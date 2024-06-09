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Sea Word

Феррари-парк на острове Яс в Абу-Даби — это первый и самый популярный парк развлечений. Он расположен под крышей и является крупнейшим в мире тематическим парком Ferrari World, который был официально открыт в 2010 году. В этом парке также находится самая быстрая пневматическая американская горка в мире — Formula Rossa. Белая мечеть первого президента Шейха Зайда Крупнейшая мечеть в ОАЭ и одна из шести самых больших мечетей в мире. Здесь вы увидите самый большой ковёр в мире, сотканный иранскими женщинами, а также люстры из чистого золота и кристаллов Swarovski. Интересно узнать, о чём говорят мраморные цветы в узоре стен и колон мечети. Важно помнить, что внешний вид гостей должен соответствовать правилам посещения мечети. Важная информация: