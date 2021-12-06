Яхты Дубая

Топ морских прогулок на яхте в Дубае

Подборка лучших водных прогулок в Дубае на яхте 🛥️ в Дубай-Марине. Экскурсионные круизы представляют собой обзорную у побережья Дубая, вы сможете увидеть потрясающие панорамы города, а на вечерних ещё и поужинать с музыкой
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Дубай – одно из наиболее популярных направлений для отдыха. Город предлагает окунуться не только в ночную жизнь и шопинг, но и посетить экскурсию или прогулку на яхте. На востоке город омывается водами Персидского залива, а на северо-востоке вас встречает Оманский залив.

Наиболее популярным туристическим местом является береговая линия Персидского залива, где и расположены курорты и отели. Через это место проходят круизные лайнеры, в которых можно встретить туристов с самых разных точек планеты.

Но чтобы насладиться видами, вовсе не обязательно брать билет в лайнер. Вы можете воспользоваться полноценной экскурсией на яхте, совместив приятное времяпровождение с новыми знаниями о городе. То, насколько динамично развивается это место, удивляет туристов. Помимо экскурсии, можно арендовать яхту без гида и провести время весело в кругу друзей или завести новые знакомства. Такой отдых позволит полностью насладиться красивыми видами, жарким солнцем или огнями ночного города.

Жизнь в Дубае не стоит на месте. Здесь всегда появляется что-то новое, поэтому туристы возвращаются сюда неоднократно. Но как успеть охватить все самые интересные места? Город предлагает множество видов экскурсий и прогулок. Достопримечательностей много, поэтому для выбора наиболее интересных направлений ознакомьтесь с подборкой от нашей редакции. В ней вы найдете актуальные фотографии, отзывы от других туристов, сможете выбрать подходящие даты для посещения. Воспользуйтесь насыщенной программой на яхте, где можно будет узнать об интересных фактах о городе или посетите прогулку по воде.

1. По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»

Вас ждет двухчасовой тур на роскошной яхте Lotus или Desert Rose

По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»

Вас ждет двухчасовой тур на роскошной яхте Lotus или Desert Rose. Бассейн, палуба с открытой кухней, живая музыка — на наших яхтах есть все, чтобы вы почувствовали себя звездой. С борта перед вами предстанет панорама всего побережья с небоскребами, районом Дубай Марина и Пальмовыми островами. Кроме того, вас ждет вечерняя музыкальная программа с танцами танура и прекрасный ужин по системе «шведский стол».

  • 🏷 Сколько стоит: цена от $ 54 за 1 человека
  • 🙋 Это групповой тур
  • 🚩 Где начинается: Dubai Marina
  • 👥 Максимум 30 человек
  • 🕑 По времени займёт 2 часа
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно, кроме субботы, в 20:30. Рекомендуется приходить за 15-30 м.

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Что можно увидеть

  • Дубай Марина
  • Джумейра Бич Резиденс
  • Дубайское колесо обозрения
  • Атлантис
  • Пальма Джумейра

Что включено

  • 2-часовой круиз к острову Пальма Джумейра и обратно
  • VIP-программа включает в себя алкогольные напитки (текила, коньяк, виски, водка, шампанское), а также все позиции из меню (многообразные закуски и супы, мясные блюда и гарниры, салаты, десерты).
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2. Дубай: 2-часовой тур на мегаяхте с ужином «шведский стол»

Наслаждайтесь живописными видами Дубая на знаменитую гавань Дубая, а также панорамным видом на горизонт, отель Atlantis

Дубай: 2-часовой тур на мегаяхте с ужином «шведский стол»
Дубай: 2-часовой тур на мегаяхте с ужином «шведский стол»
Дубай: 2-часовой тур на мегаяхте с ужином «шведский стол»
Дубай: 2-часовой тур на мегаяхте с ужином «шведский стол»
Дубай: 2-часовой тур на мегаяхте с ужином «шведский стол»
Дубай: 2-часовой тур на мегаяхте с ужином «шведский стол»

Наслаждайтесь живописными видами Дубая на знаменитую гавань Дубая, а также панорамным видом на горизонт, отель Atlantis и остров Пальма Джумейра, не выходя из роскошной мега-яхты.

  • 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 6258 за 1 человека
  • 🙋 Это групповой тур
  • 👥 Максимум 100 человек
  • 🕑 По времени займёт 1 день

Выбрать день и время

Что можно увидеть

  • Дубай Марина

Что включено

  • 2,5-часовой круиз на остров Пальма Джумейра и обратно
  • Международный ужин «шведский стол»
  • Доступ к частям роскошной яхты (бассейн, обеденная зона, верхняя палуба и передняя часть яхты)
  • бортовые туалеты для мужчин и женщин
  • Приветственные напитки по прибытии
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Отзыв от туриста

Артем: Очень впечатлило,классный бассейн,вкусная еда,можно приобрести за адекватную цену безлимит на алкоголь!)
Оценка: 5. 21 ноября 2021

3. Морская VIP-прогулка на яхте

Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом

Морская VIP-прогулка на яхте
Морская VIP-прогулка на яхте
Морская VIP-прогулка на яхте
Морская VIP-прогулка на яхте
Морская VIP-прогулка на яхте
Морская VIP-прогулка на яхте

Приглашаем в индивидуальный морской круиз с пятизвездочным сервисом на борту! Мы проплывем по каналу через элитный район Дубай Марина и выйдем в Персидский залив, где вы сможете искупаться. Обогнем знаменитый Пальмовый остров, увидим отель Бурдж-эль-Араб и архипелаг Мир. Вы отдохнете, увидите Дубай с нового ракурса и получите заряд положительных эмоций.

  • 🏷 Сколько стоит: цена $ 400 за 1-10 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚩 Где начинается: на причале Марина
  • 👥 Максимум 10 человек
  • 🕑 По времени займёт 2 часа

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 10 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +9 друзей

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Здесь полное описание

4. Индивидуальная прогулка на роскошной яхте

Индивидуальная морская прогулка на роскошной яхте

Индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Индивидуальная прогулка на роскошной яхте

Индивидуальная морская прогулка на роскошной яхте. Оставьте на несколько часов все заботы, насладитесь безмятежностью волн и панорамными видами Дубая. Вы проплывёте по ультрасовременному району Дубай Марина, увидите колесо обозрения «Глаз Дубая», знаменитый пляж Джумейра и легендарный отель-парус. В Персидском заливе вы посмотрите на искусственные Мировые острова и Пальму Джумейра, а также полюбуетесь издалека на Бурдж-эль-Араб.

  • 🏷 Сколько стоит: цена $ 470 за 1-10 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚩 Где начинается: Dubai Marina
  • 👥 Максимум 10 человек
  • 🕑 По времени займёт 2 часа
  • 📆 Когда проводится: ежедневно,время под запрос

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 10 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +9 друзей

Что включено

  • Отдых на роскошной яхте
  • Прохладительные напитки
Подробнее
Здесь полное описание

5. Сафари c ужином на премиум-яхте

Дубай - уникальный город

Сафари c ужином на премиум-яхте
Сафари c ужином на премиум-яхте
Сафари c ужином на премиум-яхте
Сафари c ужином на премиум-яхте
Сафари c ужином на премиум-яхте
Сафари c ужином на премиум-яхте

Дубай — уникальный город. Здесь можно попробовать практически все. Здесь на ваш выбор самые разнообразные экскурсии. Мы решили объединить в одной экскурсии самые интересные места — бескрайнюю пустыню и морские виды. Днем мы отправитесь в путешествие по пескам на джипе, вечером поужинаете на борту роскошной яхты в Персидском заливе.

  • 🏷 Сколько стоит: цена от $ 150 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🚩 Где начинается: Ваш отель
  • 👥 Максимум 7 человек
  • 🕑 По времени займёт 8 часов
  • 📆 Когда проводится: вторник,четверг,пятница,воскресенье в 15:30

Выбрать день и время

Что можно увидеть

  • Маршрут круиза: Дубай Марина канал, JBR, Blue Waters, Atlantis The Palm and Burj Al Arab (в зависимости от погодных условий). Капитан решает, как далеко он может проехать в целях безопасности гостей.
  • Возможность насладиться восхитительными пейзажами вечернего города

Что включено

  • Катание на джипе в пустыне
  • Премиум ужин - круиз по Дубай Марине с выходом в Персидский залив
  • Шоу-программа.
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Здесь полное описание

Дубай – активно развивающийся город, в котором всегда есть на что посмотреть. Например, здесь есть самый большой в мире аквариум, который можно встретить в Книге рекордов Гиннеса. Его можно посетить в Дубай Молл. В нем есть туннель, где рыбы проплывают прямо над головами посетителей.

А еще можно побывать над облаками, посетив знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа. К слову, он является самым высоким в мире. Удивительно, но Дубай поражает наличием горнолыжного комплекса, который расположен в ТЦ Mall of Emirates. Посещать его можно круглый год.

А еще здесь есть заповедник фламинго. За птицами можно понаблюдать прямо в черте города, откуда открывается прекрасный вид на небоскребы. Еще одно нетривиальное место – сад бабочек. Но одно из главных чудес города – Пальмовые острова. Это искусственно созданные острова, которые можно увидеть даже из космоса. Для туристов есть отели, где можно остановиться на время отдыха. Желаем приятно отдохнуть в городе и получить новые впечатления!

Яхты в Дубае
Яхты в Дубае
Групповой круиз по Дубаю с ужином и шоу
Групповой круиз по Дубаю с ужином и шоу
4
8 отзывов
$
75
за чел.
Отдохнуть на роскошной яхте и полюбоваться небоскребами
Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой
Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой
4.4
12 отзывов
$
85
за чел.
Вас ждёт шоу поющих фонтанов, прогулка по старинному рынку Сук аль-Бахар, посещение огромный рукотворного острова
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу
4.3
17 отзывов
$
60
за чел.
Групповая прогулка по каналу Дубай Марина с развлекательной программой
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