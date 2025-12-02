Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами
Начало: В вашем отеле
«Сегодня это процветающий мегаполис с ухоженными улицами, дворцами, мечетями и атмосферой благополучия»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Вы побываете в старинном городе Низва с фортом, узкими улицами и колоритным рынком»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $600 за всё до 4 чел.
- ББорис2 декабря 2025Экскурсия отличная. Павел познакомил нас с жизнью местных жителей, особенностями их культуры и взаимоотношений. Все точки на маршруте были очень
- ЕЕвгения29 ноября 2025Амаль- это удивительный гид и замечательный человек! Прекрасно образована, хорошо знает историю, город, великолепный водитель, очень грамотно спланировала маршрут с учетом наших пожеланий, умеет интересно подать материал, мы получили большое удовольствие! Огромное вам, спасибо, Амаль!
- ААртур28 ноября 2025Спасибо большое Павлу, экскурсия была очень интересная, познавательная и с яркими видами и фотографиями!
Чаепитие на краю каньона - это супер!!!
- ААндрей23 ноября 2025Маскат - такая столица, которая не имеет одного центра и не особо стремится выставить напоказ свои богатства. Увидеть и узнать
- ТТати17 ноября 2025Спасибо большое за экскурсию, были с семьей, насыщенно, красиво)))
- ТТатьяна13 ноября 2025Замечательная, познавательная, яркая экскурсия! Окунулись в историю и традиции Омана, увидели красоты природы, Павел устроил незабываемый пикник на краю каньона,
- ООля6 октября 2025Хотим от всей души поблагодарить Павла за прекрасно организованную экскурсию!
Маршрут был отлично продуман, не было сложных подъемов, мне и моей
- ЕЕкатерина29 апреля 2025Прекрасная обзорная экскурсия. Экскурсию проводила Яна, прекрасный гид. Очень здорово, что экскурсию проводят местные жители, которые знают все изнутри, могут
- ООльга23 апреля 2025Добрый день! Интересная, насыщенная экскурсия. Амалия, покажет тот уголок Маската, куда вы точно сами не заглянете 🔥🥰
- ССергей11 февраля 2025Все прошло на отлично!!!
Рекомендую!!!
- РРоман9 января 2025Все прошло отлично! Рекомендую.
- ООльга4 января 2025Недавно посетили эту экскурсию по историческим местам Низвы и Гранд Каньону, и это было просто потрясающе! Гид Хайтам, говорящий свободно
- ААлексей28 декабря 2024Спасибо Амаль за интересную экскурсию.
- ККарина1 декабря 202427 ноября 2024 года посетили Гранд-каньон и старый город Низву. Мы немного сами поменяли программу, включили вместо Форта современный музей
- ИИрина1 декабря 2024Нам очень понравилась экскурсия - мы любим нестандартные маршруты и много ходить пешком.
Чай карак на краю каньона 🔥🤩
На мини трейл
- ААндрей10 октября 2024Про страну
Никогда не был в Омане, даже не мог представить какой удивительной природной красотой обладает этот султанат. Здесь чувствуется история
- ДДарья3 сентября 2024Экскурсия по Маскату с Амаль стала настоящим путешествием в мир оманской культуры и истории!
Амаль не только рассказывала о прошлом Омана,
- ДДмитрий8 мая 2024Отличные локации и рассказ Амаль!
- NNatalia6 мая 2024Отличная экскурсия! Нашей семье все понравилось! Спасибо Амаль за интересный рассказ.
- ААлександр5 мая 2024Прекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. и
