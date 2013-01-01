Виктория проводит ещё 2 экскурсии

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На вертолете к Эвересту!

Увидеть вблизи самую высокую гору мира, потрясающие долины Гималаев и пережить непередаваемые эмоции

Виктория
Виктория – представитель из Катманду
Обычные треккеры добираются до базового лагеря Эвереста за 10 дней.

Вертолет 🚁 же домчит вас к легенде всего за несколько часов.

Без риска горной болезни, мучительных подъемов и аскетизма местных хижин вы посмотрите на Гималаи с высоты птичьего полета, откроете фантастические пейзажи непальских ландшафтов и совершите приключение, которое останется с вами на всю жизнь.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $1 500 за экскурсию

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На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!

Программа поездки

  • Ранним утром за вами в отель 🏨 заедет автомобиль и доставит в аэропорт, где необходимо будет пройти этап взвешивания и оформления документов.
  • Далее вас будет ждать 40-60-минутный перелет в регион Кхумбу, где вы пересядете на специальный вертолет 🚁, предназначенный для полетов в высокогорье. Одновременно лететь на нем сможет 2 или 3 человека, оставшаяся команда будет ждать очереди на земле.
  • Вы отправитесь к базовому лагерю Эвереста и вскоре окажетесь максимально близко к вершине мира — ближе это возможно только для альпинистов, решивших взойти на пик Эвереста.
  • При хорошей погоде возможна посадка на Калапаттар (5600 м над ур. моря). Здесь расположены самая высокогорная онлайн видеокамера и метеостанция в мире. Отсюда же открывается один из лучших видов на Эверест. Время посадки — 5-10 минут.
  • Затем вы полетите на высоту 3800 — к японскому отелю Everest View, с которого открывается потрясающий вид на основные вершины Гималаев: Эверест, Нубцзе, Лхоцзе, Ама-Даблам, Тамсерку, Кантегу и другие. За завтраком с чашкой чая/кофе вы сможете полюбоваться панорамами. После чего вновь окажетесь на борту вертолёта и отправитесь обратно в Катманду.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: полёт на вертолете; трансфер в/из аэропорта в отель; все аэропортовые налоги и сборы; помощь и консультация перед полётом
  • Цена может меняться в зависимости от сезона: с сентябрь по ноябрь и с марта по май — 1400-1600/человека; в остальное время — 1300-1500/человека
  • Отдельно оплачивается: еда и напитки; билет 🎫 в национальный парк 🌳 Сагарматха (30 $/человека)

Подробности организации полета

  • Программа занимает примерно 6 часов, в зависимости от погодных условий
  • Поездка подразумевает присоединение к группе, набираемой на вертолет
  • Чтобы совершить гарантированный полет, нужно иметь в запасе 1-2 дня — это поможет организовать тур исходя из погоды и набора вертолета. Хороший вариант в этом случае — назначить на один день экскурсию ⛳, а на второй — полет, чтобы гид мог оперативно среагировать на возможные изменения.

Заказ вертолета для группы

  • Максимальное количество человек на одном борту — 5 человек (500 кг)
  • Для группы до 5 человек вы можете заказать полет по цене 5600-6000$ за вертолет (цена зависит от сезона и загруженности техники)
  • При аренде всего вертолёта возможно дополнить маршрут полетом к озеру Гокио на высоте 4800 м
Начало и место завершения
🚩 в холле вашего отеля
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория, я живу и работаю в Непале с 2013 года и влюблена в него до мурашек. Я являюсь единственным русскоговорящим экспатом в Непале с разрешением на работу в туристической сфере. Это был длинный путь, но я рада, что правительство Непала подтвердило важность моего вклада в развитие туристической сферы. Я организатор отдыха, проводник по экзотической культуре и консультант по приключениям. Моя работа в компании гидов-единомышленников — дарить путешественникам незабываемые моменты, удивлять малоизвестными местами и фактами, раскрывать секреты языка жестов и мимики разных народностей, увлекать историями и рассказами о местной культуре и традициях. До встречи в Катманду!
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Виктория проводит ещё 2 экскурсии

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