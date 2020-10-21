Полёт на воздушном шаре открывает вам изумительные панорамные виды арабской пустыни. Незабываемые ощущения свободы и лёгкости – вот то, что вы будете вспоминать долгие годы. Плавно летящий огромный воздушный шар – идеальное место для романтических признаний и созерцания красот.

⠀⠀ Экскурсия «Полёт на воздушном шаре» в Дубае включает в себя: - Полёт на воздушном шаре - 60 мин.

⠀⠀ - Завтрак, напитки (при выборе билета с завтраком) - Трансфер с отеля из эмирата Дубай осуществляется с 03.00 утра⠀⠀ Мы любим наших Гостей и делаем всё, чтобы Ваш отдых был самым лучшим и запоминающимся!

