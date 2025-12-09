Найдено 3 экскурсии в категории « Крокодиловая ферма » в Канкуне на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов 4 отзыва Водная прогулка Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики $350 за всё до 3 чел. На лодке 4 часа 19 отзывов Водная прогулка Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun Расписание: ежедневно в 11:00 $180 за человека На автобусе 13 часов Водная прогулка Юкатан: самое интересное за 1 день Посетить город Чичен-Ица, искупаться в сеноте, сделать фото на Розовых озерах и покормить крокодилов Начало: В лобби вашего отеля Расписание: в четверг в 04:00 $360 за человека Другие экскурсии Канкуна

