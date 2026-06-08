Морские виды, история и восточный колорит — в одном маршруте. Наш день начнётся с водной прогулки в поисках дельфинов — и я верю, что удача будет на нашей стороне. Затем посетим форт Матрах 16 века с панорамами Оманского залива, погуляем по древнему рынку с головокружительными ароматами и красивой набережной с лайнерами, скалами и португальскими башнями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Маскате

Описание экскурсии

Наблюдение за дельфинами в Оманском заливе

Отправимся на катере в открытое море, чтобы увидеть дельфинов в естественной среде. В пути — панорамы Оманского залива, шум волн и яркие пейзажи.

Форт Матрах

Португальская крепость 16 века, которая охраняла важный торговый порт. Внутри — исторические артефакты, а с вершины открываются виды на Старый город, горы и синеву залива.

Старый рынок Матрах

Один из древнейших рынков Аравийского полуострова. Узкие проходы, витражный купол у входа, аромат специй и настоящий восточный колорит.

Набережная Матрах

Вы прогуляетесь вдоль гавани между морем и горами Хаджар. Здесь стоят яхты султана, украшенные особенным символом — традиционным оманским кинжалом.

Я расскажу:

о жизни и быте древнего Омана

торговых кораблях и импортных товарах

роли Матраха в защите побережья

и многом другом

Примерный тайминг

8:30–9:30 — сбор группы

10:00–12:00 — наблюдение за дельфинами

12:00–12:30 — дорога до форта

12:30–15:00 — форт, рынок, набережная

15:00–16:00 — возвращение в отель

Организационные детали