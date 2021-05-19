Полезная информация об Улан-Баторе
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Местное время в Улан-Баторе
04:5426
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇳 Монголия
|Название города
|Улан-Батор
|По-английски
|Ulan Bator
|Это столица
|Улан-Батор является столицей Монголии
|Население города
|844 818 чел.
|Аэропорт
|Улан-Батор ULN
|Часовой пояс
|Asia/Ulaanbaatar
|Средняя высота
|1 284 м. от уровня моря
Где находится Улан-Батор на карте
Улан-Батор