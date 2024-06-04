1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
«Заглянете в Саксонский парк и прогуляетесь по Королевскому тракту — улице, по которой в столицу въезжали короли»
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
«Полюбуетесь прекрасным Памятником Фредерику Шопену и, при некоторой доле везения, сможете покормить белочек, которые обитают в парке»
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:00
€255 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Варшаве на велосипеде
Знакомство с городом для любителей активного отдыха
12 июня в 16:30
13 июня в 16:30
от €65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Дворцовая Варшава
История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов
«Изучая ансамбль парка, вы углубите знания об идеях Просвещения»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€235 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина4 июня 2024Очень интересная и увлекательная программа и маршрут. Варшава такой красивый город. Спасибо Яне за эту экскурсию. Вы прекрасный рассказчик. Было очень интересно слушать и весело гулять по Варшаве
- ЛЛяйля25 мая 2024Взять экскурсию по Варшаве было прекрасной идей, а взять ее у Яны вообще отличная! Очень комфортный и приятный рассказ. Видно,
- SSvetlana19 мая 2024Спасибо большое за такую прекрасную экскурсию. Узнали много интересного)
- AAлександра10 мая 2024Большое спасибо Яне за прекрасную экскурсию) дарила своей маме и тете, чтобы они могли посмотреть на Варшаву с другой стороны ☺️ обе в полнейшем восторге, а они у меня привереды))))
- ЕЕкатерина7 мая 2024Яна - она просто волшебная!!! Нет экскурсоводов настолько влюбленных в свой город и страну! Наш 10-летний непоседа вел себя ну просто идеально, очарованный волшебным голосом и историями. И это после 7 дней жесккрсий по европейским столицам!!! Варшава в сердце навсегда. Не пожалеете!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
- ИИнна3 мая 2024Спасибо большое Яночке!
- ККамила27 января 2024Яночка, прекрасный гид ☺️☺️безумно все понравилось ☺️☺️рекомендую на все 100%
- ТТатьяна15 августа 2023Экскурсия волшебная: дворцы поражают своей красотой, а Яна -- мастерством рассказчика и знатока истории.
- ККатя10 августа 2023Очень интересно и очень много исторических фактов! Несмотря на сильный дождь в начале экскурсии, все очень понравилось!
- ВВиталий5 сентября 2019Василий! Просим прощения, мы Вам ещё должны деньги. Как переслать? Очень замечательная, позитивная, познавательная экскурсия. Мало того, что перенесли на
Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Парки»
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Сколько стоит экскурсия по Варшаве в июне 2024
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