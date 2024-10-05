Необычные дома в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Амстердаме на русском языке, цены от €22, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Окно в Амстердам
Пешая
скидка
20%
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия «Окно в Амстердам»: истории и легенды
Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое
Начало: У Центрального вокзала
9 фев в 10:00
16 фев в 10:00
193155 за всё до 8 чел.
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
Прогулка по Йордану откроет вам аутентичный Амстердам. История, архитектура, дома на воде и дегустация сыра ждут вас
Начало: На канале Сингл
Завтра в 09:30
7 фев в 09:30
170 за всё до 4 чел.
Йордан: тайны амстердамского лабиринта
Пешая
скидка
12%
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Йордан: тайны амстердамского лабиринта
Открыть тайны и красоты района, который стал символом духа города
Начало: У Центрального вокзала
9 фев в 10:30
16 фев в 10:30
2522 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anton
    5 октября 2024
    Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
    Мне кажется, что эта экскурсия от Павла крайне недооцененная. Это конечно не туристический центр, который полнится достопримечательностями, но есть какой-то спокойный и умиротворяющий шарм в этой части города. Плюс общество и сопровождение Павла, который гармонично дополняет это нетривиальное лакомство.
  • М
    Марьяна
    29 сентября 2024
    Окно в Амстердам
    Спасибо за прекрасно проведенное время! Очень интересный и познавательный рассказ не только о истории Амстердама, но и его настоящем.
  • А
    Алёна
    24 августа 2024
    Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
    👍🏼👍🏼👍🏼
  • Ю
    Юрий
    12 мая 2024
    Окно в Амстердам
    Здравствуйте, Наталья! Хочу поблагодарить Вас за экскурсию по Амстердаму. После неутомительных неспешных прогулок по живописным, пронизанных историей местам, мы узнали
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    от Вас очень много интересного и познавательго про столицу Голландии! После экскурсии мы уже не просто блуждали по городу, а хорошо ориентировались в центре и подмечали интересные моменты, о которых Вы рассказали нам на прогулке. Отдельное Вам спасибо не только за историческое повествование, но и за современные факты о жизни амстердамцев) Спасибо, что сориентировали нас, как удобно добираться по городу, помогли разобраться с поездами) Побольше Вам туристов и удачной работы!

  • A
    AIDA
    1 мая 2024
    Окно в Амстердам
    Экскурсия, была настолько интересная и познавательная! Причем все было так доступно рассказано, что хотелось слушать и гулять, гулять и слушать😊!!!
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    Наталья рассказала столько интересного, из жизни города и его жителей, как современных так и уже «заархивированных»😀)))) я люблю такие прогулки, в которых не навязчиво и весело проходит время с огромной пользой для себя. 🌹🌹🌹🌹🌹 спасибо моя дорогая Натальюшка❤️ открывшая окно в Амстердам, как когда-то царь Петр 1 открывший Окно в Европу))))❤️❤️❤️❤️❤️

  • Е
    Елена
    6 апреля 2024
    Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
    Были семьей в Нидерландах первый раз. Наше путешествие было достаточно коротким по времени, и на Амстердам было отведено несколько часов.
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    Идивидуальную экскурсию заказывали первый раз, выбор остановили на "Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан". Когда приехали в Амстердам и увидели огромный поток людей в центре города, поняли, что это было очень правильное решение. Экскурсия длилась более двух часов, и мы бы назвали ее открытой и захватывающей беседой, в которую были вовлечены все. Рассказ Павла - это и история города, и о том, как жили и живут обычные люди. Экскурсия была очень познавательной и запоминающейся. Особенно радует тот факт, что в восторге остались дети-подростки. Отдельное спасибо Павлу за искренность и семейные фото!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Необычные дома»

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  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Музей Ван Гога
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  7. Эдам
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  10. Кёкенхоф
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в феврале 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 170 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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