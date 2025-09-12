читать дальше

начало было в 16:00)- к лучшему!

К статуе приехали к нужному времени, когда почти никого там нет (фото получилось прекрасные и без толпы на заднем фоне)



Затем отправились на мыс Рока, советую всем к посещению!



По пути Елена ответила на все вопросы и рассказала подробно о Португалии, про менталитет и другие сферы.



По пути в Кашкай останавливались у «пасти дьявола»- очень красиво, благодарю гида, что мы все-таки остановились, хотя времени уже было много.



И в завершении поездки гуляли по Кашкаю. Также, хочу отметить, что Елена знала про концерт и меня привезла прям к нему, поэтому впечатления умножились в сотню раз! Побывать на местном фестивале, я считаю, удача!



Очень образованный и интеллигентный гид!

Елена обладает огромным опытом, величайшим мировоззрением и душевно располагает к себе!



Очень надеюсь, что вернусь в Португалию еще не раз и обязательно поеду на другие экскурсии с Еленой!