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Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине

4.3
95 отзывов
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Познакомьтесь поближе с суперсовременной столицей ⭐️ ОАЭ.

На автобусе 🚌 вы за одну экскурсию ⛳ проедете по самым значимым достопримечательностям Дубая.

Вы познакомитесь с современным чудесами света: искусственно сделанным островом Пальма 🌴 Джумейра, который действительно выглядит как пальма и является сложным технологическим организмом, роскошным районом Дубай Марина с искусственными пристанями и шикарными особняками.

Гид проведёт вас по крупнейшему торговому центру в мире Дубай Моллу.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • $35 за человека

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Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине

Что вы увидите

  • Дубай Марина - c воды
  • Отель Парус
  • Отель Атлантис
  • Палм-Джумейра
  • Дубай Молл (аквариум)
  • Бурж Халифа
  • район Мадинат Джумейра
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия ⛳ Современный Дубай
Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами - именно этой теме и посвящена наша поездка.
Мы посетим красивейший район - Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света - рукотворный пальмовый остров 🏝️ и его главное украшение - отель 🏨 Атлантис.
Аквариум в Дубай Молле
Гигантский аквариум Дубай мола производит неизгладимое впечатление на всех посетителей этого самого популярного в стране торгового центра.
10 миллионов литров соленой воды позволяет свободно разместиться тысячам морских обитателей за мощной панелью толщиной 75 сантиметров.
Внутри аквариума находится 50-метровый стеклянный тоннель, позволяющий побывать внутри и увидеть подводный мир, находясь на "дне морском".
В подводном зоопарке живут крокодилы, акулы, скаты, медузы, рыбы-драконы, пингвины, пираньи, выдры, нутрии, крабы, множество коралловых рыб и морских звезд.
В поле "Задать дополнительный вопрос" обязательно укажите название отеля откуда вас необходимо забрать!
Что входит
  • Профессиональный русскоязычный гид, любящий свое дело
  • Прогулка по красивейшему району – «Дубайской Венецией»
  • Прогулка на Арабской Лодке по Дубай Марине
  • Посещение аквариума в Дубай Молле
  • Увлекательный рассказ и доступ к основным достопримечательностям на маршруте
Что не входит
  • Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
  • Посещение небоскреба Бурдж Халифа
  • Трансфер туристов из Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма.
  • Личные расходы туристов
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана.
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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95 отзывов оставили туристы

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