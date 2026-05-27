В дороге вы увидите точки притяжения Абу-Даби и сделаете яркие фото на память.
Особое внимание мы уделим дворцу Каср аль-Ватан и мечети шейха Зайда, где у вас будет достаточно времени для осмотра. Билеты и обеденный шведский стол включены в стоимость поездки.
Особое внимание мы уделим дворцу Каср аль-Ватан и мечети шейха Зайда, где у вас будет достаточно времени для осмотра. Билеты и обеденный шведский стол включены в стоимость поездки.
Описание экскурсии
Примерный тайминг
9:00 — сбор путешественников и выезд
10:30 — остановка в LastExit
12:00 — Лувр Абу-Даби — фотостоп без посещения
12:30 — Финиковый рынок — свободное время
13:00 — набережная Corniche (обзор проездом), фотостоп у Emirates Palace
13:30 — обед (шведский стол)
15:00 — президентский дворец Каср аль-Ватан (90 минут)
16:30 — мечеть шейха Зайда (90 минут). При посещении мечети обязательно соблюдать правила религиозного дресс-кода, при необходимости мы бесплатно предоставим абаю для женщин
18:00 — обратная дорога
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе (возможен трансфер из отелей Дубая, Шарджи и Аджмана)
- В стоимость включены все входные билеты по программе, обед и безлимитная питьевая вода
- Тайминг поездки указан ориентировочно, он может изменяться в зависимости от дорожной обстановки и других обстоятельств
- С вами будет русскоязычный лицензированный гид из нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 09:30, 10:00 и 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|$90
|Дети до 11 лет
|$85
|Пенсионеры
|$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Дубае, Шардже и Аджмане
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 09:30, 10:00 и 10:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 3553 туристов
Мы — команда русскоязычных гидов в ОАЭ. Уже не первый год мы показываем эмираты гостям из разных стран и стараемся сделать каждую экскурсию не просто информативной, а по-настоящему запоминающейся. Наша миссия
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии на «Абу-Даби all inclusive: дворец президента, мечеть шейха Зайда и обед»
Мини-группа
до 7 чел.
Из Дубая к красотам Абу-Даби - столицы ОАЭ
Погрузиться в мир роскоши и увидеть визитные карточки города на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
30 мая в 09:30
$63 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби - из Дубая
Мечеть шейха Зайда, Emirates Palace, деревня бедуинов и другие знаковые локации
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
$270
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом
Погрузитесь в роскошь Абу-Даби: дворцы, мечети и современные чудеса архитектуры. Удобный трансфер и увлекательные рассказы сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: ресепшен вашей гостиницы
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Групповая
Абу-Даби с посещением королевского дворца
Путешествие в Абу-Даби: грандиозная мечеть шейха Зайда, королевский дворец Каср Аль Ватан, набережная и рынок фиников. Незабываемые впечатления
Начало: В любом отеле Дубая, Шарджи
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
31 мая в 10:00
$90 за человека
$90 за человека