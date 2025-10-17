Найдено 3 экскурсии в категории « Заповедник Рио Лагартос » в Канкуне на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 13 часов 5 отзывов Индивидуальная Большое путешествие на север Юкатана: экскурсия из Канкуна Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона от $700 за человека На автобусе 13 часов Групповая до 19 чел. Групповая экскурсия: Розовые озера и древний Эк-Балам из Канкуна Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас Начало: В лобби вашего отеля Расписание: в понедельник в 04:30 $240 за человека На автобусе 13 часов Водная прогулка Юкатан: самое интересное за 1 день Посетить город Чичен-Ица, искупаться в сеноте, сделать фото на Розовых озерах и покормить крокодилов Начало: В лобби вашего отеля Расписание: в четверг в 04:00 $360 за человека Другие экскурсии Канкуна

