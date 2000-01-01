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Хорошие фотографии Дубая в высоком разрешении
Фотографии города Дубая (ОАЭ) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Дубай
Где находится Дубай на карте
Дубай – невероятный город, который непременно стоит посетить
Пролетите над достопримечательностями Дубая на вертолёте
Прогуляйтесь по узким улочкам исторического квартала Аль-Фахиди
Круиз на дау – лучший способ познакомиться с Дубаем
Попробуйте сэндбординг на самых высоких дюнах
Поднимитесь на смотровую площадку Бурдж-Халифы
Пляжный отдых доступен круглый год
В Дубае температура в летние месяцы может достигать +50 °С
«7 песков» – популярный сувенир из Дубая
Специи
Персидские ковры
Арабские кофейники
Дубайские финики
Шоколад из верблюжьего молока
Общественные автобусы
Такси
Дубайском метро
Эмирейтс – авиакомпания, базирующаяся в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
Международный аэропорт Дубая (DXB)
Отель Syaj
Хостел Aiza Luxury (Beachside)
Отель Atlantis Дубай
Отель Coral Dubai Deira
Отель Grand Hyatt Dubai
Лугаймат -– самый знаменитый десерт в ОАЭ
Аль Харис
Тарид
Гузи
Matchbous
Празднование Национального дня ОАЭ
День Флага
Праздник Ид аль-Фитр основан на том, чтобы делиться и распространять послание любви, мира и гармонии
Новый год в Дубае
Ежегодный Дубайский марафон
Найдите фламинго в заповеднике Рас-Аль-Хор
Посмотрите на ультрасовременное искусство в Художественном районе Альсеркаль
Посетите Дубайскую оперу
Осмотрите традиционную архитектуру в доме шейха Саида Аль-Мактума
Лучшее место для шопинга в Дубае – «Дубай Молл»
Позагорайте на местных пляжах
«Хасан аль-дийафа» (то, что мы называем «гостеприимством») является неотъемлемой частью образа жизни местных жителей, которое восходит к традициям жизни в пустыне и продолжается по сей день.
Пляж Аль-Суфух
Пляж Дубай Марина
Кайт пляж
Пляж Меркато
Пляж Ла-Мер
Пляж Аль-Мамзар
ProArt Gallery
Музей иллюзий
Музей Дубая
Горнолыжный курорт в ТРЦ «Молл Эмиратов»
Квартал Бастакия
Эмиратские башни
Парк Мушриф
Дубай Молл
«Музыкальный фонтан» Дубай
Отель Бурдж аль-Араб
Бурдж-Халифа
Дубай, ОАЭ
Аквапарк Wild Wadi
Океанариум Lost Chambers в отеле Atlantis The Palm
Отель Burj Al Arab Jumeirah
Пляжный парк Джумейра
Мечеть Jumeirah Mosque
Вид на района Джумейра
Отель Steigenberger Business Bay
Многофункциональный комплекс Al Habtoor City
Ресторан Hotel Cartagena в отеле JW Marriott Marquis
Театрализованное шоу в акватеатре La Perle
Район Бизнес Бэй
Шератон Дубай Крик Отель & Тауэрс
Башни-близнецы Дейра
Дубай Крик
Аль Ригга
Район Дейра
Бассейн в отеле Gateway
Музей кофе
Белая мечеть
Культурный центр шейха Мохаммеда
Район Бастакия
Отель Ambassador
Дубайский текстильный рынок
Музей Дубая и форт Аль-Фахиди
Район Бур Дубай
Пляж Дубай Марина
Отель Jumeirah Beach
Искусственный остров – Пальма Джумейра
Пляж Sun Set, не путайте его с пляжем Джумейра
Общественный пляж Джумейра
Отель Армани
Фонтан Дубай
Дубай Молл
Бурдж-Халифа, Даунтаун
Дубай, ОАЭ
Занятия йогой
Услуги массажа на высоте с панорамными окнами
Фонтаны в холле
Интерьер в отеле
Вид из номера
Вид сверху на отель Парус
Бурдж Аль Араб ночью
Отель имеет свою территорию на искусственном острове
Burj Al Arab Jumeirah
А вот так навесу находится ресторан Аль Мунтаха
Аквариум и посетители ресторана Аль-Махара
Подводные ресторан Аль-Махара в отеле Парус
Отель «Парус» – Бурдж Аль Араб Джумейра в Дубае
Лучшие достопримечательности Дубая, ОАЭ
Вечернее шоу фонтанов
Фонтан Дубай
Сервированные столы на верхней палубе доу
Круиз на доу
Ночью Dubai Garden Glow особенно прекрасен
Светящийся парк
Снорклинг в клетке
Дубайский аквариум
Настоящий скелет динозавра
Дубай Молл
ТРЦ Дубай Молл
Ужин посреди пустыни
Сафари по пустыне
Пальма Джумейра
Деревня наследия
Деревня дайвинга
Аттракцион "Ленивая река"
Аквапарк Aquaventure
Историческая часть Дубая – Бастакия
Галерея Изабель ван ден Эйнде
Современное искусство в галерее Изабель ван ден Эйнде
Мечеть Джумейра внутри
Вертолётная прогулка над Дубаем
Картинг на Дубайском картдроме
Выступление дельфинов
Плавание с дельфинами в Дубайском дельфинарии
Дети знакомятся с профессией повар-кондитер
Кидзания в Дубай Молл
Тот самый Боинг А380 из цветов
Дубайский чудесный сад
Кафе оформленное в горной тематике
Полёт на воздушном шаре над пустыней
Горнолыжный комплекс Ski Dubai
Деревня смурфов
Аквапарк Леголенд
Леголенд
Парк Motiongate
Кормление фламинго в заповеднике Дубай-крик
Бухта Дубай-крик
Дубайский музей
Бурдж-Халифа
Дубай, ОАЭ
В Дубаи с полицией шутки плохи, даже не смотря на то, что это могут быть хрупкие девушки
Арабское приветствие носами, да-да и такое есть
Правила посещения торгово-развлекательного центра - Dubai Mall
Стенд с правилами дресс-кода на посещение мечети
Запрет на проявление романтических чувств в общественных местах
Посещая дом араба, обязательно снимайте обувь
Питание в общественных местах, во время празднования Рамадана (тут тоже есть свои правила)
Чаще всего в качестве приветствия используется рукопожатия, но есть свои правила
Не стоит испытывать судьбу и фотографировать местных женщин
Алкоголь в Дубаи под запретом (исключение бары при отелях)
Мечеть Джумейра
Dubai
Dubai
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