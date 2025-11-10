Мои заказы

Амстердам для новичков (на английском языке)

Групповая экскурсия по Амстердаму с более чем 15 остановками. Узнайте о городе и его жителях, расшифруйте фасадные доски и найдите городские обманки
Экскурсия по Амстердаму включает более 15 остановок, где рассказывается о серьёзных и забавных аспектах жизни города. Участники узнают, каким был Амстердам много веков назад и каково быть его жителем сегодня.

В программе посещение Королевского дворца, Бегинажа, средневековой палаты весов и других знаковых мест.

Экскурсия также включает секретные уголки, не упоминаемые в путеводителях, такие как уютный чайный домик и ожившие часы

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение Королевского дворца
  • 🔍 Расшифровка фасадных досок
  • 🌷 Уникальные секретные места
  • 🏛️ История Амстердама
  • 🕰️ Ожившие часы
  • 🚲 Тайны городских обманок
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Бегинаж
  • Средневековая палата весов
  • Плавучий цветочный рынок
  • Памятник Рембрандту
  • Кинотеатр «Тушински»
  • Монетная башня
  • Офис Ост-Индской компании
  • Один из самых узких домов Амстердама
  • Тайная церковь
  • Делфтский фарфор
  • Бывшая тюрьма

Описание экскурсии

Вы увидите:

И конечно, вы посмотрите на покосившиеся домики и каналы с очаровательными мостиками. А также мы покажем свои любимые, не упоминаемые путеводителями, секретные места: уютнейший чайный домик, ожившие часы и многое другое.

Вы узнаете:

  • В чём разница между Голландией и Нидерландами
  • Почему национальный цвет страны — оранжевый
  • Как заглянуть в окна Королевского дворца
  • Откуда в городе зелёные попугаи
  • Кто ворует у горожан велосипеды
  • Как и в монашки пойти, но и личной жизни не лишиться
  • Что порой происходит в нидерландских соборах и тюрьмах
  • Где самая вкусная голландская селёдка и куда бежать за сыром

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в пятницу и субботу в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Дети до 8 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Неподалёку от площади Рембрандта
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Амстердаме
Провели экскурсии для 3731 туриста
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы
любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.

