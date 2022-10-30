В Дубае большое количество мест куда можно пойти семье с ребёнком, это Леголэнд, Боливуд, Motiongate, Кидзания и другие парки 🌳 развлечений, а также аквапарки 🌳, аквариумы, подводные и земные зоопарки 🌳, сады, ледовые катки и даже горнолыжные курорты, мы подготовили основной список из 14 популярных мест в ОАЭ, Дубае

Дубай идеальное место не только для взрослых, но и для детей. Если вы путешествуйте с детьми, лучше заранее составить план посещения, так как здесь не так много мест для импровизации. Вообще здорово всегда иметь план Б для детей, так они склонны быстро уставать от просмотра достопримечательностей и обязательно дадут вам об этом знать, если не получили положительных эмоций от увиденного. Но не стоит переживать, Дубай – город для путешествий с детьми.

Конечно большинство развлечений в городе, например таких, как шоу фонтанов или круиз на дау, подходят для детей. Но в этой статье ХорошоТАМ специально собрали только те занятия, которые предназначены для детей. И мы гарантируем, что вы отлично проведете время всей семьёй.

Проведите время в лучших парках развлечения Дубая

Приехать в Дубай с детьми и не посетить тематические парки, это можно отнести к разряду пыток. В этом городе, наверное, одни из лучших парков развлечений в мире, и ваши дети заслужили, чтобы насладиться такой возможностью.

Ниже мы составили список, чтобы вы могли выбрать лучший парк развлечений для своей семьи:

1. MotionGate Дубай

Motiongate, возможно, один из самых веселых парков развлечений в городе. Он идеально подойдёт для семей с маленькими детьми и малышами, поскольку на его территории представлены аттракционы, основанные на лучших когда-либо снятых детских мультфильмах, таких как «Шрек», «Мадакаскар» и «Смурфики», а также проводятся живые выступления с любимыми мультяшными героями. Итог таков: счастливые дети равны счастливым родителям, мы правы?

Ограничений по возрасту нет, но основная часть аттракционов имеют минимальную высоту 100 см. Можно заранее посмотреть на какие аттракционы ваши дети попадают, а на какие нет на официальном сайте парка.

2. Парк развлечений и аквапарк Леголенд

Хотите увидеть что-то впечатляющее? Тогда прямиком отправляйтесь в Legoland Dubai, это не только парк развлечений, а ещё аквапарк с реальными творениями Lego.

Парк делится на шесть тематических зон:

Фабрика;

воображение;

приключение;

королевства,

Лего-Сити;

миниленд. .

Каждая из этих зон включает различные аттракционы и игровые площадки, связанные с тематикой Lego, например такие, как здание академии Lego, детские американские горки и картинг.

Dubai Legoland, подойдёт для детей в возрасте от 2 до 12 лет. Ознакомиться с его достопримечательностями, аттракционами и ограничениями по росту, можно на официальном сайте парка.

3. IMG Парк

Джереми Томпсон , СС ПО 2.0, via Wikimedia Commons Вход в зону Велоцираптор

Насладиться миром Cartoon Network и Marvel, вы сможете в большом крытом парке Дубая, IMG Worlds of Adventure, также здесь можно прокатиться на впечатляющих аттракционах. В этом парке дети, да и взрослые получат массу впечатлений и отлично проведут время. Парк подходит для всех возрастов, но мы всё же рекомендуем его для детей старше 10 лет, так как для детей по младше выбор аттракционов ограничен из-за ограничений по росту.

Чтобы понять схему парка, ознакомиться с имеющимися аттракционами, или вообще просто понять, подходит ли вам этот парк, посетите официальный сайт парка.

Если ваши дети старше 5 лет, вы можете взять их с собой на многие аттракционов (с учетом ограничений по росту), но, если им меньше, то рекомендуем придерживаться игровой площадки Cartoon Network.

4. Болливуд парк

Из-за большого влияния индийской культуры на город, в Дубае есть свой собственный парк Болливуда. Этот парк отлично подойдёт для всей семьи, так как в парке вы сможете увидеть шоу Болливуда в прямом эфире, посетить аттракционы в формате 4D, а также испытать на себе различные виды впечатляющих аттракционов на тему болливудского кино и всей его вселенной. Поверьте вся ваша семья будет в восторге.

Посетите Дубай Молл и его достопримечательности

Угадайте, какое развлечение в Дубае одно из самых популярных? Правильно, прогулка по торговому центру Dubai Mall. Поскольку, это самый большой торговый центр в мире, скорее всего вы даже не увидите одно и то же дважды.

Когда на улице невыносимо жарко, это будет отличным занятием для детей, у них будет возможность поучаствовать во многих мероприятиях, проходящих в торговом центре на протяжении года, а также полюбоваться многочисленными завораживающими скульптурами, расположенными в торговом центре, например, водопадом с ныряльщиками за жемчугом.

Этот торговый центр полон множеством развлечений и ваши дети обязательно его оценят. Мы составили список чем можно заняться в Дубай Молл всей семье, ловите:

1. Кидзания

Для тех, кто больше любит развивающие игры, KidZania будет идеальным местом. Посетить её могут дети в возрасте от 4 до 14 лет, у них будет 4-часовой опыт, во время которого можно попробовать свои силы в различных профессиях и карьере в городе, здесь рулят только дети. Скажем, они могут попробовать себя в роли полицейского, строителя или даже поработать в компании по доставке. Этот мини-город был создан для того, чтобы дети могли на один день почувствовать себя взрослыми.

2. Скелет динозавра в главном атриуме Дубай Молл

Ваши дети будут в восторге от этого чудесно сохранившегося скелета динозавра возрастом 155 миллионов лет, который выставлен в торговом центре Dubai Mall. Он выставлен на аукцион, так что скорее бегите посмотреть на него, пока какой-нибудь эксцентричный миллионер не купил его, а может быть вы захотите купить его за 3 975 000 долларов США 😎

3. Ледовый каток Dubai Ice Rink

Если вы думаете, что лед и Дубай, вещи не совместимые, то вы глубоко ошибаетесь. Отправившись в один из самых жарких городов мира, у вас и ваших детей будет возможность научиться кататься на коньках. Это место прекрасно подойдет для отдыха с детьми, ведь здесь на протяжении года можно покататься на катке олимпийских размеров.

4. Аквариум и подводный зоопарк

На первом этаже торгового центра Дубай Молл, расположен аквариум на 10 миллионов литров. В аквариуме содержится более 140 различных видов рыб, включая скатов, 300 акул и многие других. Также если у вас будет желание, вы можете поплавать на лодке со стеклянным дном или на симуляторе подводной лодки.

Для детей до 3-х лет посещение бесплатно.

5. VR – парк

Парк виртуальной и дополненной реальности, отлично подойдет для семей с детьми постарше и больших компаний, чтобы попробовать что-то новое. Здесь вы найдёте множество аттракционов, которые будут варьироваться от приключенческих поездок до аркадных игр со стрельбой по зомби.

Прогуляйтесь по светящемуся саду

Dubai Garden Glow представляет собой тематический парк, посвященный всему светящемуся.

Это потрясающее место в Дубае, которое непременно нужно посетить всей семьей, сад открывается каждый вечер в 16:00. Там вы сможете увидеть различные светящиеся в темноте инсталляции и площадки, а также насладиться музыкой в такт меняющимся огням. Кстати, в разные сезоны, парк выглядит по-разному, так как тематика постоянно меняется, поэтому многие люди посещают его по несколько раз.

Заблудитесь в чудесном саду

Balou46, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Прекрасная композиция из цветов в Dubai Miracle Garden

Dubai Miracle Garden прекрасное место для прогулки с детьми, где вы сможете почувствовать, что вы попали в местный Диснейленд.

Это самый огромный цветочный сад на земле, занимающий площадь более 72 000 квадратных метров, где произрастает около 50 миллионов цветов. В этом саду, есть множество различных секций, например вы можете полюбоваться гигантской цветочной фигурой Микки Мауса, посетить сад бабочек или пройтись по Дисней-авеню, рекомендуем сполна насладиться этим волшебным местом, оно точно покорит вас и ваших детей.

Как мы уже упомянули, территория сада огромная поэтому если вы хотите увидеть самые лучшие места этого места, рекомендуем заказать частную экскурсию, найти подходящую можно в нашем каталоге экскурсий.

Полюбуйтесь природными красотами заповедника Рас-аль-Хор

Соня Дапик , CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Наблюдение за фламинго в заповеднике Рас Аль Хор

Это одно из любимейших занятий многих семей посещающих Дубай. Заповедник Рас Аль Хор, отличное место не только для прогулок, но и для того, чтобы полюбоваться природой вместе с детьми.

Добраться до заповедника можно, арендовав машину или воспользоваться такси, так как он находится в 17 км. от города.

Рас-эль-Хор представляет собой водно-болотный заповедник, где обитает большое количество перелетных птиц, а ещё здесь можно поймать прекрасный закат. Кстати, это одна из немногих охраняемых городских территорий в мире и, безусловно, одна из лучших туристических достопримечательностей Дубая. Ваши дети, будут в восторге от наблюдения в бинокль (расположены на смотровых площадках) за красивыми розовыми фламинго.

Узнайте много нового в Green Planet

Уверены, вы будете ошеломлены увидеть экзотический тропический лес с более чем 3000 видов деревьев в Дубае. В Green Planet ваши дети всего за одну поездку узнают о двух важнейших экосистемах Земли: о тропическом лесу и пустыне. Самые маленькие члены семьи получат здесь интерактивный, информативный и образовательный опыт.

Получите заряд положительных эмоций в Mattel Play! Town

Если вы в поисках ещё каких-нибудь развлечений для детей в Дубае, знайте, что – неплохим парком для детей считается Mattel Play! Town — это один из самых популярных брендов игрушек, а также место, где ваши дети развлекутся и обучатся широкому спектру игр, поучаствуют в образовательных мероприятиях и шоу. Это отличный способ занять ваших детей, развлечься и научится чему-то новому одновременно.

Порезвитесь в Bounce Dubai

Источник фото Батуты в Bounce Dubai

Ваш ребенок не может усидеть на месте ни минуты? Чтобы быстро уснул, ему нужно хорошенько вымотаться? Тогда посетите Bounce Dubai, где он будет прыгать без остановки.

Этот центр идеально подойдёт для детей всех возрастов, а также для взрослых, это удивительное место для всей семьи. Вы можете прыгать как угодно и сколько захотите, в самом большом крытом батутном парке Дубая. Так как всё находится в помещении, можете быть уверены, что ваши дети находятся в дали от палящего солнца, а значит в безопасности.

Развлеките своих детей в Children's City Dubai

Этот детский городок, финансируется правительством Дубая и представляет собой центр открытий, расположенный в Creek Park, который предлагает образовательные мероприятия для всей семьи по довольно доступной цене.

Допустим, вы можете посетить галерею наук о Земле, планетарий и центр природы. Ваши дети будут в восторге от множества интерактивных мероприятий, как и вы.

Отдохните на пляжах Дубая

Посещение многочисленных пляжей Дубая – одно из лучших занятий с детьми. Как бы банально это ни звучало, они оснащены всем, поэтому вы можете провести веселый и приятный день на свежем воздухе со своей семьей.

Дубай знаменит своими пляжами, и неважно, искусственные они или нет, дети даже не заменят.

К самым популярным пляжам можно отнести Кайт Бич и Марина Бич. Первый из которых знаменит своими кайтсерферами и является отличным местом, чтобы развлечься с детьми, наблюдая за тем, как люди занимаются серфингом, и, кроме того, у вас будет потрясный вид на здание Бурдж-аль-Араб. Как вам такое?

Также рекомендуем отправиться на открытый пляж Джумейра или на тихий пляж Палас, оба из которых также общедоступны и бесплатны.

Несмотря на то, что вода выглядит красиво и спокойно, на пляжах Дубая довольно сильное течение, поэтому лучше держаться поближе к берегу.

Станьте обезьянкой в Aventura Parks

Источник фото Aventura Parks — идеальное место для активного отдыха на природе

Семьям у которых дети любят приключения и природу, прогулка по торговому центру Dubai Mall, скорее всего не подойдёт. На вас вероятнее всего произведет впечатление Aventura Parks, парк препятствий, где можно проходить всевозможные препятствия, покататься на зиплайне и заняться скалолазанием.

Вашим детям предстоит на один день стать обезьянкой в Aventura Parks, но вам не о чем беспокоиться, в этом парке соблюдены все необходимые меры безопасности.

Повеселитесь в Hub Zero

Hub Zero ориентирован на более взрослую аудиторию, так как основан на видеоиграх и играх виртуальной реальности. Идеально подойдет для ваших детей-подростков, в этом месте сосредоточенно большое количество игр виртуальной реальности, благодаря которым вы ощутите будто попали в параллельную вселенную. Только никому не рассказывайте, но это одно из лучших развлечений Дубая находящееся в закрытом помещении.

Охладитесь в аквапарках Дубая

Оказавшись в Дубае, вы осознаете, что аквапарк – это не только весёлое развлечение, но иногда, это просто необходимость. Невероятная жара этого региона делает аквапарки обязательными для посещения во время вашего визита в Дубай.

Конечно в Дубае есть огромное множество аквапарков, но те, которые мы рекомендуем, вы можете посетить с самыми маленькими членами семьи:

1. Аквапарк Atlantis Aquaventure

Возможно многие слышали об этом аквапарке, так как он расположен в знаменитом отеле Atlantis The Palma. В Aquaventure можно провести день, наслаждаясь более чем 30 водными горками и аттракционами, вся семья найдёт для себя что-то подходящее. После потрясающего дня, проведенного в аквапарке, рекомендуем отправиться на прогулку по пляжу, в киоски с едой и перекусить.

2. Аквапарк Wild Wadi

Сара_Акерман из Сан-Франциско , СС ПО 2.0, via Wikimedia Commons Зона обучения сёрфингу в аквапарке Wild Wadi

Этот аквапарк идеален для отдыха всей семьей. Пока ваши дети наслаждаются гоночными горками и водяными пистолетами, вы можете попробовать себя в серфинге или просто расслабиться плывя по течению ленивой реки. Это потрясающее место и возможно вы заходите вернуться сюда снова.

3. Аквапарк Laguna

Аквапарк Laguna специализируется на сёрфинге, что несомненно очень круто. При всём при том, что у вас будет возможность наслаждаться множеством горок, отдыхать в разных местах или плавать со своими детьми, серфинг по праву является главным преимуществом, предлагая вам испытать себя в этом увлекательном виде спорта.

Взорвите мозг в Музее иллюзий

Если ваша семья успела развлечься в аквапарке, почему бы не попробовать что-то более спокойное, но все же интересное, например, бросить вызов своим чувствам в Музее иллюзий?

Это будет идеальным занятием для любознательных детей. Ваши дети смогут исследовать вихревой туннель, антигравитационную комнату или стол клонов, ведь никогда не поздно начать смотреть на мир с детским удивлением.

А ещё это отличная возможность сфотографироваться, чтобы украсить ваш аккаунт в Instagram 😍

Вывод

Вероятно, нет места на земле более подходящего для семей с детьми, чем Дубай, поэтому будьте уверены, что у вас будет прекрасный отпуск и множество семейных развлечений в городе будущего.

Это тот город, где просто отдых на пляже или поездка в метро могут стать приключением для самых детей. Дубай полон прекрасных развлечений и мероприятий для маленьких путешественников и написать о них всех, просто невозможно.

Мы очень надеемся, что вы нашли эту статью полезной.