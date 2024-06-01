Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он читать дальше
продемонстрировал глубокие знания об истории и культуре этого региона, позволяя мне полностью погрузиться в атмосферу Востока. Благодаря его профессионализму и индивидуальному подходу, я смогла открыть для себя Дубай с новой стороны и насладиться красотой и разнообразием этого удивительного города.
Перед началом экскурсии меня попросили рассказать о моих предыдущих посещениях Дубая, чтобы составить наиболее подходящий маршрут. Это позволило избежать повторения уже увиденных мест и уделить больше времени тем достопримечательностям, которые были особенно интересны для меня.
Во время экскурсии мы посетили множество интересных мест. Константин рассказывал увлекательные истории и легенды, связанные с каждым объектом, что делало мое путешествие ещё более познавательным и интересным.
Помимо исторических достопримечательностей, мы также побывали в современных районах города. Здесь мы увидели, как Дубай продолжает развиваться и меняться, сохраняя при этом свою уникальную восточную атмосферу.
Я настоятельно рекомендую всем посетить эту экскурсию, чтобы познакомиться с историей, культурой и современной жизнью Дубая. Уверена, вы получите столько же удовольствия, сколько и я.
Это была наверное самая удачная из экскурсий, выбранных мною на Трипстере! Очень интеллигентный, обаятельный и эрудированный гид Борис погрузил нас читать дальше
в космическую атмосферу Дубая, при этом поведал много интересной информации об истории молодого, но стремительно развивающегося мегаполиса. Гид позаботился и о нашем комфорте в поездке- нам были припасены в машине вода, фрукты и финики. Экскурсия была замечательной!!! Планируем ещё продолжить путешествовать по ОАЭ с этим гидом!
Экскурсия очень понравилась! Гид Бахтияр замечательный экскурсовод. Спасибо ему большое. Рекомендую пользоваться услугами команды Трипстер. Они всегда на связи и готовы решить возникшие вопросы. Андрей,Ирина,Карина.
Ездил в Дубай, не первый раз, но экскурсии раньше не брал. В этот раз решил присоединиться к друзьям. Взяли экскурсию читать дальше
"Дубай - самый самый в мире". Поездили по основным красивым местам - местная Венеция (и правда, похожа, да и виза не нужна), насыпной остров Пальма Джумейра, съездили в Дубай Марину - это вообще район мечты. В конце ещё заглянули к колесу обозрения, и в качестве финальной точки был Дубай Молл и Бурдж Халифа вместе с шоу фонтанов.
Из плюсов: гид подробно рассказывал про объекты и связанные с ними истории; чередовались поездки в прохладной машине и прогулки по красивым набережным; было время на фотки, кофе и прочее; главный плюс - машина, так как в Дубае довольно сложно адекватно передвигаться к нужным объектам без неё, такая уж инфраструктура.
Из минусов: расписание фонтанов может меняться в Рамадан, мы об этом не знали. Так что лучше уточнять у гида.
PS: помните, что солнце обычно присутствует над головой, не забывайте крем, хотя в прохладной машине после солнца было отлично.
Были с друзьями на экскурсии Дубай самый-самый.
Очень понравилось - с друзьями вообще весело путешествовать.
За один день посетили много локаций, гид читать дальше
поведал про Дубай и другие эмираты, ответил на интересующие вопросы.
Мы передвигались на машине - единственный удобный способ передвижения по городу.
Экскурсия хороша для знакомства с Дубаем и осознания маштаба города. Мы много гуляли, фоткались, весело проводили время. Больше всего понравился вечерний Бурдж Халифа и прогулка по Дубай Марине (советую сразу купить мороженку в магазине).
Из советов: планируйте экскурсию заранее, чтобы можно было попасть в музей будущего, купив билет на официальном сайте
Ездили с друзьями на экскурсию "Дубай - самый самый в мире" - нам очень понравилась экскурсия и гид 😊
Первой нашей читать дальше
локацией была дубайская Венеция - там нам дали возможность погулять по венецианским улочкам и попить кофеечек, наслаждаясь видами и проплывающими мимо лодочками. Следующей локацией был остров - пальма Джумейра, мы проехались на машине от начала до конца, посмотрели на отель Атлантис, проехались по подводному тоннелю на машине и прогулялись по набережной. На локациях гид давал нам время самостоятельно пофоткаться и прогуляться, а в пути рассказывал историю ОАЭ, как тут живётся и отвечал на наши вопросы - очень удобный формат экскурсии. У нас была очень хорошая машина - красная Мазда - кроме того, что в ней комфортно перемещаться по городу, ещё и можно прятаться от жары.
Далее мы заехали в Дубай Марину и посмотрели на самое большое колесо обозрения в мире. А когда световой день стал приближаться к концу - поехали в самый центр ОАЭ - смотреть на самую высокую башню в мире и наслаждаться фонтанами. Правда мы не поднимались на смотровую площадку Бурдж Халив - вполне хватило её величия и снаружи. Не обошлись без нашего внимания и многочисленные магазины Дубай Молла)
Спасибо большое за экскурсию, это отличный вариант посетить все самые интересные достопримечательности Дубая за один день, своей компанией и с комфортом!
Нам очень понравилась экскурсия, гид Лада рассказывала о Дубае очень интересно. Рекомендуем обзорную экскурсию по Дубаю, она позволит за сравнительно короткое время побывать в разных частях этого потрясающего города.
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