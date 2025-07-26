читать дальше

Открытие красоты подводных глубин, нового еще не до конца познанного подводного Мира – Мира удивительного, прекрасного и волшебного, который завораживает, потрясает и манит своей неизвестностью и невероятной красотой. Мира, в который войдя однажды, ты уже не отпустишь и к которому будешь стремиться вновь и вновь…

А теперь подробнее об организации экскурсии:

1. подробный инструктаж – весь необходимый теоретический материал от инструктора. У нас был инструктор - Виктор – Высококлассный Специалист с большим опытом, Мастер своего дела!!! Весь материал излагал подробно, структурированно, понятно, доступно. Отвечал и пояснял все возникшие вопросы. Огромное ему СПАСИБО!!! А за терпение - вдвойне)))))

2. далее – пробное погружение с аквалангом в бассейн, отработка практических навыков.

3. потом – пересаживаемся на катер и плывем в течение получаса по красивейшему Карибскому морю: ярко лазурная вода всех оттенков голубизны! Невероятная Красота!

4. далее погружение – изумительно красивый подводный мир: разнообразные рыбки, морские ежи, видели лобстера! Сам музей тоже очень интересный и красивый!

На протяжении всего погружения Виктор внимательно следит, подстраховывает и помогает. Все безопасно и надежно!!!

Более того, мне настолько понравилось, что за последующие дни отпуска я еще раз погрузилась три раза, прошла тест и получила Международный сертификат! УРА!!!

ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ВИКТОРУ – за незабываемые впечатления, понимание и терпение!!!!! Умный, интеллигентный, образованный человек!!! Очень ответственный и надежный!!!!!

Всем советую попробовать!!! Такие впечатления сохраняются на всю жизнь!!!!!

У кого будут вопросы, пишите!