На этой экскурсии вы откроете для себя волшебство ночного города. Насладитесь сменой красок неба, увидите знаменитые небоскрёбы в лучах уходящего солнца и полюбуетесь тем, как город начинает сиять огнями. Вы увидите Президентский дворец, мечеть шейха Зайда и не только. Узнаете интересные истории об Абу-Даби. И конечно, сделаете запоминающиеся фотографии.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мечеть шейха Зайда — настоящий шедевр архитектуры с белоснежными куполами, колоннами, коврами ручной работы и люстрами, отделанными сусальным золотом.

Отель Emirates Palace — воплощение духа роскоши. Культовое место, один из самых дорогих отелей мира.

Президентский дворец — здание будто соткано из мрамора и ажурных витражей. Внутри — не менее впечатляющие интерьеры.

Этнографическая деревня — здесь вы ощутите контраст между прошлым и настоящим, рассмотрите фотографии Абу-Даби 60-х годов, валюту и предметы быта тех времён.

Финиковый рынок — вы окунётесь в восточное гостеприимство, оцените разнообразие видов фиников и арабского кофе по старинным рецептам.

Организационные детали