Добро пожаловать в город, где древние традиции встречаются с современной аравийской элегантностью.
Вы увидите мечеть султана Кабуса, прогуляетесь по старинному рынку Матрах, заглянете в Королевский оперный театр, подниметесь к форту и почувствуете живой ритм столицы Омана сквозь её ароматы, виды и историю.
Описание экскурсии
- Мечеть Султана Кабуса — символ Омана, шедевр исламской архитектуры.
- Королевский оперный театр — белый мрамор, восточная элегантность и современное искусство.
- Рынок Матрах — старейший базар с ароматами специй, серебром и тканями.
- Форт Матрах — панорама города, порта и набережной.
- Дворец султана и Старый Маскат — традиционные фасады и королевская резиденция.
- Фотостопы на набережной и смотровых площадках с видом на Аравийское море.
Организационные детали
- Билеты в форт Матрах и Королевский оперный театр — $9 с чел.
- Включено в стоимость: прохладительные напитки, трансфер от отеля и обратно на современном автобусе с кондиционером.
- Трансфер из Shangri-La, Al Bustan и Jumeirah — доплата $15.
- Дресс-код для мечети: женщины — закрытые руки и ноги, платок на голову; мужчины — длинные брюки; аренда одежды у мечети — $6–7.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в среду и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, морского порта или аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 625 туристов
Приветствую всех путешественников, ищущих незабываемые приключения в живописном Омане! Меня зовут Данила, я гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с его богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!
