На этой экскурсии вы откроете для себя волшебство ночного города.
Насладитесь сменой красок неба, увидите знаменитые небоскрёбы в лучах уходящего солнца и полюбуетесь тем, как город начинает сиять огнями. Вы увидите Президентский дворец, мечеть шейха Зайда и не только. Узнаете интересные истории об Абу-Даби. И конечно, сделаете запоминающиеся фотографии.
Описание экскурсии
Мечеть шейха Зайда — настоящий шедевр архитектуры с белоснежными куполами, колоннами, коврами ручной работы и люстрами, отделанными сусальным золотом.
Отель Emirates Palace — воплощение духа роскоши. Культовое место, один из самых дорогих отелей мира.
Президентский дворец — здание будто соткано из мрамора и ажурных витражей. Внутри — не менее впечатляющие интерьеры.
Этнографическая деревня — здесь вы ощутите контраст между прошлым и настоящим, рассмотрите фотографии Абу-Даби 60-х годов, валюту и предметы быта тех времён.
Финиковый рынок — вы окунётесь в восточное гостеприимство, оцените разнообразие видов фиников и арабского кофе по старинным рецептам.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Kia Telluride, Nissan Altima или Chevrolet Malibu. По желанию за доплату можно организовать поездку на кабриолете, детали в переписке
- Дополнительно по желанию оплачивается вход в Президентский дворец: взрослые — $18, дети — $10, а также ужин — от $30
- В каждой локации у вас будет 20–30 мин
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир — ваша команда гидов в Абу-Даби
Я живу в ОАЭ с 2009 года и с удовольствием открою для вас эту удивительную страну с её роскошью, историей и скрытыми жемчужинами. Моя команда — это опытные лицензированные гиды, для
Входит в следующие категории Абу-Даби
