Ньиве-керк (Новая церковь) – экскурсии в Амстердаме

Найдено 7 экскурсий в категории «Ньиве-керк (Новая церковь)» в Амстердаме на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Истории Амстердама: путешествие от Больших каналов до Йордаана
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Дам (Dam)
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 280 за всё до 5 чел.
Первые шаги в Амстердаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
116 отзывов
Первые шаги в Амстердаме: эксклюзивное путешествие по столице
Ваш личный гид по Амстердаму: от площади Дам до самых высоких качелей Европы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Необычные истории Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Необычные истории Старого города Амстердама: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Вокзал Centraal Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 220 за всё до 5 чел.
Гастрономический велотур по Амстердаму
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Гастрономический велотур по Амстердаму
Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями
Сегодня в 12:30
10 июня в 12:30
от 500 за всё до 5 чел.
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама
Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений
Начало: На Центральном вокзале
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Амстердам: любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
135 за всё до 2 чел.
Амстердам: мировой бестселлер
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Амстердам: Путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в удивительный мир Амстердама, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маша
    29 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Очень остались довольны экскурсией. На город начали смотреть совсем другими глазами. Олег проделал колоссальную работу. Будем рекомендовать его всем нашим друзьям.
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Первые шаги в Амстердаме
    Отличная экскурсия! Спасибо Заре за познавательную прогулку, понравилось всем, включая ребенка!
  • И
    Иван
    20 мая 2024
    Первые шаги в Амстердаме
    Экскурсия очень понравилась, все объяснили и показали понятным и доступным языком. Зара провела экскурсию на сплошном позитиве, мы с семьей очень довольны
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Спасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересных фактов, в том числе из жизни города со стороны рядового жителя, позволили проникнуться Амстердамом еще больше. Рекомендуем!
    Спасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересныхСпасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересныхСпасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересных
  • Е
    Егор
    11 мая 2024
    Необычные истории Старого города
    Елена прекрасный гид. Хорошо знает свою работу. Очень дружелюбная и веселая девушка. Расскажет вам не только про известные достопримечательности, но и про то,
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    что скрыто от глаз обычного обывателя, хотя может находится у вас прямо перед глазами. Так же без проблем поможет с планировкой дальнейших путешествий если у вас будут иметься любые вопросы. Тем и маршрут универсальный, подстраивается под группу. Вообщем только хорошие впечатления.

  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Первые шаги в Амстердаме
    Впечатлений море! Зара отличный гид! Спасибо тебе большое, что внесла вклад в наши воспоминания!
  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Гастрономический велотур по Амстердаму
    Валерия очень приятный и добросовестный гид! Конечно, рекомендую ее!! На мой взгляд, стоимость экскурсии несколько завышена, даже с учетом продолжительности экскурсии! В целом, УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЛУЧЕНО!)
  • И
    Инна
    6 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Спасибо Олегу за прекрасную экскурсию! Пара часов пролетели незаметно. Олег показал нам интересные места, которые обычно скрыты от глаз простого туриста. Было очень познавательно и интересно!
  • Л
    Лариса
    28 марта 2024
    Дружеская велопрогулка по Амстердаму
    Замечательная Зара! Прекрасный легкий формат, когда гид умеет обратить внимание на интереснейшие детали, которые ты просто пройдешь мимо и не задумаешься, а там целая история скрыта!! Очень довольны экскурсией! Прекрасный гид!
  • I
    Igor
    10 марта 2024
    Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
    Лена - потрясающий гид! Невероятно увлекательная экскурсия прошла на одном дыхании! Узнали много новых и интересных фактов и увидели множество неизведанных уголков сказочного, уютного города! Огромное спасибо Вам за это наслаждение, Лена!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Ньиве-керк (Новая церковь)»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
  2. Первые шаги в Амстердаме
  3. Необычные истории Старого города
  4. Гастрономический велотур по Амстердаму
  5. Дружеская велопрогулка по Амстердаму
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Ньиве-керк (Новая церковь)" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 135 до 500. Туристы уже оставили гидам 204 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Ньиве-керк (Новая церковь)», 204 ⭐ отзыва, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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