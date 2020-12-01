Как добраться до Киркенеса на самолёте
В Киркенесе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kirkenes Airport, Hoeybuktmoen» вам не избежать
Список аэропортов Киркенеса
- Хейбуктмоен KKNKirkenes Airport, Hoeybuktmoen
Самые дешёвые билеты в Киркенес из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.12.2020
|из 🇳🇴Осло
|4 655
|2ч 10м
|27.10.2020
|из 🇳🇴Тромсё
|7 878
|13ч 15м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇳🇴Ставангера
|8 028
|10ч 30м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇱🇹Клайпеды
|8 537
|26ч 25м (⇵1)
|30.11.2020
|из Лонгйира
|11 748
|21ч 55м (⇵1)
|27.03.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|12 620
|15ч 45м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|12 814
|23ч 40м (⇵1)
|27.03.2021
|из 🇮🇱Тель-Авива
|17 931
|40ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Киркенеса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Киркенеса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Олесунн, Ганновер, Лондон, Момбаса и Осло
- 18.12.202021.12.2020
- 24.07.202127.07.2021
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