Выйти в море, увидеть город с высоты крепости и затеряться на торговых улочках
Морские виды, история и восточный колорит — в одном маршруте.
Наш день начнётся с водной прогулки в поисках дельфинов — и я верю, что удача будет на нашей стороне.
Затем посетим форт Матрах 16 века с панорамами Оманского залива, погуляем по древнему рынку с головокружительными ароматами и красивой набережной с лайнерами, скалами и португальскими башнями.
Описание экскурсии
Наблюдение за дельфинами в Оманском заливе
Отправимся на катере в открытое море, чтобы увидеть дельфинов в естественной среде. В пути — панорамы Оманского залива, шум волн и яркие пейзажи.
Форт Матрах
Португальская крепость 16 века, которая охраняла важный торговый порт. Внутри — исторические артефакты, а с вершины открываются виды на Старый город, горы и синеву залива.
Старый рынок Матрах
Один из древнейших рынков Аравийского полуострова. Узкие проходы, витражный купол у входа, аромат специй и настоящий восточный колорит.
Набережная Матрах
Вы прогуляетесь вдоль гавани между морем и горами Хаджар. Здесь стоят яхты султана, украшенные особенным символом — традиционным оманским кинжалом.
Я расскажу:
о жизни и быте древнего Омана
торговых кораблях и импортных товарах
роли Матраха в защите побережья
и многом другом
Примерный тайминг
8:30–9:30 — сбор группы 10:00–12:00 — наблюдение за дельфинами 12:00–12:30 — дорога до форта 12:30–15:00 — форт, рынок, набережная 15:00–16:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Едем на автомобиле Toyota Sequoia
Дополнительные расходы: аренда катера для поиска дельфинов — $45 с чел., еда и личные покупки — по желанию
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Маскате
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 160 туристов
Меня зовут Хайтам, я родился и вырос в Маскате. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной Оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю этой страны, и я с читать дальшеуменьшить
гордостью расскажу вам о её традициях, обычаях и тайнах, которые она хранит.
Самый лучший способ узнать страну — это увидеть её глазами того, кто любит её, как родную мать. Я с удовольствием покажу вам места, которые есть не в каждом туристическом путеводителе, открою двери к настоящим сокровищам и знакомым лишь местным жителям уголкам.
Доверьтесь мне, и я покажу вам Оман таким, каким его видят настоящие жители — гостеприимным, величественным и полным загадок.
Приготовьтесь к незабываемому путешествию!
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