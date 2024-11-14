Исследуйте Дубай в удобном и расслабляющем стиле, наслаждаясь его богатым культурным наследием и современными достижениями.
Прогуляйтесь по Старому Дубаю, оцените панораму с Palm View, посетите Музей Будущего и Рамку Дубая, а также завершите день у знаменитого Burj Khalifa.
Прогуляйтесь по Старому Дубаю, оцените панораму с Palm View, посетите Музей Будущего и Рамку Дубая, а также завершите день у знаменитого Burj Khalifa.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30
Описание экскурсииНезабываемое путешествие по Дубаю: от старинных рынков до футуристических шедевров Этот тур — идеальное решение для тех, кто хочет эффективно исследовать жемчужину ОАЭ, познакомиться с ее незабываемыми пейзажами и культурными достопримечательностями в удобном и расслабляющем стиле. Откройте для себя Дубай так, как мечтаете! Старый Дубай Предлагаем начать ваше приключение с захватывающего путешествия в Старый Дубай — район, где история и культура переплетаются в каждой улочке! Прогуляйтесь по традиционным рынкам и забудьте о времени, а затем насладитесь незабываемой короткой поездкой на арбе — традиционной лодке, которая перенесет вас в мир старины. Вид на Пальму Поднимитесь на смотровую площадку «Palm View» и насладитесь завораживающим панорамным видом на бесподобный остров и сверкающие небоскребы. Этот момент точно станет одним из самых запоминающихся в вашей поездке! Обед в Nakheel Mall Пора подкрепиться! В Nakheel Mall вы найдете обширный выбор ресторанов и кафе, где каждый найдет что-то по своему вкусу. От всемирно известных брендов до уникальных местных угощений! Музей Будущего Дубая Добро пожаловать в мир инноваций и технологий! Музей Будущего — это не просто музей, а целый опыт! Здесь вы осознаете, как будущее меняет наше сегодня. Если вы не хотите входить, не упустите возможность сделать потрясающие фотографии рядом с уникальной архитектурой музея, но помните: билеты нужно бронировать заранее! Рамка Дубая Перенеситесь во времени между прошлым и будущим в знаковой Рамке Дубая! Поднимитесь на ее вершину, чтобы увидеть удивительный контраст старого и нового Дубая в одном захватывающем взгляде. Это идеальное место для создания фотографий, которые будут радовать вас долгие годы! Souk El Bahar Исследуйте Souk El Bahar, где традиции встречаются с современностью. Здесь вы сможете найти уникальные сувениры и изделия ручной работы, отражающие арабскую культуру. Не забудьте заглянуть на скрытые балконы, где можно насладиться великолепными световыми и водными шоу вдали от толпы! Dubai Mall Погрузитесь в мир роскоши и развлечений в одном из крупнейших торговых центров мира — Dubai Mall! Рестораны, магазины и множество развлекательных зон ждут вас. Уделите время на посещение зрелищных водных и световых шоу, а затем отдохните в уютном кафе с чашкой ароматного кофе. Burj Khalifa Завершите свой день с впечатляющим зрелищем — самым высоким зданием в мире, Burj Khalifa! Насладитесь видом на этот архитектурный шедевр прямо у Dubai Mall. Если хотите получить незабываемые эмоции, поднимитесь на смотровую площадку и полюбуйтесь потрясающими пейзажами Дубая с высоты птичьего полета! Это будет день, который вы никогда не забудете! Важная информация:
- Тур не предполагает присутствия гида.
- Вам предоставляется комфортный автомобиль c Wi-Fi и сопровождение опытного водителя. Трансфер забирает из любого отеля в Дубае.
В любой день, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый Дубай
- Вид на Пальму
- Обед в Nakheel Mall
- Музей Будущего Дубая
- Рамка Дубая
- Souk El Bahar
- Dubai Mall
- Burj Khalifa
Что включено
- Автомобиль с кондиционером и Wi-Fi
- Опытный водитель
- Трансфер от вашего отеля и обратно
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Тур не предполагает присутствия гида
- Вам предоставляется комфортный автомобиль c Wi-Fi и сопровождение опытного водителя. Поскольку это частный тур, мы с удовольствием адаптируем программу по вашим пожеланиям - добавим или исключим пункты, чтобы сделать ваше путешествие максимально личным и уникальным
- Трансфер забирает из любого отеля в Дубае
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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