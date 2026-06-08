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Дельфины, базар и древности в Маскате

Выйти в море, увидеть город с высоты крепости и затеряться на торговых улочках
Морские виды, история и восточный колорит — в одном маршруте.

Наш день начнётся с водной прогулки в поисках дельфинов — и я верю, что удача будет на нашей стороне.

Затем посетим форт Матрах 16 века с панорамами Оманского залива, погуляем по древнему рынку с головокружительными ароматами и красивой набережной с лайнерами, скалами и португальскими башнями.
Дельфины, базар и древности в Маскате
Дельфины, базар и древности в Маскате
Дельфины, базар и древности в Маскате

Описание экскурсии

Наблюдение за дельфинами в Оманском заливе

Отправимся на катере в открытое море, чтобы увидеть дельфинов в естественной среде. В пути — панорамы Оманского залива, шум волн и яркие пейзажи.

Форт Матрах

Португальская крепость 16 века, которая охраняла важный торговый порт. Внутри — исторические артефакты, а с вершины открываются виды на Старый город, горы и синеву залива.

Старый рынок Матрах

Один из древнейших рынков Аравийского полуострова. Узкие проходы, витражный купол у входа, аромат специй и настоящий восточный колорит.

Набережная Матрах

Вы прогуляетесь вдоль гавани между морем и горами Хаджар. Здесь стоят яхты султана, украшенные особенным символом — традиционным оманским кинжалом.

Я расскажу:

  • о жизни и быте древнего Омана
  • торговых кораблях и импортных товарах
  • роли Матраха в защите побережья
  • и многом другом

Примерный тайминг

8:30–9:30 — сбор группы
10:00–12:00 — наблюдение за дельфинами
12:00–12:30 — дорога до форта
12:30–15:00 — форт, рынок, набережная
15:00–16:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Toyota Sequoia
  • Дополнительные расходы: аренда катера для поиска дельфинов — $45 с чел., еда и личные покупки — по желанию

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Маскате
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам
Хайтам — ваш гид в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 160 туристов
Меня зовут Хайтам, я родился и вырос в Маскате. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной Оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю этой страны, и я с
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гордостью расскажу вам о её традициях, обычаях и тайнах, которые она хранит. Самый лучший способ узнать страну — это увидеть её глазами того, кто любит её, как родную мать. Я с удовольствием покажу вам места, которые есть не в каждом туристическом путеводителе, открою двери к настоящим сокровищам и знакомым лишь местным жителям уголкам. Доверьтесь мне, и я покажу вам Оман таким, каким его видят настоящие жители — гостеприимным, величественным и полным загадок. Приготовьтесь к незабываемому путешествию!

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