Виктория проводит ещё 2 экскурсии

Ранним утром за вами в отель 🏨 заедет автомобиль и доставит в аэропорт, где необходимо будет пройти этап взвешивания и оформления документов.
Далее вас будет ждать 40-60-минутный перелет в регион Кхумбу, где вы пересядете на специальный вертолет 🚁, предназначенный для полетов в высокогорье. Одновременно лететь на нем сможет 2 или 3 человека, оставшаяся команда будет ждать очереди на земле.
Вы отправитесь к базовому лагерю Эвереста и вскоре окажетесь максимально близко к вершине мира — ближе это возможно только для альпинистов, решивших взойти на пик Эвереста.
При хорошей погоде возможна посадка на Калапаттар (5600 м над ур. моря). Здесь расположены самая высокогорная онлайн видеокамера и метеостанция в мире. Отсюда же открывается один из лучших видов на Эверест. Время посадки — 5-10 минут.
Затем вы полетите на высоту 3800 — к японскому отелю Everest View, с которого открывается потрясающий вид на основные вершины Гималаев: Эверест, Нубцзе, Лхоцзе, Ама-Даблам, Тамсерку, Кантегу и другие. За завтраком с чашкой чая/кофе вы сможете полюбоваться панорамами. После чего вновь окажетесь на борту вертолёта и отправитесь обратно в Катманду.
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость включено: полёт на вертолете; трансфер в/из аэропорта в отель; все аэропортовые налоги и сборы; помощь и консультация перед полётом
Цена может меняться в зависимости от сезона: с сентябрь по ноябрь и с марта по май — 1400-1600/человека; в остальное время — 1300-1500/человека
Отдельно оплачивается: еда и напитки; билет 🎫 в национальный парк 🌳 Сагарматха (30 $/человека)
Подробности организации полета
Программа занимает примерно 6 часов, в зависимости от погодных условий
Поездка подразумевает присоединение к группе, набираемой на вертолет
Чтобы совершить гарантированный полет, нужно иметь в запасе 1-2 дня — это поможет организовать тур исходя из погоды и набора вертолета. Хороший вариант в этом случае — назначить на один день экскурсию ⛳, а на второй — полет, чтобы гид мог оперативно среагировать на возможные изменения.
Заказ вертолета для группы
Максимальное количество человек на одном борту — 5 человек (500 кг)
Для группы до 5 человек вы можете заказать полет по цене 5600-6000$ за вертолет (цена зависит от сезона и загруженности техники)
При аренде всего вертолёта возможно дополнить маршрут полетом к озеру Гокио на высоте 4800 м
Начало и место завершения
🚩 в холле вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Виктория, я живу и работаю в Непале с 2013 года и влюблена в него до мурашек. Я являюсь единственным русскоговорящим экспатом в Непале с разрешением на работу в туристической сфере. Это был длинный путь, но я рада, что правительство Непала подтвердило важность моего вклада в развитие туристической сферы. Я организатор отдыха, проводник по экзотической культуре и консультант по приключениям. Моя работа в компании гидов-единомышленников — дарить путешественникам незабываемые моменты, удивлять малоизвестными местами и фактами, раскрывать секреты языка жестов и мимики разных народностей, увлекать историями и рассказами о местной культуре и традициях. До встречи в Катманду!