1 чел. По популярности Джиппинг На машине 6 часов 15 отзывов Мини-группа до 10 чел. Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления Начало: В вашем отеле в Абу-Даби Расписание: ежедневно в 15:00 $70 за человека На машине 9 часов 2 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Абу-Даби: от исторического наследия до современных чудес Погрузитесь в уникальную атмосферу Абу-Даби, где традиции встречаются с современностью. Узнайте больше о культуре и архитектуре города $300 за всё до 7 чел. Пешая 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Традиции и современность Арабских Эмиратов Проследить путь развития Абу-Даби от рыбацкой деревни до современного мегаполиса Начало: У Emirates Heritage Village $200 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Абу-Даби

