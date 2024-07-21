Дубай — один из самых прогрессивных, безопасных и современных городов в мире. Мы с радостью познакомим вас с его визитными карточками! Вы посетите старинные и современные кварталы, побываете на Пальмовом острове, оцените инновационные архитектурные шедевры и посмотрите шоу Поющих фонтанов. А также узнаете о прошлом и настоящем

Описание экскурсии

Что вас ожидает:Район JBR Marina. Вы увидите самое высокое колесо обозрения в мире и прогуляетесь по изумительной набережной. Пальмовый остров. Вы побываете на роскошном искусственном острове и полюбуетесь со смотровой площадки видом на культовый отель в виде паруса. Район Мадинат Джумейра. Мы посетим квартал, который называют Арабской Венецией, и оценим его живописные каналы. А также заглянем на традиционный восточный рынок. Золотая рамка. Вы оцените архитектурный шедевр, разделяющий Старый и Новый Дубай. Старый город Дейра. Я проведу вас по аутентичным улицам, где до сих пор торгуют золотом, специями и тканями. Дубай Молл. Мы посетим лучший торговый центр в городе, украшенный гигантским аквариумом. Бурдж-Халифа и Поющие фонтаны. Вы увидите самую высокую башню мира и насладитесь ярким шоу Поющих фонтанов.