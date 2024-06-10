Приглашаем в небанальное путешествие из Дубая в Абу-Даби! Вы побываете в госпитале, где выхаживают пострадавших соколов — птиц, ставших национальным символом ОАЭ. Увидите дом Авраама, где уживаются иудаизм, ислам и католицизм. И насладитесь красотой мечети из белого мрамора, стены которой украшены драгоценностями.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Соколиный госпиталь

Первый и самый большой в мире госпиталь, где заботятся о национальных птицах ОАЭ. Вы увидите, в каких каких условиях содержатся соколы, и узнаете, сколько их попадает сюда каждый год.

Семейный дом Авраама

Три здания на острове Саадият — синагога, исламская мечеть и католическая церковь. Вы полюбуетесь уникальной архитектурой этих построек и узнаете, кто их спроектировал.

Мечеть шейха Зайда

Мечеть из белого мрамора — олицетворение богатств ОАЭ и символ мусульманской веры. Вы рассмотрите стены, украшенные золотом и самоцветами, и выясните, кому посвящено это место.

Организационные детали