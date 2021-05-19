Всё о Катманду

Полезная информация о Катманду

Что нужно знать о Катманду: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Катманду, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 5 экскурсий
Местное время в Катманду
00:0953
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇵 Непал
Название городаКатманду
По-английскиKathmandu
Это столицаКатманду является столицей Непала
Население города1 442 271 чел.
АэропортКатманду KTM
Часовой поясAsia/Kathmandu
Средняя высота1 296 м. от уровня моря

Где находится Катманду на карте

Катманду фото города
Катманду

Популярные экскурсии в Катманду

Мистический Катманду
Мистический Катманду
4.9
15 отзывов
$
125
за чел.
Прогулка по городу с буддологом
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство
5
5 отзывов
$
150
за чел.
Насыщенная обзорная экскурсия по главным местам города
Влюбиться в Катманду за один день!
Влюбиться в Катманду за один день!
5
1 отзыв
$
130
за чел.
Увидеть, услышать и почувствовать удивительную непальскую столицу на обзорной экскурсии
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
$
250
за чел.
Познакомиться с традициями двух непальских народностей и открыть фантастические природные пейзажи
На вертолете к Эвересту!
На вертолете к Эвересту!
$
1500
за чел.
Увидеть вблизи самую высокую гору мира, потрясающие долины Гималаев и пережить непередаваемые эмоции
Все экскурсии Катманду

Когда лучше лететь в Катманду

Расписание авиа-рейсов