DubaiRelaxTours – Гид из Дубая

Познакомьтесь поближе с суперсовременной столицей ⭐️ ОАЭ.



На автобусе 🚌 вы за одну экскурсию ⛳ проедете по самым значимым достопримечательностям Дубая.



Вы познакомитесь с современным чудесами света: искусственно сделанным островом Пальма 🌴 Джумейра, который действительно выглядит как пальма и является сложным технологическим организмом, роскошным районом Дубай Марина с искусственными пристанями и шикарными особняками.



Гид проведёт вас по крупнейшему торговому центру в мире Дубай Моллу.