Летим в Киркенес

Как добраться до Киркенеса на самолёте

В Киркенесе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kirkenes Airport, Hoeybuktmoen» вам не избежать

Список аэропортов Киркенеса

  1. Хейбуктмоен KKN
    Kirkenes Airport, Hoeybuktmoen

Самые дешёвые билеты в Киркенес из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
01.12.2020из 🇳🇴Осло4 6552ч 10м
27.10.2020из 🇳🇴Тромсё7 87813ч 15м (⇵1)
02.11.2020из 🇳🇴Ставангера8 02810ч 30м (⇵1)
17.10.2020из 🇱🇹Клайпеды8 53726ч 25м (⇵1)
30.11.2020из Лонгйира11 74821ч 55м (⇵1)
27.03.2021из 🇸🇪Стокгольм12 62015ч 45м (⇵1)
20.12.2020из 🇫🇮Хельсинки12 81423ч 40м (⇵1)
27.03.2021из 🇮🇱Тель-Авива17 93140ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Киркенеса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Олесунн, Ганновер, Лондон, Момбаса и Осло

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Киркенеса