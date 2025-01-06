Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Варшаву
Откройте для себя Варшаву, город королевских резиденций и исторических контрастов. Прогулка по UNESCO объектам и знакомство с культурой ждут вас
Начало: В Старом городе Варшавы
14 дек в 10:30
21 дек в 10:30
€45 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия Варшава шаг за шагом: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Варшавы, пройдитесь по Краковскому предместью и Старому городу, узнайте о жизни варшавян и их традициях
Начало: В Старом городе
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Магия рождественской Варшавы
Зимняя Варшава очаровывает огнями и ароматами. Прогулка по праздничным улицам, дегустация шоколада и вино на рождественском базаре - все это ждет вас
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€180 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 января 2025Экскурсия была замечательной. Я очень много узнала о истории Варшавы, посмотрела праздничное убранство города, великолепные световые шоу. Всё очень понравилось, время пролетело незаметно.
- ЛЛариса29 декабря 2024Все понравилось. Очень красивая рождественская Варшава. Понравился парк света. Яна рассказала много интересного, грамотно отвечала на все наши вопросы.
Рекомендую данную экскурсию всем. Детям также будет интересно.
- ААндела24 декабря 2024Яна очень интересно,красочно показала Рождественскую Варшаву, экскурсия получилась очень душевная,такая знаете, как будто прослушали звон колокольчика, рекомендуем хорошая фирма и очень хороший экскурсовод. ❤️❤️❤️❤️❤️
- ИИрина23 декабря 2021Мы провели потрясающий вечер с Яной, открывшей для нас Варшаву, волшебную и предрождественскую. Спасибо огромное за чудесный рассказ, удивительные места и виды, ответы на постоянно перебивающие вопросы, новые знания, новое понимание и видение. Яна, Вы - лучшая!)
- RRuslan17 декабря 2021Очень приятный и отзывчивый экскурсовод. Экскурсия по очень красивым местам, жалко была в последний день, только после нее поняли, сколько
- ТТатьяна28 февраля 2020Экскурсия была захватывающая! Спасибо Яночке за прекрасно и познавательно проведённое время! Обязательно ещё вернёмся.
- ЕЕлизавета8 января 2019Несмотря на холодную и ветренную погоду Яна смог сделать экскурсию интересной и захватывающей. Спасибо большое!
- ССветлана4 января 2019Большое спасибо нашему гиду Яне за отлично проведенное время.
Варшава -прекрасный город, а праздничный наряд создает настоящую сказку.
Яна-замечательный, очень много знающий
- ББорис29 декабря 2018Замечательно, все к месту, Яна просто супер экскурсовод, всем рекомендую, для такой экскурсии совсем не дорого.
- ЛЛюба29 декабря 2018Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. большое спасибо.
- ЛЛеонид23 декабря 2018Отличная экскурсия, посмотрели и центр Варшавы и Вилянув. Немного замёрзли, особенно в Вилянуве, так что одевайтесь потеплее:)
- ННаталья15 декабря 2018Варшава - удивительный город, с трагической судьбой, но очень доброжелательный и прекрасный. Благодаря Яне мы ощутили ту невероятную атмосферу Рождества, за которой, собственно и ехали. Отличная экскурсия, 4 часа пролетели быстро, легко, познавательно и вкусно. Спасибо большое за подаренные впечатления!
- ММарина10 января 2018Яна, спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и увлекательно! Время пролетело незаметно. Световое шоу очень впечатлило. А горячий шоколад и горячее вино было приятным бонусом в холодную погоду. Всем рекомендую!
Сколько стоит экскурсия по Варшаве в декабре 2025
