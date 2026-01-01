Марокко от и до: большой комфорт-тур с этнопогружением и ночью в пустыне
Изучить более 11 городов на пути, дойти на верблюдах до берберского лагеря и посетить киностудию
Начало: Касабланка, аэропорт, 2 групповых трансфера (утром...
25 окт в 08:00
17 апр в 08:00
€1890 за человека
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