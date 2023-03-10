в понедельник, вторник и среду в 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 и 21:30, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00

Романтическое свидание, день рождения или другой праздник — посещение ресторана, расположенного в Sky Dive Dubai, украсит любое мероприятие. Стол-платформа поднимет вас на 50-метровую высоту — и в окружении чудесных видов на город, включая блистательную Дубай Марину, начнётся ваш захватывающий обед или ужин.
Заведение работает по сессиям: стол поднимается несколько раз в день в определённые часы. Выбрать время вы сможете при заказе билета. Насчёт безопасности не беспокойтесь — ресторан позаботился о том, чтобы каждый чувствовал себя максимально комфортно. Кресла оснащены ремнями безопасности, а сотрудники следят за состоянием гостей.
1. Вы выбираете время посещения в категории билетов (сессии)
2. Вносите на сайте 20% стоимости
3. Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей и высылает инструкцию для оплаты остатка наличными — мы отправим в ваш отель нашего представителя — или переводом на карту Сбербанка. Забронировать и полностью оплатить билет необходимо за 2-3 дня до даты посещения.
4. Электронные билеты отправляются по почте или в мессенджере
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.