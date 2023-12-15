Ночной Дубай

Индивидуальная фото-прогулка в Дубае
Лучший способ увидеть ночной Дубай, это покататься вечером, получить удовольствие от сказочно освещенного мегаполиса.

Вы увидите фонтаны около Dubai mall, самое высокое здание в мире — Бурдж Халифа, увидим ночную Dubai Marina и многое другое.
Ночной Дубай
Ночной Дубай
Ночной Дубай
Ночной Дубай
Ночной Дубай
Ночной Дубай
Ближайшие даты:
15
дек
16
дек
17
дек
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дек
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20
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даты

Что вас ожидает:

  • Бурж Халифа
  • Фонтан
  • Аквариум
  • Фонтан «ловцы за жемчугом»
  • Бурж Аль Араб
  • Дубай Марина
  • Арабские скакуны
  • Сад цветов

Описание

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) поразили весь мир своим стремительным развитием: всего сорок лет назад эти земли представляли собой бескрайнюю пустыню с верблюдами. Хотя столица ОАЭ — Абу-Даби, эмират Дубай является одним из самых привлекательных для туристов. Этот город-космос уникален и не имеет аналогов в мире. Здесь возвышается красавица Бурдж-Халифа — самая высокая башня в мире, а перед её фасадом расположены захватывающие поющие фонтаны, более впечатляющие, чем я видела где-либо еще. Что вы увидите:
  • Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире! Высота небоскреба, расположенного в Дубае, — 828 метров, это 163 этажа. Его форма напоминает сталагмит. Торжественная церемония открытия состоялась 4 января 2010 года.
  • Аквариум — высотой с трехэтажный дом и длиною в 50 метров, этот аквариум стал домом для тысяч обитателей. Более 33 000 морских животных и рыб соседствуют здесь друг с другом.
  • Фонтан «Ловцы за жемчугом». Посвящен фонтан некогда главному ремеслу страны — добыче жемчуга. Водопад проходит через все четыре уровня здания и имеет высоту 24 метра. Декорирован скульптурами ныряльщиков за жемчугом, которые эффектно иллюминирует при попадании на них света. Водопад выходит на панораму Бурдж Халифа и дубайский фонтан.
  • Сад цветов или «Miracle Garden» по праву занимает почетное первое место среди лучших цветочных садов мира. Здесь, в чудесном саду среди пустыни, душа наполняется радостью и покоем. Такой неземной красоты вы не увидите больше нигде в целом мире. Самые талантливые флористы собрались здесь, чтобы создать этот неповторимый парковый шедевр. Любители цветов приезжают сюда со всех уголков планеты, чтобы воочию увидеть яркий благоухающий цветочный рай.
  • Дубай Марина — это воплощение истинной свободы, роскоши и технологического прогресса. Здесь любимое место для фанатов активного образа жизни и спорта, но помимо этого район отлично подходит для семейного отдыха, привлекает толпы гурманов и фотографов со всей планеты.
  • Район Джумейра. Именно здесь, на Джумейре, находятся такие всемирно известные достопримечательности Эмиратов, как отель «парус» Burj Al Arab и «волнообразный» отель Jumeirah Beach, знаменитый аквапарк Wild Wadi, элитный курортный комплекс и популярный деловой центр Madinat Jumeirah.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Интернет
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • По всем вопросам пишите на ватсап
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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