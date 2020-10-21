Летали ли вы когда-нибудь на воздушном шаре? Видели ли пустыню? А пустыню с воздушного шара? С высоты барханы кажутся в тонкими полосками, кое-где проступают оазисы, а где-то далеко вдали, на
Описание экскурсии
Полёт на воздушном шаре открывает вам изумительные панорамные виды арабской пустыни. Незабываемые ощущения свободы и лёгкости – вот то, что вы будете вспоминать долгие годы. Плавно летящий огромный воздушный шар – идеальное место для романтических признаний и созерцания красот.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Полёт на воздушном шаре - 60 мин. ⠀⠀⠀
- Завтрак, напитки (при выборе билета с завтраком)
- Трансфер с отеля из эмирата Дубай осуществляется с 03.00 утра⠀
Что не входит в цену
- Сувенирная продукция (по желанию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
21 окт 2020
"Нас забрали рано утром из гостиницы. Около часа мы ехали до взлетной полосы. На наших глазах надували воздушный шар… еще до рассвета. Потом нас проинструктировали.
А
Александра
5 окт 2020
Захватывающий пустынный пейзаж. Квалифицированные и опытные пилоты. Удобно расположенное место встречи и доставка до и с места полёта.
М
Марина
11 сен 2020
Классное развлечение! Профессиональные пилоты! Доброжелательный Али - человек который отвез нас к старту, покатал после на Лэнд-Ровере по пустыне и расскал массу интересного. Очень обаятелен!
К
Кирилл
19 окт 2019
Суперинтересное начало выходного дня, увлекательное и необычное путешествие. Суперпозитивный капитан воздушного шара, как в принципе и вся команда! Берите фотоаппараты и одевайтесь потеплее, и наденьте что-то на голову (из шара в полете сыпется песок).
М
Марк
19 сен 2019
"Всю жизнь мечтал испытать ощущения полета на воздушном шаре. Это что-то волшебное и сказочное.
И вот наконец в последний день января 2019 года моя мечта сбылась!
Ю
Юлия
8 мая 2019
Экскурсия отлично организована, все удобно, комфортно и вовремя.
Входит в следующие категории Дубая
