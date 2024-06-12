Найдено 3 экскурсии в категории « Аквариум » в Абу-Даби на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Групповая 6 часов Групповая экскурсия: Дубай с ужином на лодке и аквариумом Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь ужином на арабской лодке «В завершении программы Вы отправитесь в самый большой торговый центр в мире The Dubai Mall, в котором увидите знаменитый аквариум, поющие фонтаны и сделаете красивые фотографии на фоне самого высокого сооружения в мире Burj Khalifa» Расписание: Среда, Суббота в 13:00 $ 145 за человека 🚌 На автобусе Групповая 2 часа Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби Дубай - жемчужина Ближнего Востока, один из самых ультрасовременных городов мира. В ходе экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Начало: Любой отель в Абу-Даби «Также вы увидите самый большой торговый центр в мире – The Dubai Mall, прославленные поющие фонтаны, аквариум и сможете сделать фотографии на фоне самого высокого здания в мире – Burj Khalifa, чей шпиль достигает высоты 828 метров» Расписание: По Средам и Субботам $ 150 за человека 🚶 Пешая Билеты 2 часа В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби Проведите день среди морских чудес в National Aquarium Абу-Даби. Вас ждет встреча с 46000 подводными обитателями Начало: The National Aquarium Abu Dhabi «Национальный аквариум Абу-Даби — крупнейший на Ближнем Востоке, состоит из 10 разных зон» Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00. $ 30 за билет Другие экскурсии Абу-Даби

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Аквариум»

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