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Знаменитый парк Мир Феррари - билет + трансфер

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Здесь знают толк в скорости! Закрытая и хорошо кондиционированная территория площадью почти в 90 квадратных километров (самый большой крытый парк 🌳 в мире) полностью посвящена скорости.

Поездка в Феррари Park — незабываемое приключение.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная

  • $80 за человека

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Знаменитый парк Мир Феррари - билет + трансфер
Знаменитый парк Мир Феррари - билет + трансфер

Что вы увидите

  • Тематический парк Мир Феррари
Знаменитые аттракционы Ferrari ParkFerrari World — крупнейший крытый семейный тематический парк 🌳 на Ближнем Востоке и уже одна из главных достопримечательностей 🏛️ Абу-Даби. Расположенный на острове 🏝️ Яс, он предлагает более 20 уникальных достопримечательностей, включая самые быстрые в мире американские горки со скоростью более 220 км / час, 18 кинозалов, рестораны и роскошные магазины.
Ещё один ключевой элемент тематического парка — уникальная автошкола Ferrari. Используя современные симуляторы, вы получите шанс почувствовать себя настоящим гонщиком Формулы-1. Незабываемые впечатления гарантированы как детям, так и взрослым!
Что входит
  • билет в Мир Феррари
  • трансфер (при покупке билета с трансфером)
Что не входит
  • услуги гида
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель (для билета с трансфером)
Знаменитый парк Мир Феррари - билет + трансфер
Знаменитый парк Мир Феррари - билет + трансфер
Знаменитый парк Мир Феррари - билет + трансфер
Знаменитый парк Мир Феррари - билет + трансфер

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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