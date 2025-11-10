Экскурсия по Амстердаму включает более 15 остановок, где рассказывается о серьёзных и забавных аспектах жизни города. Участники узнают, каким был Амстердам много веков назад и каково быть его жителем сегодня.
В программе посещение Королевского дворца, Бегинажа, средневековой палаты весов и других знаковых мест.
Экскурсия также включает секретные уголки, не упоминаемые в путеводителях, такие как уютный чайный домик и ожившие часы
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
И конечно, вы посмотрите на покосившиеся домики и каналы с очаровательными мостиками. А также мы покажем свои любимые, не упоминаемые путеводителями, секретные места: уютнейший чайный домик, ожившие часы и многое другое.
Вы узнаете:
- В чём разница между Голландией и Нидерландами
- Почему национальный цвет страны — оранжевый
- Как заглянуть в окна Королевского дворца
- Откуда в городе зелёные попугаи
- Кто ворует у горожан велосипеды
- Как и в монашки пойти, но и личной жизни не лишиться
- Что порой происходит в нидерландских соборах и тюрьмах
- Где самая вкусная голландская селёдка и куда бежать за сыром
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в пятницу и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
|Дети до 8 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Неподалёку от площади Рембрандта
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Амстердаме
Провели экскурсии для 3731 туриста
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи.
