отправимся в Эс-Сувейру (3 часа) — приморский курорт, который ещё называют «городом торговцев». Он известен португальским характером, белоснежными домиками и мощными ветрами.

Старый город. Вы пройдётесь по мощёным улочкам и осмотрите в лавках резные деревянные предметы (рамы, шкатулки, мебель) — это визитная карточка местных мастеров.

Португальская крепость Скала-де-ла-Касба. Она защищала город от пиратов, здесь до сих пор остались пушки и руины башен. А ещё отсюда открывается вид на Атлантический океан, порт и красные стены.

Центральная площадь Мухаммеда V, где можно отдохнуть в кафе и понаблюдать за жизнью местных, пройтись по базарам и вдохнуть пряные ароматы.

Вечером переедем в Агадир (около 3,5 часов в пути).

6 день

Свободный день и отдых на курорте

Свободный день на курорте на берегу Атлантического океана. Любители активного отдыха займутся сёрфингом, кайтсерфингом или паддлбордингом, а те, кто предпочитает релакс, найдут уютные места под солнцем или в тени пальм на пляже.

7 день

Свободный день и отдых на курорте

День в вашем распоряжении, чтобы плавать, загорать, гулять по городу или пробовать активные виды спорта.

8 день

Свободный день и отдых на курорте

День в вашем распоряжении, чтобы плавать, загорать, гулять по городу или пробовать активные виды спорта.

9 день

Свободный день и отдых на курорте

День в вашем распоряжении, чтобы плавать, загорать, гулять по городу или пробовать активные виды спорта.

10 день

Свободный день и отдых на курорте

День в вашем распоряжении, чтобы плавать, загорать, гулять по городу или пробовать активные виды спорта.

11 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт Агадира. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€2513
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в 1-5 дни, трёхразовое питание в остальные дни
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии с русскоговорящим гидом
  • Входные билеты в сад Мажорель и музей Ив Сен-Лорана
Что не входит в цену
  • Билеты в Касабланку и обратно из Агадира
  • Питание вне программы
  • Входные билеты - ок. €60 за весь тур
  • Медицинская страховка - €1 в день на человека
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - €4213
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00
Завершение: Аэропорт Агадира, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 59 туристов
Наша компания работает с 1996 года и является специалистом в сфере индивидуальных и групповых путешествий в более чем 70 странах мира. Каждый наш тур — это тщательно спланированная поездка, в ходе которой вам лишь останется наслаждаться красотами выбранной страны, ведь все организаторские моменты мы берём на себя. А наш многолетний опыт позволит сделать ваше приключение незабываемым!

