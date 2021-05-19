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Полезная информация об Улан-Баторе

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Местное время в Улан-Баторе
04:5426
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇳 Монголия
Название городаУлан-Батор
По-английскиUlan Bator
Это столицаУлан-Батор является столицей Монголии
Население города844 818 чел.
АэропортУлан-Батор ULN
Часовой поясAsia/Ulaanbaatar
Средняя высота1 284 м. от уровня моря

Где находится Улан-Батор на карте

Улан-Батор фото города
Улан-Батор

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