Шоссе шейха Зайда – экскурсии в Дубае

Найдено 4 экскурсии в категории «Шоссе шейха Зайда» в Дубае на русском языке, цены от $48, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первые впечатления о Дубае
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
72 отзыва
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 14:00
12 июня в 14:00
15 июня в 14:00
$48 за человека
Его величество Дубай
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
Дубай: самый-самый в мире
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
8 отзывов
Дубай: самый-самый в мире
Экскурсия в мини-группе по городу всего современного, большого и высокого
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$70 за человека
Ночной Дубай на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
Ночной Дубай на кабриолете
Скоростная прогулка по сияющему городу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
400$260 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    1 июня 2024
    Его величество Дубай
    Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
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    продемонстрировал глубокие знания об истории и культуре этого региона, позволяя мне полностью погрузиться в атмосферу Востока. Благодаря его профессионализму и индивидуальному подходу, я смогла открыть для себя Дубай с новой стороны и насладиться красотой и разнообразием этого удивительного города. Перед началом экскурсии меня попросили рассказать о моих предыдущих посещениях Дубая, чтобы составить наиболее подходящий маршрут. Это позволило избежать повторения уже увиденных мест и уделить больше времени тем достопримечательностям, которые были особенно интересны для меня. Во время экскурсии мы посетили множество интересных мест. Константин рассказывал увлекательные истории и легенды, связанные с каждым объектом, что делало мое путешествие ещё более познавательным и интересным. Помимо исторических достопримечательностей, мы также побывали в современных районах города. Здесь мы увидели, как Дубай продолжает развиваться и меняться, сохраняя при этом свою уникальную восточную атмосферу. Я настоятельно рекомендую всем посетить эту экскурсию, чтобы познакомиться с историей, культурой и современной жизнью Дубая. Уверена, вы получите столько же удовольствия, сколько и я.

    Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Его величество Дубай
    Это была наверное самая удачная из экскурсий, выбранных мною на Трипстере! Очень интеллигентный, обаятельный и эрудированный гид Борис погрузил нас
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    в космическую атмосферу Дубая, при этом поведал много интересной информации об истории молодого, но стремительно развивающегося мегаполиса. Гид позаботился и о нашем комфорте в поездке- нам были припасены в машине вода, фрукты и финики. Экскурсия была замечательной!!! Планируем ещё продолжить путешествовать по ОАЭ с этим гидом!

  • И
    Ирина
    25 апреля 2024
    Первые впечатления о Дубае
    Экскурсия очень понравилась! Гид Бахтияр замечательный экскурсовод. Спасибо ему большое. Рекомендую пользоваться услугами команды Трипстер. Они всегда на связи и готовы решить возникшие вопросы. Андрей,Ирина,Карина.
  • И
    Илья
    21 марта 2024
    Дубай: самый-самый в мире
    Ездил в Дубай, не первый раз, но экскурсии раньше не брал. В этот раз решил присоединиться к друзьям. Взяли экскурсию
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    "Дубай - самый самый в мире". Поездили по основным красивым местам - местная Венеция (и правда, похожа, да и виза не нужна), насыпной остров Пальма Джумейра, съездили в Дубай Марину - это вообще район мечты. В конце ещё заглянули к колесу обозрения, и в качестве финальной точки был Дубай Молл и Бурдж Халифа вместе с шоу фонтанов. Из плюсов: гид подробно рассказывал про объекты и связанные с ними истории; чередовались поездки в прохладной машине и прогулки по красивым набережным; было время на фотки, кофе и прочее; главный плюс - машина, так как в Дубае довольно сложно адекватно передвигаться к нужным объектам без неё, такая уж инфраструктура. Из минусов: расписание фонтанов может меняться в Рамадан, мы об этом не знали. Так что лучше уточнять у гида. PS: помните, что солнце обычно присутствует над головой, не забывайте крем, хотя в прохладной машине после солнца было отлично.

    Ездил в Дубай, не первый раз, но экскурсии раньше не брал. В этот раз решил присоединитьсяЕздил в Дубай, не первый раз, но экскурсии раньше не брал. В этот раз решил присоединитьсяЕздил в Дубай, не первый раз, но экскурсии раньше не брал. В этот раз решил присоединитьсяЕздил в Дубай, не первый раз, но экскурсии раньше не брал. В этот раз решил присоединитьсяЕздил в Дубай, не первый раз, но экскурсии раньше не брал. В этот раз решил присоединиться
  • А
    Анна
    18 марта 2024
    Дубай: самый-самый в мире
    Были с друзьями на экскурсии Дубай самый-самый. Очень понравилось - с друзьями вообще весело путешествовать. За один день посетили много локаций, гид
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    поведал про Дубай и другие эмираты, ответил на интересующие вопросы. Мы передвигались на машине - единственный удобный способ передвижения по городу. Экскурсия хороша для знакомства с Дубаем и осознания маштаба города. Мы много гуляли, фоткались, весело проводили время. Больше всего понравился вечерний Бурдж Халифа и прогулка по Дубай Марине (советую сразу купить мороженку в магазине). Из советов: планируйте экскурсию заранее, чтобы можно было попасть в музей будущего, купив билет на официальном сайте

    Были с друзьями на экскурсии Дубай самый-самыйБыли с друзьями на экскурсии Дубай самый-самыйБыли с друзьями на экскурсии Дубай самый-самыйБыли с друзьями на экскурсии Дубай самый-самыйБыли с друзьями на экскурсии Дубай самый-самый
  • Д
    Дарья
    17 марта 2024
    Дубай: самый-самый в мире
    Ездили с друзьями на экскурсию "Дубай - самый самый в мире" - нам очень понравилась экскурсия и гид 😊 Первой нашей
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    локацией была дубайская Венеция - там нам дали возможность погулять по венецианским улочкам и попить кофеечек, наслаждаясь видами и проплывающими мимо лодочками. Следующей локацией был остров - пальма Джумейра, мы проехались на машине от начала до конца, посмотрели на отель Атлантис, проехались по подводному тоннелю на машине и прогулялись по набережной. На локациях гид давал нам время самостоятельно пофоткаться и прогуляться, а в пути рассказывал историю ОАЭ, как тут живётся и отвечал на наши вопросы - очень удобный формат экскурсии. У нас была очень хорошая машина - красная Мазда - кроме того, что в ней комфортно перемещаться по городу, ещё и можно прятаться от жары. Далее мы заехали в Дубай Марину и посмотрели на самое большое колесо обозрения в мире. А когда световой день стал приближаться к концу - поехали в самый центр ОАЭ - смотреть на самую высокую башню в мире и наслаждаться фонтанами. Правда мы не поднимались на смотровую площадку Бурдж Халив - вполне хватило её величия и снаружи. Не обошлись без нашего внимания и многочисленные магазины Дубай Молла) Спасибо большое за экскурсию, это отличный вариант посетить все самые интересные достопримечательности Дубая за один день, своей компанией и с комфортом!

    Ездили с друзьями на экскурсию "Дубай - самый самый в мире" - нам очень понравилась экскурсия и гид 😊Ездили с друзьями на экскурсию "Дубай - самый самый в мире" - нам очень понравилась экскурсия и гид 😊Ездили с друзьями на экскурсию "Дубай - самый самый в мире" - нам очень понравилась экскурсия и гид 😊Ездили с друзьями на экскурсию "Дубай - самый самый в мире" - нам очень понравилась экскурсия и гид 😊Ездили с друзьями на экскурсию "Дубай - самый самый в мире" - нам очень понравилась экскурсия и гид 😊
  • А
    Анна
    4 марта 2024
    Первые впечатления о Дубае
    Нам очень понравилась экскурсия, гид Лада рассказывала о Дубае очень интересно. Рекомендуем обзорную экскурсию по Дубаю, она позволит за сравнительно короткое время побывать в разных частях этого потрясающего города.
  • Д
    Дмитрий
    3 апреля 2023
    Первые впечатления о Дубае
    Экскурсовод Александр очень приятен! Не навязчиво, содержательно, достойно любым ожиданиям.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Шоссе шейха Зайда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Первые впечатления о Дубае
  2. Его величество Дубай
  3. Дубай: самый-самый в мире
  4. Ночной Дубай на кабриолете
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Шоссе шейха Зайда" можно забронировать 4 экскурсии от 48 до 260 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Шоссе шейха Зайда», 82 ⭐ отзыва, цены от $48. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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