Приглашаем в небанальное путешествие из Дубая в Абу-Даби! Вы побываете в госпитале, где выхаживают пострадавших соколов — птиц, ставших национальным символом ОАЭ. Увидите дом Авраама, где уживаются иудаизм, ислам и католицизм. И насладитесь красотой мечети из белого мрамора, стены которой украшены драгоценностями.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Соколиный госпиталь
Первый и самый большой в мире госпиталь, где заботятся о национальных птицах ОАЭ. Вы увидите, в каких каких условиях содержатся соколы, и узнаете, сколько их попадает сюда каждый год.
Семейный дом Авраама
Три здания на острове Саадият — синагога, исламская мечеть и католическая церковь. Вы полюбуетесь уникальной архитектурой этих построек и узнаете, кто их спроектировал.
Мечеть шейха Зайда
Мечеть из белого мрамора — олицетворение богатств ОАЭ и символ мусульманской веры. Вы рассмотрите стены, украшенные золотом и самоцветами, и выясните, кому посвящено это место.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле среднего класса Toyota, Hyundai, Chevrolet, Kia или аналогичном по комфортабельности
- Для посещения мечети мы предоставим вам специальную одежду
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 23 туристов
Меня зовут Александра, живу и работаю в ОАЭ. Я и мои коллеги расскажем историю Эмиратов и проведём по самым значимым местам. Вы увидите всё самое интересное!Задать вопрос
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