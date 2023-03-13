Мы с Вами отправимся на машине 🚘с гидом в тюльпановый рай 😍королевский парк цветов 💐Кёкенхоф с 25.03 -10.05

🪄Волшебный королевский парк цветов💐открывает свои двери всего на 8 недель в году с конца марта до 10 мая и люди со всего мира спешат, что бы увидеть эту красоту 👍

💐7 миллионов луковиц разных цветов посажены красивыми узорами на 16 гектарах самого популярного парка цветов в мире🌎 Вы в окружении гортензий, нарциссов, тюльпанов, орхидей, сакур, фрезий, геоцинтов и лилий!

Я довезу Вас с комфортом из Амстердама, мы ничего не пропустим в этом огромном цветочном раю, узнаем о всей истории длинного пути этих цветов в нашем королевстве и уникальные факты о самом парке Кекенхоф🌹

А еще 🙋‍♂️🙋‍♀️⁉️❓:

Как и кто выбирает каждый год узоры и тематические картины из живых цветов?

Как этот парк связан на самом деле с королевской правящей династией.

когда и как выращивают разные виды цветов💐.

почему именно Нидерланды стали лидером в цветоводстве🌼🪷🌺🌸.

сколько видов тюльпанов культивируют, где и как именно это происходит и куда их продают.

мифы и исторические факты о «тюльпановой лихорадки» и за сколько был продан самый дорогой тюльпан в мире.

как выглядит аукцион цветов и как можно принять там участия.

И это только небольшая часть всего, что можно будет узнать у своего гида 🤩

А наша дорога в парк через бескрайние цветущие и пахнущие поля разных цветов и форм станет еще одним Вашим сказочным воспоминанием.

+ 📷📸приятный и такой нужный человек, который с удовольствием сделает для Вас видео и фото в уже изученных красивых ракурсах посреди всей этой красоты, будет все время рядом!

⏰продолжительность 5 часов включая трансфер (1час)

💶250 евро (максимальное количество 4человека Mitsubishi asx):

*трансфер из/в другие города Нидерландов - оговаривается:

этого времени как правило хватает, но по необходимости можно легко продлить 50 евро/час.

📸 с удовольствием помогу в организации фотосессии с профессиональным фотографом от 150 евро 2 часа до 70 фото

Входной билет в парк не входит в стоимость экскурсии - 19 евро взрослый, детский -9

🖍️Заказать билеты 🎟️нужно обязатьно!!! ⁉️онлайн заранее на официальном сайте парка

**Спроси меня как совместить с посещением цветочного парада (последний рисунок в карусели):

Получится незабываем день с тюльпанами и мельницами! На второй тур действует скидка 20%:

**рекомендую совместить с поездкой в «картина с мельницами Заансе -Схансе».

**можно с животными только 🐕🐶в переносках (это условие парка) адаптирован для колясок, предупредите заранее если нужны детские кресла 🧒👶 и я организую.

**можно с животными только 🐕🐶в переносках (это условие парка) адаптирован для колясок, предупредите заранее если нужны детские кресла 🧒👶 и я организую.

***можно с животными только 🐕🐶в переносках (это условие парка) адаптирован для колясок, предупредите заранее если нужны детские кресла 🧒👶 и я организую