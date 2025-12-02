Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Маската

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Маскате на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Маскат - восточная сказка
На машине
6 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами
Начало: В вашем отеле
«Сегодня это процветающий мегаполис с ухоженными улицами, дворцами, мечетями и атмосферой благополучия»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Маскат. Большая история неизвестного города
На машине
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
На машине
12 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Вы побываете в старинном городе Низва с фортом, узкими улицами и колоритным рынком»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    2 декабря 2025
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    Экскурсия отличная. Павел познакомил нас с жизнью местных жителей, особенностями их культуры и взаимоотношений. Все точки на маршруте были очень
    читать дальше

    интересными, чаепитие на каньоне очень атмосферно и продумано. Перемещение на автомобиле комфортное и было совсем не скучно. Мы задавали много вопросов и всегда получили ответы. Выражаем огромную благодарность и рекомендуем от всего сердца ❤️

    Экскурсия отличная. Павел познакомил нас с жизнью местных жителей, особенностями их культуры и взаимоотношений. Все точкиЭкскурсия отличная. Павел познакомил нас с жизнью местных жителей, особенностями их культуры и взаимоотношений. Все точкиЭкскурсия отличная. Павел познакомил нас с жизнью местных жителей, особенностями их культуры и взаимоотношений. Все точкиЭкскурсия отличная. Павел познакомил нас с жизнью местных жителей, особенностями их культуры и взаимоотношений. Все точкиЭкскурсия отличная. Павел познакомил нас с жизнью местных жителей, особенностями их культуры и взаимоотношений. Все точки
  • Е
    Евгения
    29 ноября 2025
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Амаль- это удивительный гид и замечательный человек! Прекрасно образована, хорошо знает историю, город, великолепный водитель, очень грамотно спланировала маршрут с учетом наших пожеланий, умеет интересно подать материал, мы получили большое удовольствие! Огромное вам, спасибо, Амаль!
  • А
    Артур
    28 ноября 2025
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    Спасибо большое Павлу, экскурсия была очень интересная, познавательная и с яркими видами и фотографиями!
    Чаепитие на краю каньона - это супер!!!
  • А
    Андрей
    23 ноября 2025
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Маскат - такая столица, которая не имеет одного центра и не особо стремится выставить напоказ свои богатства. Увидеть и узнать
    читать дальше

    главное в городе без гида и автомобиля за полдня вряд ли возможно. Благодарны Амаль за прекрасно организованную экскурсию - с «контролируемым погружением» во все кварталы Маската (куда не ступала нога туриста, в том числе); массу сведений о жизни в Омане и его истории; красочные рассказы с добрым и теплым юмором.

  • Т
    Тати
    17 ноября 2025
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    Спасибо большое за экскурсию, были с семьей, насыщенно, красиво)))
  • Т
    Татьяна
    13 ноября 2025
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    Замечательная, познавательная, яркая экскурсия! Окунулись в историю и традиции Омана, увидели красоты природы, Павел устроил незабываемый пикник на краю каньона,
    читать дальше

    с чаепитием и финиками! Побывали в старом городе, увидели как готовят традиционный хлеб.
    Посетили город Низву, рынок со сладостями. Впечатления огонь, рекомендую эту программу именно с гидом Павлом, столько узнали за один день о стране, что хочется окунуться в это еще и еще! Благодарим за эмоции!!!

    Замечательная, познавательная, яркая экскурсия! Окунулись в историю и традиции Омана, увидели красоты природы, Павел устроил незабываемыйЗамечательная, познавательная, яркая экскурсия! Окунулись в историю и традиции Омана, увидели красоты природы, Павел устроил незабываемыйЗамечательная, познавательная, яркая экскурсия! Окунулись в историю и традиции Омана, увидели красоты природы, Павел устроил незабываемыйЗамечательная, познавательная, яркая экскурсия! Окунулись в историю и традиции Омана, увидели красоты природы, Павел устроил незабываемыйЗамечательная, познавательная, яркая экскурсия! Окунулись в историю и традиции Омана, увидели красоты природы, Павел устроил незабываемыйЗамечательная, познавательная, яркая экскурсия! Окунулись в историю и традиции Омана, увидели красоты природы, Павел устроил незабываемыйЗамечательная, познавательная, яркая экскурсия! Окунулись в историю и традиции Омана, увидели красоты природы, Павел устроил незабываемыйЗамечательная, познавательная, яркая экскурсия! Окунулись в историю и традиции Омана, увидели красоты природы, Павел устроил незабываемыйЗамечательная, познавательная, яркая экскурсия! Окунулись в историю и традиции Омана, увидели красоты природы, Павел устроил незабываемый
  • О
    Оля
    6 октября 2025
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    Хотим от всей души поблагодарить Павла за прекрасно организованную экскурсию!
    Маршрут был отлично продуман, не было сложных подъемов, мне и моей
    читать дальше

    маме было комфортно всю дорогу. Хороший автомобиль и прекрасное вождение.

    День пролетел совершенно незаметно! Даже время в дороге не утомило совершенно. Павел оказался настоящим кладезем знаний об истории Омана, и ответил на все наши вопросы о жизни местных людей, о культуре и традициях.

    Отдельное спасибо за организацию чаепития на краю света – это было просто незабываемо! И печенюшки с финиками запали в душу так, что мы уже прикупили себе такие же 😊
    Рекомендуем Павла всем, кто хочет открыть для себя Оман с лучшей стороны!

    Хотим от всей души поблагодарить Павла за прекрасно организованную экскурсию!Хотим от всей души поблагодарить Павла за прекрасно организованную экскурсию!Хотим от всей души поблагодарить Павла за прекрасно организованную экскурсию!Хотим от всей души поблагодарить Павла за прекрасно организованную экскурсию!Хотим от всей души поблагодарить Павла за прекрасно организованную экскурсию!Хотим от всей души поблагодарить Павла за прекрасно организованную экскурсию!Хотим от всей души поблагодарить Павла за прекрасно организованную экскурсию!Хотим от всей души поблагодарить Павла за прекрасно организованную экскурсию!Хотим от всей души поблагодарить Павла за прекрасно организованную экскурсию!Хотим от всей души поблагодарить Павла за прекрасно организованную экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2025
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Прекрасная обзорная экскурсия. Экскурсию проводила Яна, прекрасный гид. Очень здорово, что экскурсию проводят местные жители, которые знают все изнутри, могут
    читать дальше

    рассказать историю города и страны, показать все места. Остались очень довольны экскурсией, зашли на местный рынок, пообедали местными блюдами в ресторане, купили оманскую пахлаву, и посмотрели все достопримечательности города.

  • О
    Ольга
    23 апреля 2025
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Добрый день! Интересная, насыщенная экскурсия. Амалия, покажет тот уголок Маската, куда вы точно сами не заглянете 🔥🥰
    Добрый день! Интересная, насыщенная экскурсия. Амалия, покажет тот уголок Маската, куда вы точно сами не заглянете 🔥🥰Добрый день! Интересная, насыщенная экскурсия. Амалия, покажет тот уголок Маската, куда вы точно сами не заглянете 🔥🥰Добрый день! Интересная, насыщенная экскурсия. Амалия, покажет тот уголок Маската, куда вы точно сами не заглянете 🔥🥰
  • С
    Сергей
    11 февраля 2025
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    Все прошло на отлично!!!

    Рекомендую!!!
    Все прошло на отлично!!!Все прошло на отлично!!!Все прошло на отлично!!!Все прошло на отлично!!!
  • Р
    Роман
    9 января 2025
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    Все прошло отлично! Рекомендую.
    Все прошло отлично! РекомендуюВсе прошло отлично! РекомендуюВсе прошло отлично! РекомендуюВсе прошло отлично! РекомендуюВсе прошло отлично! Рекомендую
  • О
    Ольга
    4 января 2025
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    Недавно посетили эту экскурсию по историческим местам Низвы и Гранд Каньону, и это было просто потрясающе! Гид Хайтам, говорящий свободно
    читать дальше

    по-русски, оказался настоящим знатоком, который с увлечением делился интересными фактами и увлекательными историями, отвечал на кучу наших вопросов об особенностях Омана. Мы посетили несколько знаковых мест и узнали много нового о культуре и традициях региона. Особенно запомнился момент, когда мы заглянули на местный рынок, где нам показали примеры ханжар султанской семьи.
    Мы остались в полном восторге и рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет открыть для себя что-то новое и увлекательное об этом регионе!

    Недавно посетили эту экскурсию по историческим местам Низвы и Гранд Каньону, и это было просто потрясающе!Недавно посетили эту экскурсию по историческим местам Низвы и Гранд Каньону, и это было просто потрясающе!Недавно посетили эту экскурсию по историческим местам Низвы и Гранд Каньону, и это было просто потрясающе!Недавно посетили эту экскурсию по историческим местам Низвы и Гранд Каньону, и это было просто потрясающе!Недавно посетили эту экскурсию по историческим местам Низвы и Гранд Каньону, и это было просто потрясающе!
  • А
    Алексей
    28 декабря 2024
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Спасибо Амаль за интересную экскурсию.
  • К
    Карина
    1 декабря 2024
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    27 ноября 2024 года посетили Гранд-каньон и старый город Низву. Мы немного сами поменяли программу, включили вместо Форта современный музей
    читать дальше

    Кросс эйджес и заехали на фабрику AMOUAGE, где купили духи.
    Наш гид Павел без лишних слов пошел навстречу. Экскурсия вышла на весь день и даже перенеслась на следующий вечер с ужином и прогулкой по берегу, где мы еще и увидели светящийся планктон.
    Сама экскурсия была потрясающей, Павел очень коммуникабельный, рассказал абсолютно ВСЕ про Оман. На вершине горы устроил нам чаепитие в приятной дружеской атмосфере, все было очень мило. Была одна изюминка, которую хотелось бы сохранить и не рассказывать, пусть это останется для следующих туристов.
    Этот отпуск мы запомним, в том числе и благодаря Павлу. Спасибо огромное, рекомендую каждому!

    27 ноября 2024 года посетили Гранд-каньон и старый город Низву. Мы немного сами поменяли программу, включили27 ноября 2024 года посетили Гранд-каньон и старый город Низву. Мы немного сами поменяли программу, включили27 ноября 2024 года посетили Гранд-каньон и старый город Низву. Мы немного сами поменяли программу, включили27 ноября 2024 года посетили Гранд-каньон и старый город Низву. Мы немного сами поменяли программу, включили27 ноября 2024 года посетили Гранд-каньон и старый город Низву. Мы немного сами поменяли программу, включили27 ноября 2024 года посетили Гранд-каньон и старый город Низву. Мы немного сами поменяли программу, включили
  • И
    Ирина
    1 декабря 2024
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    Нам очень понравилась экскурсия - мы любим нестандартные маршруты и много ходить пешком.
    Чай карак на краю каньона 🔥🤩
    На мини трейл
    читать дальше

    рекомендую брать спец. ботинки или хотя бы кроссовки, в кедах не очень удобно по камням.
    От ресторанов не надо ожидать сервиса уровня Москвы
    Стильные кофейни в Низве - 🔥

    Нам очень понравилась экскурсия - мы любим нестандартные маршруты и много ходить пешкомНам очень понравилась экскурсия - мы любим нестандартные маршруты и много ходить пешкомНам очень понравилась экскурсия - мы любим нестандартные маршруты и много ходить пешкомНам очень понравилась экскурсия - мы любим нестандартные маршруты и много ходить пешкомНам очень понравилась экскурсия - мы любим нестандартные маршруты и много ходить пешкомНам очень понравилась экскурсия - мы любим нестандартные маршруты и много ходить пешкомНам очень понравилась экскурсия - мы любим нестандартные маршруты и много ходить пешком
  • А
    Андрей
    10 октября 2024
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    Про страну
    Никогда не был в Омане, даже не мог представить какой удивительной природной красотой обладает этот султанат. Здесь чувствуется история
    читать дальше

    практически везде, государство пытается сохранить самобытность и культурное наследие своей страны. И правильно делает. Здесь нет толкотни толп туристов, хороший уровень сервиса, спокойное отношение арабов к гостям.
    Про гида
    Павел прекрасный рассказчик, очень коммуникабельный, видно что проникся историей и укладом Омана, не было вопроса, на который бы он не ответил. Гранд-каньон, пожалуй лучшее место, отойти от суеты и перезагрузить мозг.
    Карак на привале, классная идея и вкусно и сытно и в тоже время легко. Все было организовано на отлично!)
    Все было

    Про странуПро странуПро странуПро страну
  • Д
    Дарья
    3 сентября 2024
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Экскурсия по Маскату с Амаль стала настоящим путешествием в мир оманской культуры и истории!
    Амаль не только рассказывала о прошлом Омана,
    читать дальше

    но и открывала нам современную жизнь оманцев, их быт и традиции.
    Особо хочется отметить гибкость Амаль: она с удовольствием отвечала на наши вопросы, прислушивалась к пожеланиям и с легкостью адаптировала программу экскурсии, чтобы удовлетворить наши интересы.
    В целом, экскурсия с Амаль оставила у нас яркие и незабываемые впечатления. Мы рекомендуем ее всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Маскатом и Оманом!

    Экскурсия по Маскату с Амаль стала настоящим путешествием в мир оманской культуры и истории!Экскурсия по Маскату с Амаль стала настоящим путешествием в мир оманской культуры и истории!Экскурсия по Маскату с Амаль стала настоящим путешествием в мир оманской культуры и истории!
  • Д
    Дмитрий
    8 мая 2024
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Отличные локации и рассказ Амаль!
    Отличные локации и рассказ Амаль!Отличные локации и рассказ Амаль!Отличные локации и рассказ Амаль!
  • N
    Natalia
    6 мая 2024
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Отличная экскурсия! Нашей семье все понравилось! Спасибо Амаль за интересный рассказ.
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Прекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. и
    Прекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. и

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Маскат - восточная сказка
  2. Маскат. Большая история неизвестного города
  3. Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мечеть Султана Кабуса
  2. Самое главное
  3. Оперный дом
  4. Набережная
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Маскату в декабре 2025
Сейчас в Маскате в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 600. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Маската. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод