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Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Дубай с ужином на лодке и аквариумом
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь ужином на арабской лодке
«В завершении программы Вы отправитесь в самый большой торговый центр в мире The Dubai Mall, в котором увидите знаменитый аквариум, поющие фонтаны и сделаете красивые фотографии на фоне самого высокого сооружения в мире Burj Khalifa»
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$145 за человека
Групповая
2 часа
Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби
Дубай - жемчужина Ближнего Востока, один из самых ультрасовременных городов мира. В ходе экскурсии вы увидите все главные достопримечательности
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Также вы увидите самый большой торговый центр в мире – The Dubai Mall, прославленные поющие фонтаны, аквариум и сможете сделать фотографии на фоне самого высокого здания в мире – Burj Khalifa, чей шпиль достигает высоты 828 метров»
Расписание: По Средам и Субботам
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
$150 за человека
Билеты
2 часа
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
Проведите день среди морских чудес в National Aquarium Абу-Даби. Вас ждет встреча с 46000 подводными обитателями
Начало: The National Aquarium Abu Dhabi
«Национальный аквариум Абу-Даби — крупнейший на Ближнем Востоке, состоит из 10 разных зон»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$30 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Аквариум»
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Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Аквариум" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 150.
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