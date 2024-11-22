Представьте себе утро, полное приключений и впечатлений, когда мощные джипы уносят вас к бескрайним песчаным барханам Рас-эль-Хайма.
Ваше утреннее сафари начинается с индивидуального трансфера из отеля, ведущего к захватывающему ралли по
Ваше утреннее сафари начинается с индивидуального трансфера из отеля, ведущего к захватывающему ралли по
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииПрограмма тура: 14:00 -14:30— групповой трансфер из отеля. Техническая остановка. Катание по барханам. Фотостоп в пустыне на закате. Краткое катание на верблюдах. Тату хной Шоу программа Ужин в лагере, вип места возле озера. Вип обслуживание столика. 21:00 — Обратный групповой трансфер в отель. Важная информация:
- Управление внедорожником не допускается.
- Дети младше 2-х лет и беременные женщины не допускаются на экскурсию.
- Форма одежды удобная, спортивная.
- Обувь: спортивная (кроссовки, кеды) или шлепки.
- В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи. Важная информация: ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ДЕПОЗИТА НА САЙТЕ!
Ежедневно, выезд из отеля 14:00-14:30, в зависимости от его расположения
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пустыня
- Бедуинский лагерь
Что включено
- Групповой трансфер от отеля и обратно
- Ужин в вип зоне вокруг озера в пустыне
- Вип обслуживание столика
- Катание на верблюдах
- Прохладительные напитки
- Тату хной
- Шоу программа
Что не входит в цену
- Индивидуальный трансфер, можно дополнительно забронировать с менеджером
- Сенд борд по запросу
- Кальян
Место начала и завершения?
Отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд из отеля 14:00-14:30, в зависимости от его расположения
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Если депозит не был оплачен на сайте, наш представитель свяжется с Вами в ближайшее время для обсуждения способов оплаты. Оплата обязательна для данного тура
- Управление внедорожником не допускается
- Дети младше 2-х лет и беременные женщины не допускаются на экскурсию
- Форма одежды удобная, спортивная
- Обувь: спортивная (кроссовки, кеды) или шлепки
- В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи
- Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ от 3-х человек (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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