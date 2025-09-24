Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле в Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
25 сен в 15:00
$70 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Абу-Даби: от исторического наследия до современных чудес
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абу-Даби, где традиции встречаются с современностью. Узнайте больше о культуре и архитектуре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Традиции и современность Арабских Эмиратов
Проследить путь развития Абу-Даби от рыбацкой деревни до современного мегаполиса
Начало: У Emirates Heritage Village
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
$200 за всё до 3 чел.
