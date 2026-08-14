Откройте для себя самые знаковые места Дубая на автомобиле премиум-класса — стильном кабриолете, спорткаре или роскошном внедорожнике (SUV), в зависимости от ваших предпочтений. Вы увидите город с лучших ракурсов: престижные районы, архитектурные символы и атмосферные локации. И получите профессиональные качественные снимки.
Описание фото-прогулки
Вы увидите:
- Остров голубых вод
- Дубай Марина
- Пальма Джумейра
- Мадинат Джумейра
- Бурдж-Халифа
- Музей будущего
- Рамка Дубая
Можем завершить поездку у поющих фонтанов, чтобы вы посмотрели представление.
Организационные детали
- Фотосессия возможна в 9:00, 16:00, 21:00
- Съёмка проводится на профессиональную камеру Canon R6 Mark II
- Вы получите более 100 оригинальных фотографий, а также не менее 10 обработанных кадров и видео в формате Reels
- Срок передачи материалов обсуждается индивидуально (обычно в течение нескольких дней)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я организую фото- и видеосъёмку на профессиональную камеру, чтобы у вас остались по-настоящему качественные и элегантные кадры. Это больше, чем просто поездка — это приватный фотоопыт, полностью сосредоточенный на вас, маршруте и результате. Это фотосессия на фоне самых знаковых мест Дубая на автомобиле премиум-класса — стильном кабриолете, спорткаре или роскошном внедорожнике (SUV).
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