Индивидуальная
до 4 чел.
Первые шаги в Амстердаме
Расставаться не хотелось. Так интересно! Ну просто чудо!
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
- ААлла7 сентября 2025Экскурсия прошла в виде прогулки по историческому центру города с легким погружением в историю, а также интересными рассказами о прошлой и нынешней жизни города. Были с подростками - все остались довольны.
- ООксана10 августа 2025Зара - лучший гид! Все интересно: и места, и истории! Мы с таким удовольствием прогулялись по Амстердаму! Получили огромную порцию
- ООльга4 августа 2025Были семьей с детьми (8 и 12 лет) на экскурсии в Амстердаме с Зарой. Как она потрясающе взяла в оборот
- ААндрей27 июля 2025Очень рекомендуем делать первые шаги (и не только) в Амстердаме именно с Зарой! Интересная и динамичная экскурсия, отличный маршрут и
- ННаталья20 июля 2025Это был наш первый визит в Нидерланды и первый день в Амстердаме. Экскурсия прошла отлично. Зара показала и рассказала не
- ААнастасия2 июля 2025В Амстердаме мы выбрали Зару для начала знакомства с городом. И совершенно не ошиблись. Невероятно харизматичный и интересный человек. Неутомимый
- ААнна7 июня 2025Нам очень понравилась экскурсия! Много интересной информации, прекрасная подача информации для детей. Хороший маршрут и много прекрасных рекомендаций. Мы обязательно
- ССофья20 мая 202530 апреля всей семьей были на пешей прогулке по Амстердаму с Зарой. Зара доброжелательная, коммуникабельная, веселая, с самого начала создала
- SSarkis18 мая 2025Все было интересно, гид приятный человек. Спасибо!
- ООксана9 мая 2025Всё понравилось, рекомендую. Экскурсия была весёлая, интересная, без лишний информации, которую затем не вспомнить.
- иирина27 апреля 2025Зара прекрасный рассказчик! Очень интересная экскурсия!
- ААлиева23 апреля 2025Зара спасибо за экскурсию, 2 часа пролетели как 2 минуты. Жаль что так быстро прошло время. Надеюсь еще раз встретимся когда нибудь. И рада была что ты оказалась нашей землячкой. Приятнее вдвойне.
- ЭЭльвира10 апреля 2025Добрый день. Побывали на экскурсии с детьми, все понравилось, не утомились, посмотрели основные достопримечательности. Зара увлекла детей, что достаточно важно в поездках и экскурсиях с детьми, чтобы все были довольны😀
- EEkaterina5 марта 2025В первый день Зара познакомила нас с Амстердамом, проведя чудесную экскурсию по городу. Было очень интересно и увлекательно! Второй день
- ТТатьяна26 февраля 2025Зара самый замечательный гид по Амстердаму,по Нидерландам.
- ААлина13 февраля 2025Недавно мы были в Амстердаме проездом и нам посчастливилось попасть на экскурсию с гидом Зарой. Это было настоящее удовольствие!
Зара –
- ИИндира3 февраля 2025Мы посетили замечательную экскурсию с Зарой в музей Ван Гога.
Зара помогла нам приобрести билеты.
Сам формат экскурсии был весьма необычным. Это
- ММила22 января 2025Зара замечательный гид и прекрасный рассказчик! Нам было мало 2,5 часа! Много интересных историй, локальные особенности, архитектура - все что
- ААнна9 января 2025Зара, классно провела нам экскурсию- 2 часа пролетело незаметно, за интересными историями🌿
- IInna5 января 2025Нам с сыном очень понравилась экскурсия. Два часа пролетели как одно мгновение. Спасибо большое ❤️
