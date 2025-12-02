читать дальше

Кросс эйджес и заехали на фабрику AMOUAGE, где купили духи.

Наш гид Павел без лишних слов пошел навстречу. Экскурсия вышла на весь день и даже перенеслась на следующий вечер с ужином и прогулкой по берегу, где мы еще и увидели светящийся планктон.

Сама экскурсия была потрясающей, Павел очень коммуникабельный, рассказал абсолютно ВСЕ про Оман. На вершине горы устроил нам чаепитие в приятной дружеской атмосфере, все было очень мило. Была одна изюминка, которую хотелось бы сохранить и не рассказывать, пусть это останется для следующих туристов.

Этот отпуск мы запомним, в том числе и благодаря Павлу. Спасибо огромное, рекомендую каждому!