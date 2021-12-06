Дубай – одно из наиболее популярных направлений для отдыха. Город предлагает окунуться не только в ночную жизнь и шопинг, но и посетить экскурсию или прогулку на яхте. На востоке город омывается водами Персидского залива, а на северо-востоке вас встречает Оманский залив.
Наиболее популярным туристическим местом является береговая линия Персидского залива, где и расположены курорты и отели. Через это место проходят круизные лайнеры, в которых можно встретить туристов с самых разных точек планеты.
Но чтобы насладиться видами, вовсе не обязательно брать билет в лайнер. Вы можете воспользоваться полноценной экскурсией на яхте, совместив приятное времяпровождение с новыми знаниями о городе. То, насколько динамично развивается это место, удивляет туристов. Помимо экскурсии, можно арендовать яхту без гида и провести время весело в кругу друзей или завести новые знакомства. Такой отдых позволит полностью насладиться красивыми видами, жарким солнцем или огнями ночного города.
Жизнь в Дубае не стоит на месте. Здесь всегда появляется что-то новое, поэтому туристы возвращаются сюда неоднократно. Но как успеть охватить все самые интересные места? Город предлагает множество видов экскурсий и прогулок. Достопримечательностей много, поэтому для выбора наиболее интересных направлений ознакомьтесь с подборкой от нашей редакции. В ней вы найдете актуальные фотографии, отзывы от других туристов, сможете выбрать подходящие даты для посещения. Воспользуйтесь насыщенной программой на яхте, где можно будет узнать об интересных фактах о городе или посетите прогулку по воде.
1. По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
Вас ждет двухчасовой тур на роскошной яхте Lotus или Desert Rose
Вас ждет двухчасовой тур на роскошной яхте Lotus или Desert Rose. Бассейн, палуба с открытой кухней, живая музыка — на наших яхтах есть все, чтобы вы почувствовали себя звездой. С борта перед вами предстанет панорама всего побережья с небоскребами, районом Дубай Марина и Пальмовыми островами. Кроме того, вас ждет вечерняя музыкальная программа с танцами танура и прекрасный ужин по системе «шведский стол».
- 🏷 Сколько стоит: цена от $ 54 за 1 человека
- 🙋 Это групповой тур
- 🚩 Где начинается: Dubai Marina
- 👥 Максимум 30 человек
- 🕑 По времени займёт 2 часа
- 📆 Когда проводится: Ежедневно, кроме субботы, в 20:30. Рекомендуется приходить за 15-30 м.
Что можно увидеть
- Дубай Марина
- Джумейра Бич Резиденс
- Дубайское колесо обозрения
- Атлантис
- Пальма Джумейра
Что включено
- 2-часовой круиз к острову Пальма Джумейра и обратно
- VIP-программа включает в себя алкогольные напитки (текила, коньяк, виски, водка, шампанское), а также все позиции из меню (многообразные закуски и супы, мясные блюда и гарниры, салаты, десерты).
2. Дубай: 2-часовой тур на мегаяхте с ужином «шведский стол»
Наслаждайтесь живописными видами Дубая на знаменитую гавань Дубая, а также панорамным видом на горизонт, отель Atlantis
Наслаждайтесь живописными видами Дубая на знаменитую гавань Дубая, а также панорамным видом на горизонт, отель Atlantis и остров Пальма Джумейра, не выходя из роскошной мега-яхты.
- 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 6258 за 1 человека
- 🙋 Это групповой тур
- 👥 Максимум 100 человек
- 🕑 По времени займёт 1 день
Что можно увидеть
- Дубай Марина
Что включено
- 2,5-часовой круиз на остров Пальма Джумейра и обратно
- Международный ужин «шведский стол»
- Доступ к частям роскошной яхты (бассейн, обеденная зона, верхняя палуба и передняя часть яхты)
- бортовые туалеты для мужчин и женщин
- Приветственные напитки по прибытии
Отзыв от туриста
Артем: Очень впечатлило,классный бассейн,вкусная еда,можно приобрести за адекватную цену безлимит на алкоголь!)Оценка: 5. 21 ноября 2021
3. Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом
Приглашаем в индивидуальный морской круиз с пятизвездочным сервисом на борту! Мы проплывем по каналу через элитный район Дубай Марина и выйдем в Персидский залив, где вы сможете искупаться. Обогнем знаменитый Пальмовый остров, увидим отель Бурдж-эль-Араб и архипелаг Мир. Вы отдохнете, увидите Дубай с нового ракурса и получите заряд положительных эмоций.
- 🏷 Сколько стоит: цена $ 400 за 1-10 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚩 Где начинается: на причале Марина
- 👥 Максимум 10 человек
- 🕑 По времени займёт 2 часа
В эту цену уже включено 10 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +9 друзей
4. Индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Индивидуальная морская прогулка на роскошной яхте
Индивидуальная морская прогулка на роскошной яхте. Оставьте на несколько часов все заботы, насладитесь безмятежностью волн и панорамными видами Дубая. Вы проплывёте по ультрасовременному району Дубай Марина, увидите колесо обозрения «Глаз Дубая», знаменитый пляж Джумейра и легендарный отель-парус. В Персидском заливе вы посмотрите на искусственные Мировые острова и Пальму Джумейра, а также полюбуетесь издалека на Бурдж-эль-Араб.
- 🏷 Сколько стоит: цена $ 470 за 1-10 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚩 Где начинается: Dubai Marina
- 👥 Максимум 10 человек
- 🕑 По времени займёт 2 часа
- 📆 Когда проводится: ежедневно,время под запрос
В эту цену уже включено 10 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +9 друзей
Что включено
- Отдых на роскошной яхте
- Прохладительные напитки
5. Сафари c ужином на премиум-яхте
Дубай - уникальный город
Дубай — уникальный город. Здесь можно попробовать практически все. Здесь на ваш выбор самые разнообразные экскурсии. Мы решили объединить в одной экскурсии самые интересные места — бескрайнюю пустыню и морские виды. Днем мы отправитесь в путешествие по пескам на джипе, вечером поужинаете на борту роскошной яхты в Персидском заливе.
- 🏷 Сколько стоит: цена от $ 150 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚩 Где начинается: Ваш отель
- 👥 Максимум 7 человек
- 🕑 По времени займёт 8 часов
- 📆 Когда проводится: вторник,четверг,пятница,воскресенье в 15:30
Что можно увидеть
- Маршрут круиза: Дубай Марина канал, JBR, Blue Waters, Atlantis The Palm and Burj Al Arab (в зависимости от погодных условий). Капитан решает, как далеко он может проехать в целях безопасности гостей.
- Возможность насладиться восхитительными пейзажами вечернего города
Что включено
- Катание на джипе в пустыне
- Премиум ужин - круиз по Дубай Марине с выходом в Персидский залив
- Шоу-программа.
Дубай – активно развивающийся город, в котором всегда есть на что посмотреть. Например, здесь есть самый большой в мире аквариум, который можно встретить в Книге рекордов Гиннеса. Его можно посетить в Дубай Молл. В нем есть туннель, где рыбы проплывают прямо над головами посетителей.
А еще можно побывать над облаками, посетив знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа. К слову, он является самым высоким в мире. Удивительно, но Дубай поражает наличием горнолыжного комплекса, который расположен в ТЦ Mall of Emirates. Посещать его можно круглый год.
А еще здесь есть заповедник фламинго. За птицами можно понаблюдать прямо в черте города, откуда открывается прекрасный вид на небоскребы. Еще одно нетривиальное место – сад бабочек. Но одно из главных чудес города – Пальмовые острова. Это искусственно созданные острова, которые можно увидеть даже из космоса. Для туристов есть отели, где можно остановиться на время отдыха. Желаем приятно отдохнуть в городе и получить новые впечатления!