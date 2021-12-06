Подборка лучших водных прогулок в Дубае на яхте 🛥️ в Дубай-Марине. Экскурсионные круизы представляют собой обзорную у побережья Дубая, вы сможете увидеть потрясающие панорамы города, а на вечерних ещё и поужинать с музыкой

Дубай – одно из наиболее популярных направлений для отдыха. Город предлагает окунуться не только в ночную жизнь и шопинг, но и посетить экскурсию или прогулку на яхте. На востоке город омывается водами Персидского залива, а на северо-востоке вас встречает Оманский залив.

Наиболее популярным туристическим местом является береговая линия Персидского залива, где и расположены курорты и отели. Через это место проходят круизные лайнеры, в которых можно встретить туристов с самых разных точек планеты.

Но чтобы насладиться видами, вовсе не обязательно брать билет в лайнер. Вы можете воспользоваться полноценной экскурсией на яхте, совместив приятное времяпровождение с новыми знаниями о городе. То, насколько динамично развивается это место, удивляет туристов. Помимо экскурсии, можно арендовать яхту без гида и провести время весело в кругу друзей или завести новые знакомства. Такой отдых позволит полностью насладиться красивыми видами, жарким солнцем или огнями ночного города.

Жизнь в Дубае не стоит на месте. Здесь всегда появляется что-то новое, поэтому туристы возвращаются сюда неоднократно. Но как успеть охватить все самые интересные места? Город предлагает множество видов экскурсий и прогулок. Достопримечательностей много, поэтому для выбора наиболее интересных направлений ознакомьтесь с подборкой от нашей редакции. В ней вы найдете актуальные фотографии, отзывы от других туристов, сможете выбрать подходящие даты для посещения. Воспользуйтесь насыщенной программой на яхте, где можно будет узнать об интересных фактах о городе или посетите прогулку по воде.

Дубай – активно развивающийся город, в котором всегда есть на что посмотреть. Например, здесь есть самый большой в мире аквариум, который можно встретить в Книге рекордов Гиннеса. Его можно посетить в Дубай Молл. В нем есть туннель, где рыбы проплывают прямо над головами посетителей.

А еще можно побывать над облаками, посетив знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа. К слову, он является самым высоким в мире. Удивительно, но Дубай поражает наличием горнолыжного комплекса, который расположен в ТЦ Mall of Emirates. Посещать его можно круглый год.

А еще здесь есть заповедник фламинго. За птицами можно понаблюдать прямо в черте города, откуда открывается прекрасный вид на небоскребы. Еще одно нетривиальное место – сад бабочек. Но одно из главных чудес города – Пальмовые острова. Это искусственно созданные острова, которые можно увидеть даже из космоса. Для туристов есть отели, где можно остановиться на время отдыха. Желаем приятно отдохнуть в городе и получить новые впечатления!