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крутым дюнам под руководством профессиональных водителей.



Вы испытаете восторг от катания по барханам и сделаете остановку для фотографий среди золотистых песков, запечатлев моменты удивительной красоты.



Продолжение приключения обещает еще больше удовольствия: катание на верблюдах предоставит вам возможность почувствовать себя частью пустынного мира, а сендбординг с высоких дюн подарит ощущение полета.



Ваше путешествие завершится обратным индивидуальным трансфером в отель, оставив за собой воспоминания, полные радости и восторга.



Важно помнить, что управление внедорожником не допускается, а дети младше 2-х лет и беременные женщины к участию не принимаются. Рекомендуется носить удобную спортивную одежду и обувь, а в зимнее время взять с собой теплые вещи.



Не упустите шанс начать свой день с незабываемых эмоций и получить заряд отличных впечатлений в бескрайнем море песков Аравии