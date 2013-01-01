Виктория проводит ещё 2 экскурсии

Меня зовут Виктория, я живу и работаю в Непале с 2013 года и влюблена в него до мурашек. Я являюсь единственным русскоговорящим экспатом в Непале с разрешением на работу в туристической сфере. Это был длинный путь, но я рада, что правительство Непала подтвердило важность моего вклада в развитие туристической сферы. Я организатор отдыха, проводник по экзотической культуре и консультант по приключениям. Моя работа в компании гидов-единомышленников — дарить путешественникам незабываемые моменты, удивлять малоизвестными местами и фактами, раскрывать секреты языка жестов и мимики разных народностей, увлекать историями и рассказами о местной культуре и традициях. До встречи в Катманду!