Найдено 3 экскурсии в категории « Активности » в Канкуне на русском языке, цены от $99. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 3 часа 7 отзывов Групповая до 18 чел. Церемония Темаскаль в майянской деревне: культурное погружение Приглашаем вас на церемонию Темаскаль, где вы испытаете древние традиции майя и окунетесь в мир гармонии и очищения Начало: В вашем отеле Расписание: в среду в 18:00 $99 за человека 4 часа 18 отзывов Водная прогулка Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun Расписание: ежедневно в 11:00 $180 за человека Пешая 8 часов Водная прогулка Водная прогулка в Канкуне Погрузитесь в невероятный подводный мир сенотов Канкуна, где вас ждут сталактиты, сталагмиты и незабываемые впечатления Начало: В лобби вашего отеля Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00 $260 за человека Другие экскурсии Канкуна

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Активности»

Экскурсии на русском языке в Канкуне (Мексика 🇲🇽) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 25 ⭐ отзывов, цены от $99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь