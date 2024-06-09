Предлагаем познакомиться с главными достопримечательностями столицы ОАЭ.
Вы посетите мечеть Шейха Зайда — одну из самых красивых мечетей мира, восхититесь её изящным дизайном, мраморной колоннадой и золотыми люстрами.
Затем отправитесь в парк Ferrari World — знаменитый тематический парк, где вы сможете прокатиться на самых быстрых американских горках, таких как Formula Rossa, и посетить музей-галерею автомобилей Ferrari.
Вы посетите мечеть Шейха Зайда — одну из самых красивых мечетей мира, восхититесь её изящным дизайном, мраморной колоннадой и золотыми люстрами.
Затем отправитесь в парк Ferrari World — знаменитый тематический парк, где вы сможете прокатиться на самых быстрых американских горках, таких как Formula Rossa, и посетить музей-галерею автомобилей Ferrari.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Белая мечеть имени Первого президента Шейха Зайда
- Остров Yas
- Парк Феррари
Описание трансфер
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Феррари-парк на острове Яс в Абу-Даби — это первый и самый популярный парк развлечений. Он расположен под крышей и является крупнейшим в мире тематическим парком Ferrari World, который был официально открыт в 2010 году. В этом парке также находится самая быстрая пневматическая американская горка в мире — Formula Rossa. Белая мечеть первого президента Шейха Зайда Крупнейшая мечеть в ОАЭ и одна из шести самых больших мечетей в мире. Здесь вы увидите самый большой ковёр в мире, сотканный иранскими женщинами, а также люстры из чистого золота и кристаллов Swarovski. Интересно узнать, о чём говорят мраморные цветы в узоре стен и колон мечети. Важно помнить, что внешний вид гостей должен соответствовать правилам посещения мечети. Важная информация:
- Обратите внимание, билеты в парк не ходят в стоимость.
- Возможность приобрести билеты и еду со скидкой.
- Дресс-код для посещения мечети, абаи имеются в машине.
- Вода и Вай-Фай будут предоставлены.
Каждый день в 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белая мечеть имени Первого президента Шейха Зайда
- Остров Yas
- Парк Феррари
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Комфортная обстановка
- Всё для посещения Мечети
- Комфортабельный автомобиль
- Обед
- Вода
- Вай-Фай по запросу
Что не входит в цену
- Билеты в парк, но имеется скидка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Обратите внимание, билеты в парк не ходят в стоимость
- Возможность приобрести билеты и еду со скидкой
- Дресс-код для посещения мечети, абаи имеются в машине
- Вода и Вай-Фай будут предоставлены
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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