Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Варшаве на русском языке, цены от €45.
Добро пожаловать в Варшаву
Пешая
3 часа
59 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Варшаву
Откройте для себя Варшаву, город королевских резиденций и исторических контрастов. Прогулка по UNESCO объектам и знакомство с культурой ждут вас
Начало: В Старом городе Варшавы
14 дек в 10:30
21 дек в 10:30
€45 за человека
Варшава шаг за шагом
Пешая
3.5 часа
159 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия Варшава шаг за шагом: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Варшавы, пройдитесь по Краковскому предместью и Старому городу, узнайте о жизни варшавян и их традициях
Начало: В Старом городе
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
€140 за всё до 6 чел.
Магия рождественской Варшавы
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Магия рождественской Варшавы
Зимняя Варшава очаровывает огнями и ароматами. Прогулка по праздничным улицам, дегустация шоколада и вино на рождественском базаре - все это ждет вас
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€180 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 января 2025
    Магия рождественской Варшавы
    Экскурсия была замечательной. Я очень много узнала о истории Варшавы, посмотрела праздничное убранство города, великолепные световые шоу. Всё очень понравилось, время пролетело незаметно.
    Экскурсия была замечательной. Я очень много узнала о истории Варшавы, посмотрела праздничное убранство города, великолепные световые шоу. Всё очень понравилось, время пролетело незаметно.
  • Л
    Лариса
    29 декабря 2024
    Магия рождественской Варшавы
    Все понравилось. Очень красивая рождественская Варшава. Понравился парк света. Яна рассказала много интересного, грамотно отвечала на все наши вопросы.
    Рекомендую данную экскурсию всем. Детям также будет интересно.
  • А
    Андела
    24 декабря 2024
    Магия рождественской Варшавы
    Яна очень интересно,красочно показала Рождественскую Варшаву, экскурсия получилась очень душевная,такая знаете, как будто прослушали звон колокольчика, рекомендуем хорошая фирма и очень хороший экскурсовод. ❤️❤️❤️❤️❤️
    Яна очень интересно,красочно показала Рождественскую Варшаву, экскурсия получилась очень душевная,такая знаете, как будто прослушали звон колокольчика, рекомендуем хорошая фирма и очень хороший экскурсовод. ❤️❤️❤️❤️❤️
  • И
    Ирина
    23 декабря 2021
    Магия рождественской Варшавы
    Мы провели потрясающий вечер с Яной, открывшей для нас Варшаву, волшебную и предрождественскую. Спасибо огромное за чудесный рассказ, удивительные места и виды, ответы на постоянно перебивающие вопросы, новые знания, новое понимание и видение. Яна, Вы - лучшая!)
  • R
    Ruslan
    17 декабря 2021
    Магия рождественской Варшавы
    Очень приятный и отзывчивый экскурсовод. Экскурсия по очень красивым местам, жалко была в последний день, только после нее поняли, сколько
    интересных мест в Варшаве, а до этого не могли понять что за город, просто ходили по одной улице и все🤦🏻‍♂️
    Яна рассказывала очень интересные факты, отвечала на наши вопросы, практически по любым вопросам, видно что человек любит свой город! Супер, спасибо большое!

  • Т
    Татьяна
    28 февраля 2020
    Магия рождественской Варшавы
    Экскурсия была захватывающая! Спасибо Яночке за прекрасно и познавательно проведённое время! Обязательно ещё вернёмся.
  • Е
    Елизавета
    8 января 2019
    Магия рождественской Варшавы
    Несмотря на холодную и ветренную погоду Яна смог сделать экскурсию интересной и захватывающей. Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    4 января 2019
    Магия рождественской Варшавы
    Большое спасибо нашему гиду Яне за отлично проведенное время.
    Варшава -прекрасный город, а праздничный наряд создает настоящую сказку.
    Яна-замечательный, очень много знающий
    и бесконечно влюбленный в Польшу и ее историю
    человек. Наша прогулка по Варшаве пролетела незаметно,мы узнали очень много интересного,
    успели поговорить об истории от далекой до современной, насладиться ароматным горячим шоколадом,посмотреть потрясающе украшенный множеством огней, дворец Вилянув.

  • Б
    Борис
    29 декабря 2018
    Магия рождественской Варшавы
    Замечательно, все к месту, Яна просто супер экскурсовод, всем рекомендую, для такой экскурсии совсем не дорого.
  • Л
    Люба
    29 декабря 2018
    Магия рождественской Варшавы
    Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. большое спасибо.
  • Л
    Леонид
    23 декабря 2018
    Магия рождественской Варшавы
    Отличная экскурсия, посмотрели и центр Варшавы и Вилянув. Немного замёрзли, особенно в Вилянуве, так что одевайтесь потеплее:)
  • Н
    Наталья
    15 декабря 2018
    Магия рождественской Варшавы
    Варшава - удивительный город, с трагической судьбой, но очень доброжелательный и прекрасный. Благодаря Яне мы ощутили ту невероятную атмосферу Рождества, за которой, собственно и ехали. Отличная экскурсия, 4 часа пролетели быстро, легко, познавательно и вкусно. Спасибо большое за подаренные впечатления!
  • М
    Марина
    10 января 2018
    Магия рождественской Варшавы
    Яна, спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и увлекательно! Время пролетело незаметно. Световое шоу очень впечатлило. А горячий шоколад и горячее вино было приятным бонусом в холодную погоду. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варшаве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Варшаву
  2. Варшава шаг за шагом
  3. Магия рождественской Варшавы
Какие места ещё посмотреть в Варшаве
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Парк Лазенки
  2. Старый город
  3. Дворцовая площадь
  4. Саксонский сад
  5. Королевский дворец
  6. Президентский дворец
  7. Академия изящных искусств
  8. Королевский тракт
Сколько стоит экскурсия по Варшаве в декабре 2025
Сейчас в Варшаве в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 180. Туристы уже оставили гидам 231 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Варшаве (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 231 ⭐ отзыв, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль