Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф

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Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Королевский парк цветов Кекенкоф
  • Тюльпановые поля
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы с Вами отправимся на машине 🚘с гидом в тюльпановый рай 😍королевский парк цветов 💐Кёкенхоф с 25.03 -10.05
🪄Волшебный королевский парк цветов💐открывает свои двери всего на 8 недель в году с конца марта до 10 мая и люди со всего мира спешат, что бы увидеть эту красоту 👍
💐7 миллионов луковиц разных цветов посажены красивыми узорами на 16 гектарах самого популярного парка цветов в мире🌎 Вы в окружении гортензий, нарциссов, тюльпанов, орхидей, сакур, фрезий, геоцинтов и лилий!
Я довезу Вас с комфортом из Амстердама, мы ничего не пропустим в этом огромном цветочном раю, узнаем о всей истории длинного пути этих цветов в нашем королевстве и уникальные факты о самом парке Кекенхоф🌹

А еще 🙋‍♂️🙋‍♀️⁉️❓:

  • Как и кто выбирает каждый год узоры и тематические картины из живых цветов?
  • Как этот парк связан на самом деле с королевской правящей династией.
  • когда и как выращивают разные виды цветов💐.
  • почему именно Нидерланды стали лидером в цветоводстве🌼🪷🌺🌸.
  • сколько видов тюльпанов культивируют, где и как именно это происходит и куда их продают.
  • мифы и исторические факты о «тюльпановой лихорадки» и за сколько был продан самый дорогой тюльпан в мире.
  • как выглядит аукцион цветов и как можно принять там участия.
И это только небольшая часть всего, что можно будет узнать у своего гида 🤩
А наша дорога в парк через бескрайние цветущие и пахнущие поля разных цветов и форм станет еще одним Вашим сказочным воспоминанием.
+ 📷📸приятный и такой нужный человек, который с удовольствием сделает для Вас видео и фото в уже изученных красивых ракурсах посреди всей этой красоты, будет все время рядом!

⏰продолжительность 5 часов включая трансфер (1час)

💶250 евро (максимальное количество 4человека Mitsubishi asx):

*трансфер из/в другие города Нидерландов - оговаривается:

этого времени как правило хватает, но по необходимости можно легко продлить 50 евро/час.
📸 с удовольствием помогу в организации фотосессии с профессиональным фотографом от 150 евро 2 часа до 70 фото
Входной билет в парк не входит в стоимость экскурсии - 19 евро взрослый, детский -9
🖍️Заказать билеты 🎟️нужно обязатьно!!! ⁉️онлайн заранее на официальном сайте парка

https://keukenhof.nl/nl/:

**Спроси меня как совместить с посещением цветочного парада (последний рисунок в карусели):

Получится незабываем день с тюльпанами и мельницами! На второй тур действует скидка 20%:

  • **рекомендую совместить с поездкой в «картина с мельницами Заансе -Схансе».
  • **можно с животными только 🐕🐶в переносках (это условие парка) адаптирован для колясок, предупредите заранее если нужны детские кресла 🧒👶 и я организую.
**можно с животными только 🐕🐶в переносках (это условие парка) адаптирован для колясок, предупредите заранее если нужны детские кресла 🧒👶 и я организую.
***можно с животными только 🐕🐶в переносках (это условие парка) адаптирован для колясок, предупредите заранее если нужны детские кресла 🧒👶 и я организую

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия с гидом
  • Трансфер
Что не входит
  • Трансфер из/в другие города Нидерландов
  • Входной билет в парк (18 евро взрослый)
Место начала и завершения?
Ваша локация в Амстердаме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
Выездные
Парки
Природа и пейзажи

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