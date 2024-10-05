скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия «Окно в Амстердам»: истории и легенды
Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое
Начало: У Центрального вокзала
9 фев в 10:00
16 фев в 10:00
193€155 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
Прогулка по Йордану откроет вам аутентичный Амстердам. История, архитектура, дома на воде и дегустация сыра ждут вас
Начало: На канале Сингл
Завтра в 09:30
7 фев в 09:30
€170 за всё до 4 чел.
скидка
12%
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Йордан: тайны амстердамского лабиринта
Открыть тайны и красоты района, который стал символом духа города
Начало: У Центрального вокзала
9 фев в 10:30
16 фев в 10:30
25€22 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnton5 октября 2024Мне кажется, что эта экскурсия от Павла крайне недооцененная. Это конечно не туристический центр, который полнится достопримечательностями, но есть какой-то спокойный и умиротворяющий шарм в этой части города. Плюс общество и сопровождение Павла, который гармонично дополняет это нетривиальное лакомство.
- ММарьяна29 сентября 2024Спасибо за прекрасно проведенное время! Очень интересный и познавательный рассказ не только о истории Амстердама, но и его настоящем.
- ААлёна24 августа 2024👍🏼👍🏼👍🏼
- ЮЮрий12 мая 2024Здравствуйте, Наталья! Хочу поблагодарить Вас за экскурсию по Амстердаму. После неутомительных неспешных прогулок по живописным, пронизанных историей местам, мы узнали
- AAIDA1 мая 2024Экскурсия, была настолько интересная и познавательная! Причем все было так доступно рассказано, что хотелось слушать и гулять, гулять и слушать😊!!!
- ЕЕлена6 апреля 2024Были семьей в Нидерландах первый раз. Наше путешествие было достаточно коротким по времени, и на Амстердам было отведено несколько часов.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Необычные дома»
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