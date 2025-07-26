Хочется отметить нашего гида-Гильермо. Мы с мужем ныряли впервые. Организация данной экскурсии отличная. Заранее списались, обо всём договорились, в назначенное время все читать дальше
были на месте. Подробный инструктаж сначала был проведен на словах и показан на экипировке. Далее эта теория была закреплена на тренировочном нырянии в бассейне. Гильермо грамотный, доброжелательный, внимательный, опытный и терпеливый специалист, который с нами как с детьми - по сто раз и всё то, что не поняли с первого раза))) После тренировки в бассейне поплыли к Исла Мухерес, там была наша локация для дайвинга.
Единственное, что лично для меня оказалось дискомфортным - это глубина в 10 метров. Моим ушам это очень не понравилось и были болезненные ощущения, несмотря на все способы снять это давление. Но повторюсь, что это моя индивидуальная особенность и такие ощущения не у каждого.
Очень интересно! Всё прошло отлично 👍 Больше переживали за первое погружение 13-летнего сына, но всё было отлично. Рекомендую, это то, читать дальше
что Вы должны увидеть: подводный мир великолепен, статуи, покрытые водорослями выглядят сказочно. С нами был Александр, который всё рассказал, проверил, успокоил, настроил и сделал всё, чтобы наше погружение было комфортным)
Отличная организация, замечательный инструктор, поможет справиться с волнением и настроит на нужный лад - всё должно быть без спешки и с удовольствием. Увидеть подводный музей было мечтой, которая осуществилась! Я очень рада!!!!
Виктор профессионал своего дела!!! Знаток местной истории и традиций! Подробный инструктаж, который излагается в спокойной манере, но с тонким чувством читать дальше
юмора! Перед каждым погружением тезисно повтор теории и закрепление на практике сначала в бассейне и потом уже в море. Был момент паники, но Виктор быстро взял ситуацию в руки и чудесным образом все получилось, я попала в другой красочный и незабываемый мир. Благодаря Виктору увидела и рыбу камень, и ската, который прятался под одной из статуй! Зонтики, которые смешно сьеживаются при приближении к ним! Одна из статуй получила порцию воздуха и "начала дышать". Рекомендую эту экскурсию всем кто хочет насладиться подводным миром. Виктору огромное спасибо и низкий поклон за сбывшуюся мечту!!!
Полна впечатлений! Организация на отлично! От страха опускать голову в воду до погружения на 10 метров! Благодаря инструкторам, я сделала это! Как читать дальше
итог - плыла рядом с черепахой, вместе с цветными рыбками рассматривала экспонаты музея и фракталы растений, восхищалась иголками ежа лежащего на дне, махала рукой лобстеру… получила загар и много эмоций)))
Всем привет! Эту экскурсию планировал заранее, взял с собой все необходимое снаряжение., кроме балонов. Однако все снаряжение было в наличии читать дальше
в дайвинг клубе и выдается под вашу ответственность. Главное ничего не потерять. Нашим гидом был Виктор. Очень опытный и профессиональный дайвер. Советую начинающим рассчитывать свои силы. Во- первых, Вас ждет прогулка по морю, у кого проблемы с вестибуляркой - берите таблетки. Во- вторых, часовое погружение (2х 30 мин.) не все выдержали. В целом очень интересно и захватывающек приключение.
Впечатления от эксурсии самые положительные. Огромное спасибо гиду Виктору. Нас было две пары, мальчики - сертифицированные дайверы, а для девочек, читать дальше
это было первое погружение со всеми вытекающими отсюда страхами и напряжением. Виктор, отлично провел ознакомительный курс и пробное погружение в бассейне. Наши девочки быстро поняли безопасность предстоящего погружения. Сама эксурсия, также со стороны гида, проходила абсолютно комфортно. Виктор большой молодец, очень много знает о Мексике как наземной, так и подводной. Очень интересно было с ним общаться. Единственное замечание, скорее не к нему, а к дайв центру с которым он работает, снаряжение очень старое и частично не работоспособное, что немного подпортило впечатление от экскурсии.
Невероятный опыт и незабываемая экскурсия! Это был мой первый опыт погружения. Кроме того, я не умею плавать и даже снорклингом никогда читать дальше
не занималась. Была паника, но Виктор профессионал своего дела! Очень помог справиться с волнением. И вообще чувства юмора у него потрясающее! Хочу ещё раз выразить свою благодарность Виктору и команде за то, что Вы делаете! Ну и, конечно же, очень рекомендую данную экскурсию! Впечатления незабываемые.
Добрый день,хотим вместе с супругой выразить огромную благодарность Виктору! 9.08.21 у нас было первое погружение, благодаря нашему гиду все прошло читать дальше
просто замечательно. Его профессионализм не знает границ! Он очень открыт к своим клиентам, всегда шутит и подбадривает. А это очень важно. Нам все было разложено «по полочкам», Виктор был все время с нами рядом, поэтому страха абсолютно не было. Очень рекомендуем Виктора!!!
Я очень благодарна инструктору Виктору!!! Мое первое погружение прошло удачно! Потрясающие впечатления!!! Очень грамотный и понятный инструктаж. Кроме скульптур и читать дальше
разнообразных рыбок я наблюдала морского ежика, которого Виктор посадил мне на руку. Класс!!! Большое спасибо! Теперь мечтаю получить сертификат дайвера, чтобы погрузиться в сеноты. Виктор инструктор, которому можно доверять! Оказалось, что компания Рико тур проводит другие экскурсии по Юкатану: Чичен-Ица, Коба, Тулум, Розовые озера, сеноты, черепахи, острова и т. д. Везде было познавательно и очень интересно! Преимущество - маленькие группы. Обязательно вернусь и снова обращусь к компании Рико тур.
Удивительное приключение! Я опустилась на глубину 9 метров! И это я- человек не умеющий даже просто держаться на воде! Благодаря читать дальше
инструктору Виктору и его помощнику Роберто, я смогла увидеть красоту подводного мира и необычные скульптуры. Впечатления самые яркие и приятные. Огромное спасибо Виктору и Роберто, всей команде профессионалов- капитану, фотографу за внимательное и чуткое отношение к своим подопечным. Всем рекомендую, с этими мужчинами не страшно ничего 🐳
Очень круто, но мало!:D Время под водой летит незаметно. Фактически, в одной экскурсии совместили и просмотр архитектурных достопримечательностей, и дайвинг читать дальше
с рыбками, и плавание с черепашками, и плавание на катере по морю) Мы дайвили в первый раз, я даже никогда с маской и трубкой не плавала - Виктор все очень понятно объяснил, хорошо потренировались в бассейне) Трансфер из Плайякара туда и обратно очень комфортный на джипе с интересными фактами о Мексике. Молодцы, очень здорово!
P.S. Как мы позже узнали, у Виктора есть еще много экскурсий мини-группами и дешевле аналогов, которых на трипстере я не видела. Если поедете на дайвинг, можете брать все экскурсии пакетом.
Добрый день! 28 апреля 2019 состоялось наше первое погружение! Дайвинг - это незабываемые впечатления, эмоции, новое открытие и переосмысление своего внутреннего «я». читать дальше
Открытие красоты подводных глубин, нового еще не до конца познанного подводного Мира – Мира удивительного, прекрасного и волшебного, который завораживает, потрясает и манит своей неизвестностью и невероятной красотой. Мира, в который войдя однажды, ты уже не отпустишь и к которому будешь стремиться вновь и вновь… А теперь подробнее об организации экскурсии: 1. подробный инструктаж – весь необходимый теоретический материал от инструктора. У нас был инструктор - Виктор – Высококлассный Специалист с большим опытом, Мастер своего дела!!! Весь материал излагал подробно, структурированно, понятно, доступно. Отвечал и пояснял все возникшие вопросы. Огромное ему СПАСИБО!!! А за терпение - вдвойне))))) 2. далее – пробное погружение с аквалангом в бассейн, отработка практических навыков. 3. потом – пересаживаемся на катер и плывем в течение получаса по красивейшему Карибскому морю: ярко лазурная вода всех оттенков голубизны! Невероятная Красота! 4. далее погружение – изумительно красивый подводный мир: разнообразные рыбки, морские ежи, видели лобстера! Сам музей тоже очень интересный и красивый! На протяжении всего погружения Виктор внимательно следит, подстраховывает и помогает. Все безопасно и надежно!!! Более того, мне настолько понравилось, что за последующие дни отпуска я еще раз погрузилась три раза, прошла тест и получила Международный сертификат! УРА!!! ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ВИКТОРУ – за незабываемые впечатления, понимание и терпение!!!!! Умный, интеллигентный, образованный человек!!! Очень ответственный и надежный!!!!! Всем советую попробовать!!! Такие впечатления сохраняются на всю жизнь!!!!! У кого будут вопросы, пишите!
