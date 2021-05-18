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Полезная информация о Кракове

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Местное время в Кракове
20:3130
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇱 Польша
Название городаКраков
По-английскиKrakow
Столица регионаКраков является столицей региона
Население города755 050 чел.
АэропортКраков KRK
Часовой поясEurope/Warsaw
Средняя высота219 м. от уровня моря

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Краков

Популярные экскурсии в Кракове

Шалом, Казимеж!
Шалом, Казимеж!
5
2 отзыва
60
за чел.
Вряд ли можно познать Краков, не посетив один из самых популярных его районов — Казимеж. Многие века здесь проживала еврейская община, в тесном соседс...
Детская экскурсия по королевскому Кракову
Детская экскурсия по королевскому Кракову
5
3 отзыва
80
за чел.
Вы приехали на отдых с детьми в Краков и хотите изучить улочки города. Большая часть экскурсий предусмотрена для взрослых. На таких прогулках дети быс...
Краков: тур на электромашине за 3 часа
Краков: тур на электромашине за 3 часа
4
1 отзыв
22
за чел.
Осмотрите главные достопримечательности Кракова за один день, передвигаясь по городу на экологически чистой электрической машине с водителем-экскурсов...
Музей "Фабрика Шиндлера" + Подгуже (территория бывшего гетто)
Музей "Фабрика Шиндлера" + Подгуже (территория бывшего гетто)
5
1 отзыв
25
за чел.
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову
4.8
169 отзывов
15
за чел.
Пройти по Королевскому тракту и познакомиться с визитными карточками Старого города
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