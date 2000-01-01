🇷🇺🇬🇧🇺🇦

Хорошие фотографии Дубая в высоком разрешении

Фотографии города Дубая (ОАЭ) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Дубай
Где находится Дубай на карте
Где находится Дубай на карте
Дубай – невероятный город, который непременно стоит посетить
Дубай – невероятный город, который непременно стоит посетить
Пролетите над достопримечательностями Дубая на вертолёте
Пролетите над достопримечательностями Дубая на вертолёте
Прогуляйтесь по узким улочкам исторического квартала Аль-Фахиди
Прогуляйтесь по узким улочкам исторического квартала Аль-Фахиди
Круиз на дау – лучший способ познакомиться с Дубаем
Круиз на дау – лучший способ познакомиться с Дубаем
Попробуйте сэндбординг на самых высоких дюнах
Попробуйте сэндбординг на самых высоких дюнах
Поднимитесь на смотровую площадку Бурдж-Халифы
Поднимитесь на смотровую площадку Бурдж-Халифы
Пляжный отдых доступен круглый год
Пляжный отдых доступен круглый год
В Дубае температура в летние месяцы может достигать +50 °С
В Дубае температура в летние месяцы может достигать +50 °С
«7 песков» – популярный сувенир из Дубая
«7 песков» – популярный сувенир из Дубая
Специи
Специи
Персидские ковры
Персидские ковры
Арабские кофейники
Арабские кофейники
Дубайские финики
Дубайские финики
Шоколад из верблюжьего молока
Шоколад из верблюжьего молока
Общественные автобусы
Общественные автобусы
Такси
Такси
Дубайском метро
Дубайском метро
Эмирейтс – авиакомпания, базирующаяся в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
Эмирейтс – авиакомпания, базирующаяся в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
Международный аэропорт Дубая (DXB)
Международный аэропорт Дубая (DXB)
Отель Syaj
Отель Syaj
Хостел Aiza Luxury (Beachside)
Хостел Aiza Luxury (Beachside)
Отель Atlantis Дубай
Отель Atlantis Дубай
Отель Coral Dubai Deira
Отель Coral Dubai Deira
Отель Grand Hyatt Dubai
Отель Grand Hyatt Dubai
Лугаймат -– самый знаменитый десерт в ОАЭ
Лугаймат -– самый знаменитый десерт в ОАЭ
Аль Харис
Аль Харис
Тарид
Тарид
Гузи
Гузи
Matchbous
Matchbous
Празднование Национального дня ОАЭ
Празднование Национального дня ОАЭ
День Флага
День Флага
Праздник Ид аль-Фитр основан на том, чтобы делиться и распространять послание любви, мира и гармонии
Праздник Ид аль-Фитр основан на том, чтобы делиться и распространять послание любви, мира и гармонии
Новый год в Дубае
Новый год в Дубае
Ежегодный Дубайский марафон
Ежегодный Дубайский марафон
Найдите фламинго в заповеднике Рас-Аль-Хор
Найдите фламинго в заповеднике Рас-Аль-Хор
Посмотрите на ультрасовременное искусство в Художественном районе Альсеркаль
Посмотрите на ультрасовременное искусство в Художественном районе Альсеркаль
Посетите Дубайскую оперу
Посетите Дубайскую оперу
Осмотрите традиционную архитектуру в доме шейха Саида Аль-Мактума
Осмотрите традиционную архитектуру в доме шейха Саида Аль-Мактума
Лучшее место для шопинга в Дубае – «Дубай Молл»
Лучшее место для шопинга в Дубае – «Дубай Молл»
Позагорайте на местных пляжах
Позагорайте на местных пляжах
«Хасан аль-дийафа» (то, что мы называем «гостеприимством») является неотъемлемой частью образа жизни местных жителей, которое восходит к традициям жизни в пустыне и продолжается по сей день.
«Хасан аль-дийафа» (то, что мы называем «гостеприимством») является неотъемлемой частью образа жизни местных жителей, которое восходит к традициям жизни в пустыне и продолжается по сей день.
Пляж Аль-Суфух
Пляж Аль-Суфух
Пляж Дубай Марина
Пляж Дубай Марина
Кайт пляж
Кайт пляж
Пляж Меркато
Пляж Меркато
Пляж Ла-Мер
Пляж Ла-Мер
Пляж Аль-Мамзар
Пляж Аль-Мамзар
ProArt Gallery
ProArt Gallery
Музей иллюзий
Музей иллюзий
Музей Дубая
Музей Дубая
Горнолыжный курорт в ТРЦ «Молл Эмиратов»
Горнолыжный курорт в ТРЦ «Молл Эмиратов»
Квартал Бастакия
Квартал Бастакия
Эмиратские башни
Эмиратские башни
Парк Мушриф
Парк Мушриф
Дубай Молл
Дубай Молл
«Музыкальный фонтан» Дубай
«Музыкальный фонтан» Дубай
Отель Бурдж аль-Араб
Отель Бурдж аль-Араб
Бурдж-Халифа
Бурдж-Халифа
Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Аквапарк Wild Wadi
Аквапарк Wild Wadi
Океанариум Lost Chambers в отеле Atlantis The Palm
Океанариум Lost Chambers в отеле Atlantis The Palm
Отель Burj Al Arab Jumeirah
Отель Burj Al Arab Jumeirah
Пляжный парк Джумейра
Пляжный парк Джумейра
Мечеть Jumeirah Mosque
Мечеть Jumeirah Mosque
Вид на района Джумейра
Вид на района Джумейра
Отель Steigenberger Business Bay
Отель Steigenberger Business Bay
Многофункциональный комплекс Al Habtoor City
Многофункциональный комплекс Al Habtoor City
Ресторан Hotel Cartagena в отеле JW Marriott Marquis
Ресторан Hotel Cartagena в отеле JW Marriott Marquis
Театрализованное шоу в акватеатре La Perle
Театрализованное шоу в акватеатре La Perle
Район Бизнес Бэй
Район Бизнес Бэй
Шератон Дубай Крик Отель & Тауэрс
Шератон Дубай Крик Отель & Тауэрс
Башни-близнецы Дейра
Башни-близнецы Дейра
Дубай Крик
Дубай Крик
Аль Ригга
Аль Ригга
Район Дейра
Район Дейра
Бассейн в отеле Gateway
Бассейн в отеле Gateway
Музей кофе
Музей кофе
Белая мечеть
Белая мечеть
Культурный центр шейха Мохаммеда
Культурный центр шейха Мохаммеда
Район Бастакия
Район Бастакия
Отель Ambassador
Отель Ambassador
Дубайский текстильный рынок
Дубайский текстильный рынок
Музей Дубая и форт Аль-Фахиди
Музей Дубая и форт Аль-Фахиди
Район Бур Дубай
Район Бур Дубай
Пляж Дубай Марина
Пляж Дубай Марина
Отель Jumeirah Beach
Отель Jumeirah Beach
Искусственный остров – Пальма Джумейра
Искусственный остров – Пальма Джумейра
Пляж Sun Set, не путайте его с пляжем Джумейра
Пляж Sun Set, не путайте его с пляжем Джумейра
Общественный пляж Джумейра
Общественный пляж Джумейра
Отель Армани
Отель Армани
Фонтан Дубай
Фонтан Дубай
Дубай Молл
Дубай Молл
Бурдж-Халифа, Даунтаун
Бурдж-Халифа, Даунтаун
Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Занятия йогой
Занятия йогой
Услуги массажа на высоте с панорамными окнами
Услуги массажа на высоте с панорамными окнами
Фонтаны в холле
Фонтаны в холле
Интерьер в отеле
Интерьер в отеле
Вид из номера
Вид из номера
Вид сверху на отель Парус
Вид сверху на отель Парус
Бурдж Аль Араб ночью
Бурдж Аль Араб ночью
Отель имеет свою территорию на искусственном острове
Отель имеет свою территорию на искусственном острове
Burj Al Arab Jumeirah
Burj Al Arab Jumeirah
А вот так навесу находится ресторан Аль Мунтаха
А вот так навесу находится ресторан Аль Мунтаха
Аквариум и посетители ресторана Аль-Махара
Аквариум и посетители ресторана Аль-Махара
Подводные ресторан Аль-Махара в отеле Парус
Подводные ресторан Аль-Махара в отеле Парус
Отель «Парус» – Бурдж Аль Араб Джумейра в Дубае
Отель «Парус» – Бурдж Аль Араб Джумейра в Дубае
Лучшие достопримечательности Дубая, ОАЭ
Лучшие достопримечательности Дубая, ОАЭ
Вечернее шоу фонтанов
Вечернее шоу фонтанов
Фонтан Дубай
Фонтан Дубай
Сервированные столы на верхней палубе доу
Сервированные столы на верхней палубе доу
Круиз на доу
Круиз на доу
Ночью Dubai Garden Glow особенно прекрасен
Ночью Dubai Garden Glow особенно прекрасен
Светящийся парк
Светящийся парк
Снорклинг в клетке
Снорклинг в клетке
Дубайский аквариум
Дубайский аквариум
Настоящий скелет динозавра
Настоящий скелет динозавра
Дубай Молл
Дубай Молл
ТРЦ Дубай Молл
ТРЦ Дубай Молл
Ужин посреди пустыни
Ужин посреди пустыни
Сафари по пустыне
Сафари по пустыне
Пальма Джумейра
Пальма Джумейра
Деревня наследия
Деревня наследия
Деревня дайвинга
Деревня дайвинга
Аттракцион "Ленивая река"
Аттракцион "Ленивая река"
Аквапарк Aquaventure
Аквапарк Aquaventure
Историческая часть Дубая – Бастакия
Историческая часть Дубая – Бастакия
Галерея Изабель ван ден Эйнде
Галерея Изабель ван ден Эйнде
Современное искусство в галерее Изабель ван ден Эйнде
Современное искусство в галерее Изабель ван ден Эйнде
Мечеть Джумейра внутри
Мечеть Джумейра внутри
Вертолётная прогулка над Дубаем
Вертолётная прогулка над Дубаем
Картинг на Дубайском картдроме
Картинг на Дубайском картдроме
Выступление дельфинов
Выступление дельфинов
Плавание с дельфинами в Дубайском дельфинарии
Плавание с дельфинами в Дубайском дельфинарии
Дети знакомятся с профессией повар-кондитер
Дети знакомятся с профессией повар-кондитер
Кидзания в Дубай Молл
Кидзания в Дубай Молл
Тот самый Боинг А380 из цветов
Тот самый Боинг А380 из цветов
Дубайский чудесный сад
Дубайский чудесный сад
Кафе оформленное в горной тематике
Кафе оформленное в горной тематике
Полёт на воздушном шаре над пустыней
Полёт на воздушном шаре над пустыней
Горнолыжный комплекс Ski Dubai
Горнолыжный комплекс Ski Dubai
Деревня смурфов
Деревня смурфов
Аквапарк Леголенд
Аквапарк Леголенд
Леголенд
Леголенд
Парк Motiongate
Парк Motiongate
Кормление фламинго в заповеднике Дубай-крик
Кормление фламинго в заповеднике Дубай-крик
Бухта Дубай-крик
Бухта Дубай-крик
Дубайский музей
Дубайский музей
Бурдж-Халифа
Бурдж-Халифа
Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
В Дубаи с полицией шутки плохи, даже не смотря на то, что это могут быть хрупкие девушки
В Дубаи с полицией шутки плохи, даже не смотря на то, что это могут быть хрупкие девушки
Арабское приветствие носами, да-да и такое есть
Арабское приветствие носами, да-да и такое есть
Правила посещения торгово-развлекательного центра - Dubai Mall
Правила посещения торгово-развлекательного центра - Dubai Mall
Стенд с правилами дресс-кода на посещение мечети
Стенд с правилами дресс-кода на посещение мечети
Запрет на проявление романтических чувств в общественных местах
Запрет на проявление романтических чувств в общественных местах
Посещая дом араба, обязательно снимайте обувь
Посещая дом араба, обязательно снимайте обувь
Питание в общественных местах, во время празднования Рамадана (тут тоже есть свои правила)
Питание в общественных местах, во время празднования Рамадана (тут тоже есть свои правила)
Чаще всего в качестве приветствия используется рукопожатия, но есть свои правила
Чаще всего в качестве приветствия используется рукопожатия, но есть свои правила
Не стоит испытывать судьбу и фотографировать местных женщин
Не стоит испытывать судьбу и фотографировать местных женщин
Алкоголь в Дубаи под запретом (исключение бары при отелях)
Алкоголь в Дубаи под запретом (исключение бары при отелях)
Мечеть Джумейра
Мечеть Джумейра
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
🇦🇪