Утром гид встретит вас в отеле, и вы поедете вдоль побережья Оманского Залива.

Спустя полтора часа вы окажетесь у входа в Вади-Шаб, где начнется ваше увлекательное и познавательное путешествие.

Вы совершите незабываемую прогулку 👣 на лодке ⚓ по маленькому озеру Вади. Оазис Вади Шааб-это поистине рай на земле, здесь есть большой водоем и банановая плантация, растительность, живописные скалы, а также умиляет слух пение птиц, которое показывает, что этот райский уголок еще и обитаем. Долина Вади Шааб представляет собой одну из самых известных и популярных достопримечательностей 🏛️ Омана, также является одним из самых красивых 🤩 мест в мире.

Озера в долине Вади Шааб окружены фруктовыми деревьями, вода бирюзового цвета и очень чистая, а также необычайно красивый пейзаж — все это делает Вади Шааб прекрасным местом для отдыха и релаксации.

На обратном пути в Маскат вы посетите еще одну природную достопримечательность Омана — Бамма-Синкхоль. Это живописный, наполненный прозрачной лазурной водой провал в земле — одна из самых красивых карстовых воронок в мире.