в понедельник, вторник и среду в 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 и 21:30, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00

Уникальный проект «висячего» ресторана с восторгом приняли уже в 45 странах. Обед или ужин за столиком, подвешенным на высоте 50 метров, дарит гостям особенные эмоции. Аттракцион, смотровая площадка, изысканная кухня и магия эксклюзивности — всё это Dinner in the sky. Событие, которое займёт особое место в ваших воспоминаниях.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«И пусть весь мир подождёт»

Романтическое свидание, день рождения или другой праздник — посещение ресторана, расположенного в Sky Dive Dubai, украсит любое мероприятие. Стол-платформа поднимет вас на 50-метровую высоту — и в окружении чудесных видов на город, включая блистательную Дубай Марину, начнётся ваш захватывающий обед или ужин.

Заведение работает по сессиям: стол поднимается несколько раз в день в определённые часы. Выбрать время вы сможете при заказе билета. Насчёт безопасности не беспокойтесь — ресторан позаботился о том, чтобы каждый чувствовал себя максимально комфортно. Кресла оснащены ремнями безопасности, а сотрудники следят за состоянием гостей.

Как происходит бронирование и покупка билета

1. Вы выбираете время посещения в категории билетов (сессии)

2. Вносите на сайте 20% стоимости

3. Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей и высылает инструкцию для оплаты остатка наличными — мы отправим в ваш отель нашего представителя — или переводом на карту Сбербанка. Забронировать и полностью оплатить билет необходимо за 2-3 дня до даты посещения.

4. Электронные билеты отправляются по почте или в мессенджере

Как воспользоваться билетом

Приобретённые билеты можно не распечатывать, достаточно предъявить полученный электронный билет в телефоне

В указанный день приходите в ресторан и покажите свой билет на экране смартфона

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Важная информация