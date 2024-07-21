Дубай — один из самых прогрессивных, безопасных и современных городов в мире.
Мы с радостью познакомим вас с его визитными карточками! Вы посетите старинные и современные кварталы, побываете на Пальмовом острове, оцените инновационные архитектурные шедевры и посмотрите шоу Поющих фонтанов. А также узнаете о прошлом и настоящем
Мы с радостью познакомим вас с его визитными карточками! Вы посетите старинные и современные кварталы, побываете на Пальмовом острове, оцените инновационные архитектурные шедевры и посмотрите шоу Поющих фонтанов. А также узнаете о прошлом и настоящем
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Район JBR Marina. Вы увидите самое высокое колесо обозрения в мире и прогуляетесь по изумительной набережной. Пальмовый остров. Вы побываете на роскошном искусственном острове и полюбуетесь со смотровой площадки видом на культовый отель в виде паруса. Район Мадинат Джумейра. Мы посетим квартал, который называют Арабской Венецией, и оценим его живописные каналы. А также заглянем на традиционный восточный рынок. Золотая рамка. Вы оцените архитектурный шедевр, разделяющий Старый и Новый Дубай. Старый город Дейра. Я проведу вас по аутентичным улицам, где до сих пор торгуют золотом, специями и тканями. Дубай Молл. Мы посетим лучший торговый центр в городе, украшенный гигантским аквариумом. Бурдж-Халифа и Поющие фонтаны. Вы увидите самую высокую башню мира и насладитесь ярким шоу Поющих фонтанов.
В любой день и любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Искусственный остров Bluewaters (Колесо обозрение)
- Дубай Марина
- Искусственный остров Palm Jumeirah
- Гостиница Atlantic, Royal Atlantic
- Аллея позолоченных лошадей
- Отель Парус (Burj Al Arab)
- Madinat Jumeirah (Арабская Венеция)
- Парк цветов, парк бабочек (Miracle garden)
- Старый город Дейра (Al Seef)
- Рамка Дубая (Dubai Frame)
- Музей Будущего
- Dubai Mall, Dubai aquarium
- Burj Khalifa
- Поющие и танцующие фонтаны!
Что включено
- Услуги гида и экскурсовода
- Страховка
- Индивидуальный автомобиль
- Вода и соки
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: У вашего Отеля или пожелания гостя
Завершение: Ваш Отель или пожелания гостя
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Спасибо что выбрали меня и нашу команду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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