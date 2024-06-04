К Катерина По улицам прекрасной Варшавы Очень интересная и увлекательная программа и маршрут. Варшава такой красивый город. Спасибо Яне за эту экскурсию. Вы прекрасный рассказчик. Было очень интересно слушать и весело гулять по Варшаве

Л Ляйля По улицам прекрасной Варшавы читать дальше что Яна любит город, знает город и чувствует его дух. Сама Варшава прекрасна. Ранее узнав, что центр города был практически полностью восстановлен после 2 мировой войны, была настроена скептически. Но Варшава превзошла мои ожидания. Город восстанавливали из тех же самых камней, что остались после бомбежек. Очень трогательное отношение варшавян к Истории. Город зеленый, климат приятный Взять экскурсию по Варшаве было прекрасной идей, а взять ее у Яны вообще отличная! Очень комфортный и приятный рассказ. Видно,

S Svetlana По улицам прекрасной Варшавы Спасибо большое за такую прекрасную экскурсию. Узнали много интересного)

A Aлександра Дворцовая Варшава Большое спасибо Яне за прекрасную экскурсию) дарила своей маме и тете, чтобы они могли посмотреть на Варшаву с другой стороны ☺️ обе в полнейшем восторге, а они у меня привереды))))

Е Екатерина Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Яна - она просто волшебная!!! Нет экскурсоводов настолько влюбленных в свой город и страну! Наш 10-летний непоседа вел себя ну просто идеально, очарованный волшебным голосом и историями. И это после 7 дней жесккрсий по европейским столицам!!! Варшава в сердце навсегда. Не пожалеете!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

И Инна Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Спасибо большое Яночке!

К Камила Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Яночка, прекрасный гид ☺️☺️безумно все понравилось ☺️☺️рекомендую на все 100%

Т Татьяна Дворцовая Варшава Экскурсия волшебная: дворцы поражают своей красотой, а Яна -- мастерством рассказчика и знатока истории.

К Катя Дворцовая Варшава Очень интересно и очень много исторических фактов! Несмотря на сильный дождь в начале экскурсии, все очень понравилось!