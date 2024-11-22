Вип сафари: ужин возле озера в пустыне

Начните свой день с захватывающего утреннего сафари в Рас-эль-Хайме. Погрузитесь в мир пустынных приключений и незабываемых впечатлений
Представьте себе утро, полное приключений и впечатлений, когда мощные джипы уносят вас к бескрайним песчаным барханам Рас-эль-Хайма.

Ваше утреннее сафари начинается с индивидуального трансфера из отеля, ведущего к захватывающему ралли по
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крутым дюнам под руководством профессиональных водителей.

Вы испытаете восторг от катания по барханам и сделаете остановку для фотографий среди золотистых песков, запечатлев моменты удивительной красоты.

Продолжение приключения обещает еще больше удовольствия: катание на верблюдах предоставит вам возможность почувствовать себя частью пустынного мира, а сендбординг с высоких дюн подарит ощущение полета.

Ваше путешествие завершится обратным индивидуальным трансфером в отель, оставив за собой воспоминания, полные радости и восторга.

Важно помнить, что управление внедорожником не допускается, а дети младше 2-х лет и беременные женщины к участию не принимаются. Рекомендуется носить удобную спортивную одежду и обувь, а в зимнее время взять с собой теплые вещи.

Не упустите шанс начать свой день с незабываемых эмоций и получить заряд отличных впечатлений в бескрайнем море песков Аравии

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Уникальное утреннее сафари
  • 🚙 Захватывающие поездки на джипах
  • 🐪 Катание на верблюдах
  • 🏂 Спуск на сендборде
  • 📸 Фотостопы в пустыне
  • 🌟 Индивидуальный подход
    • Вип сафари: ужин возле озера в пустыне
    Вип сафари: ужин возле озера в пустыне
    Вип сафари: ужин возле озера в пустыне
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00

    Что можно увидеть

  • Песчаные барханы
  • Золотистые горы пустыни

    • Описание экскурсии

    Программа тура: 14:00 -14:30— групповой трансфер из отеля. Техническая остановка. Катание по барханам. Фотостоп в пустыне на закате. Краткое катание на верблюдах. Тату хной Шоу программа Ужин в лагере, вип места возле озера. Вип обслуживание столика. 21:00 — Обратный групповой трансфер в отель. Важная информация:
    • Управление внедорожником не допускается.
    • Дети младше 2-х лет и беременные женщины не допускаются на экскурсию.
    • Форма одежды удобная, спортивная.
    • Обувь: спортивная (кроссовки, кеды) или шлепки.
    • В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи. Важная информация: ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ДЕПОЗИТА НА САЙТЕ!

    Ежедневно, выезд из отеля 14:00-14:30, в зависимости от его расположения

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Пустыня
    • Бедуинский лагерь
    Что включено
    • Групповой трансфер от отеля и обратно
    • Ужин в вип зоне вокруг озера в пустыне
    • Вип обслуживание столика
    • Катание на верблюдах
    • Прохладительные напитки
    • Тату хной
    • Шоу программа
    Что не входит в цену
    • Индивидуальный трансфер, можно дополнительно забронировать с менеджером
    • Сенд борд по запросу
    • Кальян
    Место начала и завершения?
    Отель в Дубае
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно, выезд из отеля 14:00-14:30, в зависимости от его расположения
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • Если депозит не был оплачен на сайте, наш представитель свяжется с Вами в ближайшее время для обсуждения способов оплаты. Оплата обязательна для данного тура
    • Управление внедорожником не допускается
    • Дети младше 2-х лет и беременные женщины не допускаются на экскурсию
    • Форма одежды удобная, спортивная
    • Обувь: спортивная (кроссовки, кеды) или шлепки
    • В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи
    • Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ от 3-х человек (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города)
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Дубая

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