Лучший способ увидеть ночной Дубай, это покататься вечером, получить удовольствие от сказочно освещенного мегаполиса.
Вы увидите фонтаны около Dubai mall, самое высокое здание в мире — Бурдж Халифа, увидим ночную Dubai Marina и многое другое.
Вы увидите фонтаны около Dubai mall, самое высокое здание в мире — Бурдж Халифа, увидим ночную Dubai Marina и многое другое.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Бурж Халифа
- Фонтан
- Аквариум
- Фонтан «ловцы за жемчугом»
- Бурж Аль Араб
- Дубай Марина
- Арабские скакуны
- Сад цветов
Описание
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) поразили весь мир своим стремительным развитием: всего сорок лет назад эти земли представляли собой бескрайнюю пустыню с верблюдами. Хотя столица ОАЭ — Абу-Даби, эмират Дубай является одним из самых привлекательных для туристов. Этот город-космос уникален и не имеет аналогов в мире. Здесь возвышается красавица Бурдж-Халифа — самая высокая башня в мире, а перед её фасадом расположены захватывающие поющие фонтаны, более впечатляющие, чем я видела где-либо еще. Что вы увидите:
- Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире! Высота небоскреба, расположенного в Дубае, — 828 метров, это 163 этажа. Его форма напоминает сталагмит. Торжественная церемония открытия состоялась 4 января 2010 года.
- Аквариум — высотой с трехэтажный дом и длиною в 50 метров, этот аквариум стал домом для тысяч обитателей. Более 33 000 морских животных и рыб соседствуют здесь друг с другом.
- Фонтан «Ловцы за жемчугом». Посвящен фонтан некогда главному ремеслу страны — добыче жемчуга. Водопад проходит через все четыре уровня здания и имеет высоту 24 метра. Декорирован скульптурами ныряльщиков за жемчугом, которые эффектно иллюминирует при попадании на них света. Водопад выходит на панораму Бурдж Халифа и дубайский фонтан.
- Сад цветов или «Miracle Garden» по праву занимает почетное первое место среди лучших цветочных садов мира. Здесь, в чудесном саду среди пустыни, душа наполняется радостью и покоем. Такой неземной красоты вы не увидите больше нигде в целом мире. Самые талантливые флористы собрались здесь, чтобы создать этот неповторимый парковый шедевр. Любители цветов приезжают сюда со всех уголков планеты, чтобы воочию увидеть яркий благоухающий цветочный рай.
- Дубай Марина — это воплощение истинной свободы, роскоши и технологического прогресса. Здесь любимое место для фанатов активного образа жизни и спорта, но помимо этого район отлично подходит для семейного отдыха, привлекает толпы гурманов и фотографов со всей планеты.
- Район Джумейра. Именно здесь, на Джумейре, находятся такие всемирно известные достопримечательности Эмиратов, как отель «парус» Burj Al Arab и «волнообразный» отель Jumeirah Beach, знаменитый аквапарк Wild Wadi, элитный курортный комплекс и популярный деловой центр Madinat Jumeirah.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Интернет
- Что не входит
- Входные билеты
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- По всем вопросам пишите на ватсап
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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