Полезная информация о Катманду
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Катманду
Популярные экскурсии в Катманду
4.9
15 отзывов
$
125
за чел.
Прогулка по городу с буддологом
5
5 отзывов
$
150
за чел.
Насыщенная обзорная экскурсия по главным местам города
5
1 отзыв
$
130
за чел.
Увидеть, услышать и почувствовать удивительную непальскую столицу на обзорной экскурсии
$
250
за чел.
Познакомиться с традициями двух непальских народностей и открыть фантастические природные пейзажи
$
1500
за чел.
Увидеть вблизи самую высокую гору мира, потрясающие долины Гималаев и пережить непередаваемые эмоции