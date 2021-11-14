Отдых в Дубае – это хорошо, но ведь нужно показать всему миру, что вы там были 🤩 и там безумно красиво 🤩, поэтому мы сделали особую подборку самых лучших и красивых дубайских мест, где можно устроить фотосессию 📷 парой или в одиночку для селфи-фото

Вы любите фотографировать? Тогда Дубай – идеальное место для вас. Пустынный мегаполис – настоящий фото-рай для инстаграм. Один мотив красивее и эффектнее другого. Самое высокое здание в мире, самое большое сооружение в мире в виде рамки для фотографий, самый большой торговый центр, самое большое колесо обозрения, самый большой цветочный сад, самый высокий отель, самый большой фонтан в мире и многое другое.

В этой статье ХорошоТАМ собрали для вас самые красивые места для фотографий и самые известные места для Instagram.

Бурдж-Халифа

Бурдж-Халифа Те самые крылья, где можно сделать красивый снимок Вид с вершины Бурдж-Халифа

Бурдж-Халифа высотой 829,8 метра является не только самым высоким зданием в мире на данный момент – вокруг огромного небоскреба также есть одни из самых красивых мест, чтобы сфотографироваться для Instagram. Можно сделать отличное фото на открытой территории Сук Аль-Бахар. Для этого вы можете просто прогуляться вдоль озера Бурдж-Халифа, потому что практически отовсюду открывается прекрасный вид на небоскреб.

Рекомендуем подняться на смотровую площадку, которая находится на 124 этаже, вид сверху просто невероятный, и это несомненно одно из лучших мест для фото. Также внутри здания вы найдёте раскрашенные на стекле крылья – одно из самых излюбленных мест у инстаграмеров, поэтому не забудьте сфотографироваться и там.

Идеальное время для посещения

Основная масса людей поднимается на небоскреб на закате. ХорошоТАМ предлагает сделать всё с точностью до наоборот и посетить Бурдж-Халифу на рассвете. Входные билеты ранним утром самые доступные, и в них включён легкий завтрак в кофейне. На рассвете, вы получите идеальные снимки для Instagram и вам не нужно будет бороться с толпами. Поверьте, ранний подъем будет оправдан.

Портовый район Дубай-Крик-Харбор

Скульптура #Dubaicreekharbour Круглые арки на набережной Статуи фламинго в Дубай Крик Харбор Цветочное дерево Скульптура маяк

Дубай-Крик-Харбор – это новый гигантский город и портовый район в Дубае, примерно в 10 минутах езды от центра Дубая или международного аэропорта Дубая. Конечно стройка всё ещё продолжается, но вы можете найти здесь несколько хороших мест, чтобы сделать красивые фото.

Основная причина посещения гавани Дубай-Крик, – великолепный вид, который открывается на город. Определенно это одно из лучших мест в городе для фотосессии, поскольку с берега открывается потрясный вид на линию горизонта Дубая.

Рекомендуемые фотозоны в Дубай-Крик:

Три большие статуи фламинго ;

; Круглые арки на набережной;

на набережной; Цветочное дерево;

Маяк.

Идеальное время для посещения

Определенно на закате. Поскольку делать здесь особо нечего, кроме как сделать несколько фото и насладиться видом, приезжайте сюда за час до заката. Следовательно, приехав раньше вы сможете изучить места для фотографий, сделать красивые снимков во время заката, а позже можно увидеть, как горизонт Дубая выглядит в темноте с включенной подсветкой.

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Роскошный Отель Бурдж-Аль-Араб

Вид на отель Бурд-Аль-Араб с пляжа Джумейра Вид с рынка Мадинат

Burj Al Arab уникальный и красивый отель с захватывающей дух архитектурой. Как туристу, к сожалению, невозможно попасть в отель Burj Al Arab, что бы по фотографировать. Но есть несколько хороших мест для фотографий за пределами отеля, чтобы запечатлеть необычный отель. Прекрасный вид на Бурдж аль-Араб определенно открывается с рынка Мадинат, а также с общественного пляжа Джумейра.

Идеальное время для посещения

Вид с Мадинат и Джумейры великолепен в любое время, но если хочется чего-то особенного, на пляж стоит отправляться на закате🌅

Дубайский чудесный сад

Арка из цветов и разноцветных зонтиков отличная локация для фото Цветочная арка в виде сердца

Мечта любителя цветов. В Дубае находится самый большой в мире сад с живыми цветами, в Dubai Miracle Garden выставлено более 150 миллионов красивых цветов. Тропинка в форме сердца – одно из самых популярных мест у инстаграмеров. Не забудьте заглянуть в замки, украшенные цветочными композициями, или пройтись по красочному туннелю с зонтиками. Потолок полностью сделан из перевернутых зонтиков, разделенных яркими цветами.

Стоит упомянуть о том, что сад работает не круглогодично, а с середины ноября и до середины мая, то есть в сезон. Приехав в другое время, вы не сможете увидеть сады.

Идеальное время для посещения

Если вы рассчитываете на безупречные снимки, приходи в парк к моменту открытия, то есть к 9 утра. К полудню, тут уже будет полно людей, соответственно фотографировать будет достаточно непросто. В таком случае вам стоит запастись чуточкой терпения (либо применить немного фотошопа) иногда помогает 😎

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Отель Atlantis, The Palm

Скульптура, украшающая лобби Лагуна Амбассадор в отеле Атлантис

Atlantis the Palm, безусловно, один из самых известных и исключительных отелей в Дубае. Пятизвездочный курорт на острове Пальма привлекает внимание любителей красивых фотографий со всего мира. С нашей точки зрения, лучший вид на отель Atlantis – не считая полета на вертолёте – открывается с противоположной бухты в новом районе Пуэнт.

К сожалению, если вы не гость отеля попасть на территорию нельзя, но есть одна небольшая хитрость, которая может сработать. Если охрана на входе спросит вас, зачем вы хотите войти, скажите, что хотите пройти в кальян-бар. Как правило, после этого они пропускают, оказавшись внутри, вы можете свободно прогуляться по отелю (в пределах разумного конечно).

Отель несомненно шикарен как внутри, так и снаружи, но самое привлекательное в этом месте – крытый аквариум. Он называется Lost Chambers, и если вы хотите попасть в него, потребуется купить билет. Это довольно дорогое удовольствие, но оно стоит того.

Если же вы проживаете в отеле (или пройдёте внутрь, под видом гостей кальянной), у вас есть возможность увидеть небольшую часть аквариума совершенно бесплатно. Просто пройдите ко входу Lost Chambers в отеле, и, спуститесь по лестнице, где сразу же будет свободная часть аквариума. Огромнейший аквариум, полон рыб, акул и мантов. Выглядит всё довольно сказочно. Несомненно это одно из самых удачных мест в Дубае, чтобы сделать шикарные фото.

Идеальное время для посещения

Рекомендуем приехать утром, чтобы миновать скопления людей возле аквариума. Днём будет очень сложно сделать снимки.

Одуванчики в парке Бурдж

Ночью в парке включается подсветка, которая добавляет свою изюминку Скульптура из одуванчиков + Бурдж-Халифа = 💥💥💥 Близлежащие небоскребы, также являются хорошим фоном

Поистине необычным местом для фотосъемки являются скульптура одуванчиков в Бурдж-парке. Это впечатляющее сооружение является крупнейшим в своем роде на сегодняшний день, что очень привлекательно, учитывая его расположение, рядом с самым высоким зданием в мире. Скульптура «Одуванчики» призвана передать нежную природу цветов с помощью тяжелого материала, а именно металла. Вечером, кстати, они подсвечиваются разными цветами, что выглядит действительно здорово.

Идеальное время для посещения

Поскольку посещение парка бесплатное, здесь обычно не многолюдно, поэтому прийти сюда можно в любое время.

Ночной Дубай 5 3 отзыва $ 250 за всё Вечером, когда изнуряющий зной спадает, а величественные небоскребы озаряет яркая подсветка,... Бурдж-Халифа вершина: билеты на 148, 124 и 125 этажи 4.7 26 отзывов $ 145.11 за чел. С небоскреба Бурдж-Халифа кажется, будто весь мир лежит у вас на ладони! Поднимитесь на самый верх... Групповая экскурсия «Современный Дубай» и подъем на башню Бурдж Халифа 3.8 5 отзывов $ 85 за чел. Познакомиться с новейшими символами эмирата и рассмотреть город со смотровой площадки небоскрёба

Статуя «Крылья Мексики»

Первый вариант Бурдж-Халифа в рамке Второй возвышается над ней

Статуя «Крылья Мексики» мексиканского художника Хорхе Марина – ещё одна очень известная инсталляция в Дубае у инстаграмеров. Крылья скульптуры несомненно фотогеничны, а в тандеме с Бурдж-Халифой на заднем плане и подавно потрясно.

Фото можно сделать двумя способами: когда Бурдж-Халифа возвышается высоко на заднем фоне, или же уместить её в рамке крыльев.

Идеальное время для посещения

Здесь не так уж много людей в течение дня, и даже если они есть, обычно все ждут своей очереди, чтобы сфотографироваться. Но ранним утром, обычно перед статуей нет никого и вы можете сделать массу крутых фоток.

Водопад в Dubai Mall

Стена водопада внутри торгового центра Dubai Mall Место считается одним из красивейших для фотосессий

Дубайский торговый центр является одним из крупнейших торговых центров в мире с момента его открытия в 2009 году. Популярной возможностью сфотографироваться является водопад Дубай. Он занимает все четыре этажа торгового центра и представляет собой замечательный внутренний водопад величественных размеров. Искусственно построенный водопад диаметром 30 метров и высотой 24 метра является популярным фото-мотивом, особенно из-за скульптур ныряльщиков за жемчугом из стекловолокна, которые падают с каскадов.

Идеальное время для посещения

Можно прийти в любое время, но лучше всего ранним утром, чтобы миновать толкотни.

Билеты в Аквариум Дубай Молла $ 40 за чел. Посетить крупнейший аквариум в мире и понаблюдать за тысячами морских обитателей Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле 4.3 13 отзывов $ 75 за чел. Вас ждёт небольшое путешествие по Дубаю - одному из самых посещаемых городов в мире, который вырос... Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды 5 2 отзыва $ 250 за всё 7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл

Отель Palace Downtown в центре города

Потрясающий вид, не правда ли?! Не забудьте захватить с собой хорошую камеру, здесь она вам точно пригодится

Одно из самых красивых зданий для фотографирования Бурдж-Халифа находится у входа в отель Palace. Здесь есть большой бассейн с длинной пристанью и 2 рядами пальм. Многие думают, что это место доступно исключительно для гостей отеля. Но доступ полностью публичный и бесплатный. Мы рекомендуем посетить утром, потому что, с одной стороны, солнце позади вас для идеального фото, а с другой стороны, в это время не так много всего происходит.

Чтобы получить красивые снимки, возьмите с собой широкоугольный объектив, поскольку Бурдж-Халифа очень высока, и без этого вам будет трудно уместить её на снимке.

Идеальное время для посещения

Рекомендуем посетить это место утром, потому что, солнце позади вас и не будет теней на бассейне, а с другой стороны, в это время не так много движений происходит вокруг.

Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа 4.2 13 отзывов $ 85 за чел. За несколько часов экскурсии, вы сможете понять, почему именно Дубай по праву считается... Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю $ 362.5 за всё Индивидуальная экскурсия, на которой вы познакомитесь с главными достопримечательностями Дубая:... Морская прогулка по Дубайскому каналу 4.3 4 отзыва $ 300 за всё Проплыть по новейшей водной артерии эмирата, рассматривая культовые достопримечательности

Дубайское стальное сердце

Вид на Бурдж-Халифа с Дубайским стальным сердцем

Прямо рядом с торговым центром Дубай Молл на озере Бурдж-Халифа находится «Дубайское стальное сердце» работы мастера-скульптора Ричарда Хадсона. Трёхмерная скульптура-сердце художника «Люби меня» сделана из зеркальной стали и имеет высоту пять метров. Всего скульптура весит невероятные 7000 кг. Вы можете найти симпатичный уголок рядом со стальным сердцем и сделать неплохой снимок на фоне Бурдж-Халифа.

Идеальное время для посещения

Сюда также рекомендуется приходить утром, так как на открытой площадке торгового центра Dubai Mall может быть очень многолюдно, особенно в вечерние часы, когда начинают включать фонтаны.

Дубайские дюны

Пустыня станет отличной декорацией для фотосессии В пустыне вы можете сделать качественные снимки и получить яркие впечатления

Есть несколько достопримечательностей в Дубае, которые сочетают в себе простоту и величие, к ним же можно отнести песчаные дюны. Если у вас есть возможность, мы рекомендуем отправиться в путешествие в пустыню где-нибудь в часы заката. Небо окрашено в тёплый оттенок, а дюны приобретают насыщенный тёмно-красный цвет, что создает великолепный фон для фотографий. Не говоря уже о том, что этот период известен как золотой час из-за красивого мягкого света – вам не понадобятся никакие фильтры, если вы будете фотографировать в это время.

Для того чтобы познакомиться с пустыней Дубая, вам следует заказать сафари по пустыне. Вариантов туров множество, выбор только за вами.

Идеальное время для поездки

Если есть дневной вариант поездки, мы рекомендуем выбирать его. Увидеть закат в пустыне – это бесценно. Ещё неплохой вариант – поехать на экскурсию на рассвете, ведь это время тоже чертовски привлекательно.