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Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб

Илья Б.
Илья Б. – Гид из Маската
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
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Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб

Что вы увидите

  • Wadi Shab
  • Bimmah Sinkhole
Утром гид встретит вас в отеле, и вы поедете вдоль побережья Оманского Залива.
Спустя полтора часа вы окажетесь у входа в Вади-Шаб, где начнется ваше увлекательное и познавательное путешествие.
Вы совершите незабываемую прогулку 👣 на лодке ⚓ по маленькому озеру Вади. Оазис Вади Шааб-это поистине рай на земле, здесь есть большой водоем и банановая плантация, растительность, живописные скалы, а также умиляет слух пение птиц, которое показывает, что этот райский уголок еще и обитаем. Долина Вади Шааб представляет собой одну из самых известных и популярных достопримечательностей 🏛️ Омана, также является одним из самых красивых 🤩 мест в мире.
Озера в долине Вади Шааб окружены фруктовыми деревьями, вода бирюзового цвета и очень чистая, а также необычайно красивый пейзаж — все это делает Вади Шааб прекрасным местом для отдыха и релаксации.
На обратном пути в Маскат вы посетите еще одну природную достопримечательность Омана — Бамма-Синкхоль. Это живописный, наполненный прозрачной лазурной водой провал в земле — одна из самых красивых карстовых воронок в мире.
Что входит
  • Обед
  • Входные билеты
  • Прохладительные напитки
Начало и место завершения
🚩 Отель, Порт, Аэропорт
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Илья Б.
Илья Б.
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