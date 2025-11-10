Экскурсия по Амстердаму включает более 15 остановок, где рассказывается о серьёзных и забавных аспектах жизни города. Участники узнают, каким был Амстердам много веков назад и каково быть его жителем сегодня. В программе посещение Королевского дворца, Бегинажа, средневековой палаты весов и других знаковых мест. Экскурсия также включает секретные уголки, не упоминаемые в путеводителях, такие как уютный чайный домик и ожившие часы

Описание экскурсии

Вы увидите:

Королевский дворец

Бегинаж

Средневековую палату весов

«Плавучий» цветочный рынок

Памятник Рембрандту

Кинотеатр «Тушински»

Монетную башню

Офис Ост-Индской компании

Один из самых узких домов Амстердама

Тайную церковь

Делфтский фарфор

Бывшую тюрьму

И конечно, вы посмотрите на покосившиеся домики и каналы с очаровательными мостиками. А также мы покажем свои любимые, не упоминаемые путеводителями, секретные места: уютнейший чайный домик, ожившие часы и многое другое.

Вы узнаете:

В чём разница между Голландией и Нидерландами

Почему национальный цвет страны — оранжевый

Как заглянуть в окна Королевского дворца

Откуда в городе зелёные попугаи

Кто ворует у горожан велосипеды

Как и в монашки пойти, но и личной жизни не лишиться

Что порой происходит в нидерландских соборах и тюрьмах

Где самая вкусная голландская селёдка и куда бежать за сыром

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.