Полезная информация о Кракове
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Краков
Популярные экскурсии в Кракове
5
2 отзыва
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60
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Вряд ли можно познать Краков, не посетив один из самых популярных его районов — Казимеж. Многие века здесь проживала еврейская община, в тесном соседс...
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3 отзыва
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80
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Вы приехали на отдых с детьми в Краков и хотите изучить улочки города. Большая часть экскурсий предусмотрена для взрослых. На таких прогулках дети быс...
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Осмотрите главные достопримечательности Кракова за один день, передвигаясь по городу на экологически чистой электрической машине с водителем-экскурсов...
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1 отзыв
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169 отзывов
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Пройти по Королевскому тракту и познакомиться с визитными карточками Старого города