Знаменитые аттракционы Ferrari ParkFerrari World — крупнейший крытый семейный тематический парк 🌳 на Ближнем Востоке и уже одна из главных достопримечательностей 🏛️ Абу-Даби. Расположенный на острове 🏝️ Яс, он предлагает более 20 уникальных достопримечательностей, включая самые быстрые в мире американские горки со скоростью более 220 км / час, 18 кинозалов, рестораны и роскошные магазины.
Ещё один ключевой элемент тематического парка — уникальная автошкола Ferrari. Используя современные симуляторы, вы получите шанс почувствовать себя настоящим гонщиком Формулы-1. Незабываемые впечатления гарантированы как детям, так и взрослым!
Что входит
билет в Мир Феррари
трансфер (при покупке билета с трансфером)
Что не входит
услуги гида
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель (для билета с трансфером)
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