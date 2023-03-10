в понедельник, вторник и среду в 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 и 21:30, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00

Dinner in the sky - ужин в небе над Дубаем

Получить незабываемый опыт в одном из топ-10 самых необычных ресторанов мира по версии Forbes

5
1 отзыв
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Уникальный проект «висячего» ресторана с восторгом приняли уже в 45 странах. Обед или ужин за столиком, подвешенным на высоте 50 метров, дарит гостям особенные эмоции. Аттракцион, смотровая площадка, изысканная кухня и магия эксклюзивности — всё это Dinner in the sky. Событие, которое займёт особое место в ваших воспоминаниях.
Dinner in the sky - ужин в небе над Дубаем
Dinner in the sky - ужин в небе над Дубаем
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«И пусть весь мир подождёт»

Романтическое свидание, день рождения или другой праздник — посещение ресторана, расположенного в Sky Dive Dubai, украсит любое мероприятие. Стол-платформа поднимет вас на 50-метровую высоту — и в окружении чудесных видов на город, включая блистательную Дубай Марину, начнётся ваш захватывающий обед или ужин.

Заведение работает по сессиям: стол поднимается несколько раз в день в определённые часы. Выбрать время вы сможете при заказе билета. Насчёт безопасности не беспокойтесь — ресторан позаботился о том, чтобы каждый чувствовал себя максимально комфортно. Кресла оснащены ремнями безопасности, а сотрудники следят за состоянием гостей.

Как происходит бронирование и покупка билета

1. Вы выбираете время посещения в категории билетов (сессии)
2. Вносите на сайте 20% стоимости
3. Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей и высылает инструкцию для оплаты остатка наличными — мы отправим в ваш отель нашего представителя — или переводом на карту Сбербанка. Забронировать и полностью оплатить билет необходимо за 2-3 дня до даты посещения.
4. Электронные билеты отправляются по почте или в мессенджере

Как воспользоваться билетом

  • Приобретённые билеты можно не распечатывать, достаточно предъявить полученный электронный билет в телефоне
  • В указанный день приходите в ресторан и покажите свой билет на экране смартфона

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Важная информация

  • Стоимость билета включает сам обед — меню согласовывается с менеджером, так как оно регулярно меняется
  • Трансфер не входит в стоимость билета
  • Рекомендуем прийти не менее, чем за 20 минут до назначенного времени
  • Дети до 14 лет — в сопровождении взрослого

в понедельник, вторник и среду в 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 и 21:30, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Sky Dive Dubai
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 и 21:30, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Иван
10 мар 2023
незабываемый опыт! всем рекомендую!!

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