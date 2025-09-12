Мои заказы

Найдено 135 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Лиссабоне на русском языке, цены от €30, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
От Синтры до Эшторила
На машине
5 часов
229 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:30
€340 за всё до 4 чел.
От статуи Христа до мыса Рока
На машине
5 часов
265 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лиссабон: величие океана и тайны мыса Рока в одной экскурсии
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
€130 за человека
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Пешая
2.5 часа
267 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старому Лиссабону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
20 сен в 09:30
21 сен в 09:30
€120 за всё до 5 чел.
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
На машине
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: На площади Rossio
Завтра в 19:00
20 сен в 19:00
€200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в Лиссабоне
Пешая
1 час
17 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Лиссабоне: уникальные снимки в исторических районах
Индивидуальная фотопрогулка по Лиссабону с местным жителем и фотографом. Узнайте о вкусных местах и интересных локациях, получите потрясающие снимки
30 сен в 08:00
1 окт в 12:00
€94 за всё до 4 чел.
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
На машине
5 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке: групповая экскурсия в Лиссабоне
Путешествие к мысу Рока и в деревню Азеньяш-ду-Мар - уникальная возможность насладиться красотами Португалии и узнать больше о её культуре
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
20 сен в 10:00
€120 за человека
Душевная экскурсия по Лиссабону
Пешая
2.5 часа
296 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Завтра в 09:30
20 сен в 09:00
от €150 за всё до 8 чел.
Старый Лиссабон: знакомство с городом
Пешая
6 часов
190 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
Завтра в 09:00
1 окт в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Прогулка с историком «Что такое Лиссабон»
Пешая
3 часа
-
29%
6 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Прогулка с историком «Что такое Лиссабон»
Погрузитесь в историю Лиссабона с опытным гидом, откройте для себя культурные и исторические сокровища столицы Португалии
Начало: На площади Фигейра
20 сен в 11:00
21 сен в 15:00
€32€45 за человека
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
На машине
8 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Индивидуальная экскурсия по средневековым городам Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш. Узнайте историю и насладитесь видами
20 сен в 08:00
21 сен в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
Белень: два расцвета Лиссабона
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Белень: два расцвета Лиссабона
Погрузитесь в историю Португалии: эпоха Великих открытий и XVIII век. Беленьская башня, монастырь Жеронимуш и музей карет ждут вас
21 сен в 10:00
23 сен в 10:00
€134 за всё до 8 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
На машине
8 часов
78 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
20 сен в 10:00
€490 за всё до 4 чел.
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Пешая
3 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Начало: На площади Praça Dom Pedro IV
Расписание: ежедневно в 19:00
20 сен в 19:00
21 сен в 19:00
€50 за человека
Must-eat Лиссабона
Пешая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
Must-eat Лиссабона: гастрономическая экскурсия
Прогулка по Лиссабону с дегустацией местных блюд. Узнайте о кулинарных традициях, посетите старинные кафе и рюмочные, попробуйте лучшие стритфуд и напитки
Начало: На площади Россиу
20 сен в 09:30
22 сен в 10:30
от €70 за человека
Моурария - побывать на родине фаду
Пешая
3.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Моурария - побывать на родине фаду
Прогулка по Моурарии подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте историю фаду, наслаждайтесь архитектурой и ощутите настоящий дух Лиссабона
Начало: В историческом центре
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
На машине
8 часов
99 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
28 сен в 08:30
30 сен в 08:30
€387 за всё до 4 чел.
Загадки Кинта да Регалейра
4 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Загадки Кинта да Регалейра
Увлекательное путешествие по мистическому парку Кинта да Регалейра, где вас ждут тайны масонов и древние символы. Прогулка по Синтре и вкусные паштел-де-ната
Начало: Вокзал Россио
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
21 сен в 14:00
23 сен в 14:00
€54 за человека
Синтра, мыс Рока и побережье: магия по-португальски
На машине
8 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
Вас ждет увлекательное путешествие по Синтре, мысу Рока и Кашкайшу. Узнайте о масонах, королях и мореплавателях, прогуляйтесь по эвкалиптовым лесам и пляжам
Начало: В Лиссабоне и окрестностях
24 сен в 08:00
25 сен в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
2 часа
220 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Лиссабон - древняя столица Португалии
Пешая
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Лиссабона
Узнайте Лиссабон за три часа: история, культура, кухня. Площадь Реставраторов, Байрру-Алту и многое другое ждут вас
Завтра в 09:00
22 сен в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
На машине
5 часов
125 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
28 сен в 09:00
30 сен в 09:00
€227 за всё до 4 чел.
Белен и эпоха мореплавателей
Пешая
3.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
Завтра в 09:00
1 окт в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
На машине
8 часов
141 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
Начало: От вашего отеля в Лиссабоне
28 сен в 08:00
30 сен в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
На машине
4 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона за три часа: живописные улочки, знаменитые соборы и уникальная архитектура. Откройте для себя культуру и традиции Португалии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
20 сен в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Природные сокровища Португалии
На машине
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Природные сокровища Португалии
Путешествие по природному парку Серраш-ди-Айри и Кандеейруш, где вы увидите древние дольмены, соляные разработки и пещеры Мира-де-Айре
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
€600 за всё до 6 чел.
Средневековая Португалия
На машине
9 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Баталья и Томар
Автомобильный тур по средневековой Португалии, где сохранился дух истории. Посетите Обидуш, Алкобасу, Баталью и Томар, узнайте легенды и попробуйте жинжу
Завтра в 08:00
20 сен в 08:00
€600 за всё до 7 чел.
Нетуристический Лиссабон
Пешая
3 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Лиссабон
Хотите увидеть Лиссабон с другой стороны? Прогуляйтесь по районам Estrela и Campo de Ourique, узнайте их историю и насладитесь местной атмосферой
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
На машине
7 часов
116 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
На машине
5 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мыс Рока и 5 пляжей Лиссабона: путешествие на край земли
Погрузитесь в мир природной красоты и португальских традиций с эксклюзивной экскурсией по лучшим пляжам
23 сен в 08:00
29 сен в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Квест
до 25 чел.
Тайна криптекса маркиза де Помбала: исторический квест в Лиссабоне
Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона
Начало: У станции метро Baixa Chiado
Завтра в 07:00
20 сен в 07:00
от €60 за всё до 25 чел.
Белень - пристань первооткрывателей
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Историческая экскурсия по Белену: от монастыря до пирожных
Откройте для себя Белень - сердце морских открытий Лиссабона, вкусите знаменитые пирожные и ощутите дух эпохи
Начало: Возле монастыря Жеронимуш
Расписание: во вторник, среду и пятницу в 10:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 15:00
21 сен в 15:00
23 сен в 10:00
€43 за человека
Из Лиссабона - в живописный Сетубал
Пешая
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лиссабона - в живописный Сетубал: индивидуальная экскурсия
Путешествие по настоящей Португалии: от узких улочек Сетубала до невероятных пейзажей Серра да Аррабида. Уникальные истории и лучшие морепродукты ждут вас
Начало: На вокзале Сетубала
Завтра в 14:00
1 окт в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Белен: время открытий
На автобусе
3.5 часа
-
4%
12 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия в Белен: мореплаватели, монастыри и мосты Лиссабона
Откройте для себя сокровища Белена: от Беленской башни до монастыря Жеронимуш и знаменитых паштейш
Начало: Центр Лиссабона
Расписание: в среду и воскресенье в 09:45
21 сен в 09:45
23 сен в 09:30
€43€45 за человека
Тайны Лиссабона
Пешая
3 часа
204 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:00, в четверг в 10:00 и 15:00, в субботу в 10:00
Завтра в 11:00
20 сен в 10:00
€55 за человека
Тайны королевского Лиссабона
Пешая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
Тайны королевского Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас
Начало: На площади Коммерции
Завтра в 11:00
20 сен в 11:00
€55 за человека
Тайны масонов Лиссабона
Пешая
3 часа
26 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Лиссабону: расшифровка масонских символов
Прогулка по Лиссабону, раскрывающая тайны масонов. Узнайте о шифрах и кодах на старинных домах, традициях ордена и его роли в истории столицы
Начало: Базилика да Эштрела
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
20 сен в 15:00
€55 за человека
Тайны еврейского Лиссабона
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
Завтра в 15:00
20 сен в 15:00
от €65 за человека
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт
Начало: Площадь Россио
Завтра в 10:30
20 сен в 10:30
€240 за всё до 6 чел.
Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
На машине
4 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Автомобильное путешествие: Лиссабон и Алмада, мосты и вино
Откройте для себя Лиссабон и Алмаду, наслаждаясь эксклюзивными маршрутами и уникальными историями
23 сен в 09:30
24 сен в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Еврейские тени в Лиссабоне
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Еврейские тени в Лиссабоне
Откройте тайны еврейской культуры Лиссабона, прогуливаясь по историческим местам и узнавая о влиянии иудеев на развитие города
Начало: Площадь Rossio
20 сен в 14:00
21 сен в 09:00
от €180 за человека
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кабо Эшпишел и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: природный заповедник, маяк, часовня и следы динозавров. Узнайте о богатой истории и уникальных местах Португалии
Начало: На вокзале Сетубала
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
На машине
1 час
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Лиссабона: комфортное путешествие по Португалии
Встреча в аэропорту Лиссабона и комфортный трансфер до вашего отеля или любой точки Португальской Ривьеры
Начало: В аэропорту Лиссабона
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:30
€40 за всё до 4 чел.
Райские сады Будды
На машине
6 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Райские сады Будды: групповая экскурсия из Лиссабона
Погрузитесь в самобытную атмосферу Востока в живописном парке. Узнайте о буддийской культуре и отдохните от суеты Лиссабона. Прекрасная возможность для всех
Начало: В районе метро Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
€150 за человека
Покорить Лиссабон под парусом
На яхте
2 часа
6 отзывов
Водная прогулка
Покорить Лиссабон под парусом: водная прогулка
Прогулка на паруснике по реке Тежу - это уникальная возможность увидеть Лиссабон с воды, наслаждаясь португальским вином и историческими рассказами
Начало: Пристань Белен
1 окт в 15:30
2 окт в 15:30
€380 за всё до 4 чел.
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Уличное искусство Лиссабона: на тук-туке по центру и окраинам, обсуждая шедевры стрит-арта и философию городской культуры
Начало: Largo Luis de Camões
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
€140 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирек
    12 сентября 2025
    Старый Лиссабон: знакомство с городом
    Все прошло супер, 6 часов пролетели как 6 минут. Ольга владеет в совершенстве Португальским языком и уже больше 25 лет
    читать дальше

    живет в Португалии, это помогло нам вне очереди зайти во многие места и сэкономило куча времени. После завершения тура, она написала список прекрасных мест куда еще можно сходить и чудесно провести время. Всем рекомендую.

    Все прошло супер, 6 часов пролетели как 6 минут. Ольга владеет в совершенстве Португальским языком иВсе прошло супер, 6 часов пролетели как 6 минут. Ольга владеет в совершенстве Португальским языком и
  • П
    Павел
    12 сентября 2025
    Пешком по Старому городу Лиссабона
    Татьяна— профессиональный экскурсовод. Один из лучших с которыми мне приходилось встречаться. Очень рекомендую.
  • И
    Ирада
    12 сентября 2025
    Пешком по Старому городу Лиссабона
    Экскурсовод Марина- офигенная, было очень интересно и познавательно!
  • О
    Ольга
    12 сентября 2025
    Разгадать Лиссабон за 2 часа
    Приятная прогулка в сопровождении Ольги. Я приехала в Лиссабон одна, и точно бы не дошла до разных мест и видов сама.
    Было классно
    Приятная прогулка в сопровождении Ольги. Я приехала в Лиссабон одна, и точно бы не дошла до разных мест и видов сама
  • Е
    Екатерина
    11 сентября 2025
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Отличная экскурсия. Прекрасно составлен маршрут, хорошая организация. Наталью очень приятно слушать, она отлично владеет материалом и великолепный рассказчик. Материал был
    читать дальше

    подан информативно и увлекательно. Объём экскурсии оказался достаточным и не был перегружен, материал структурирован. Много интересных фактов, доступная подача материала. Подробные ответы на все вопросы. Я узнала много интересных фактов об истории и культуре. Экскурсия получилась очень познавательная и насыщенная. Были учтены индивидуальные просьбы по месту встречи и отдельное спасибо за помощь в личных вопросах. Получила огромное удовольствие от экскурссии и всем рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    11 сентября 2025
    Тайны португальского Вифлеема: Белен
    Экскурсия прошла замечательно, Валерию очень приятно слушать, она отлично владеет материалом и великолепный рассказчик. Материал был подан информативно, живо и
    читать дальше

    увлекательно. Объём экскурсии оказался вполне достаточным. Я узнала много интересных фактов об истории и культуре. Особенно было приятно, что Валерия не просто рассказывала, а словно погружала в то время и события. Экскурсия получилась очень познавательная и насыщенная. Получила огромное удовольствие от экскурссии и особенно от общения с таким замечательным гидом. Очень рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    11 сентября 2025
    Истории старого Лиссабона
    Экскурсия по старому Лиссабону прошла замечательно. Это отличный вариант для первого знакомства с Лиссабоном. Елена показала необычные места, в деталях
    читать дальше

    рассказала много интересных фактов, очень подробно ответила на вопросы. Экскурсия получилась очень познавательна и насыщенная. Отдельное спасибо за рекомендацию хорошего ресторана.

  • D
    Dr
    10 сентября 2025
    Истории старого Лиссабона
    С любовью и со знанием материала! Спасибо за время проведенное с нами
  • A
    Anna
    9 сентября 2025
    Лучшее в Лиссабоне за 2 часа
    За 2 часа в Лиссабоне мне удалось посмотреть главные достопримечательности, посетить несколько смотровых площадок, подняться на знаменитых Elevadors, прогуляться по
    читать дальше

    старому городу и его узким улочкам, а также попробовать Джинджу и Паштель до надо (не знаю как это правильно пишется) - и все это благодаря Светлане с ее замечательным подходом к выстраиванию маршрута и интересными рассказами о городе 🤩

  • A
    Anna
    9 сентября 2025
    Гранд-вояж по Атлантике: от статуи Христа до мыса Рока и Азеньяш-ду-Мар
    Сложно подобрать слова, чтобы описать эмоции, которые я получала на этой экскурсии 😍 идеально выстроенный маршрут, интересный рассказ о посещаемых
    читать дальше

    местах, основные исторические факты, документальные фотографии плюс очень комфортные условия путешествия (Дмитрий продумал каждую мелочь - воду, плед, теплую куртку и даже полотенце 😁) мне захотелось возвращаться в Лиссабон снова и снова, чтобы полноценно насладиться этим городом.
    P.S: Очень рекомендую узнать Лиссабон и его окрестности именно с Дмитрием - помогает по всем вопросам и прислушивается к пожеланиям) в конце экскурсии он помог мне отправить открытки по почте, кроме того поделился замечательным гайдлайном о вкусных местах и достопримечательностях города, которые вы можете посетить самостоятельно)

  • А
    Александр
    9 сентября 2025
    От статуи Христа до мыса Рока
    Мы провели замечательный день с Еленой. Это была наша первая экскурсия с гидом и мы нисколько не пожалели. Елена прекрасный
    читать дальше

    гид. Она быстро поняла наши предпочтения и выложились на максимум ради нас. Мы посмотрели все что было запланировано и даже немного больше. Она рассказала много интересных фактов про Португалию и про все места которые мы посетили. Экскурсия началась четко по времени и прошла гладко и непринужденно, без малейших задержек. Чувствуется опыт Елены и ее подготовка. Расстались как старые знакомые. Спасибо большое Елена!

  • Н
    Надежда
    8 сентября 2025
    Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
    Все безумно понравилось! Алексей очень много рассказал о Португалии, ответил на все наши вопросы и дал много рекомендаций! А пляжи и мыс рока это что-то вообще волшебное! Если вы приехали в Португалию - обязательно возьмите данную экскурсию! Очень рекомендую
  • М
    Марина
    8 сентября 2025
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Денис, огромное спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию по Лиссабону! Программа была насыщенной, но совершенно не утомительной. Мы получили огромное
    читать дальше

    удовольствие, узнали множество исторических фактов и интересных деталей о современной жизни
    Лиссабона. З часа пролетели незаметно благодаря увлекательным рассказам.
    Маршрут прекрасно продуман, он действительно «плоский» без пеших подъемов по холмам.
    Рекомендуем всем!

  • В
    Владимир
    7 сентября 2025
    Три часа в Лиссабоне - успеть всё
    Советуем! Не сомневайтесь! Понравилось всё, всё,всё… познавательно, интересно, весело, комфортно и вкусно. Все самое лучшее!
  • M
    Mikhail
    7 сентября 2025
    Из Лиссабона - в волшебную Синтру
    Синтра волшебная. Игорь оказался очень профессиональным и внимательным гидом!
  • О
    Ольга
    7 сентября 2025
    Душевная экскурсия по Лиссабону
    Прекрасную именно душевную экскурсию нам провела Оксана, заинтересовала нас городом, который она любит. Интересные подробности жизни коренных жителей Лиссабона придали нашей экскурсии местный колорит. Рекомендую эту прогулку.
  • в
    владимир
    6 сентября 2025
    Тайны еврейского Лиссабона
    Интересная эмоциональная и креативная экскурсия
  • А
    Александр
    6 сентября 2025
    По Лиссабону на тук-туке
    Все идеально!
  • Y
    Yana
    6 сентября 2025
    От статуи Христа до мыса Рока
    Была с Еленой на экскурсии статуя Иисуса- мыс Рока- Кашкай
    Елена замечательный гид!

    По пути Елена немного перестроила наш маршрут (так как
    читать дальше

    начало было в 16:00)- к лучшему!
    К статуе приехали к нужному времени, когда почти никого там нет (фото получилось прекрасные и без толпы на заднем фоне)

    Затем отправились на мыс Рока, советую всем к посещению!

    По пути Елена ответила на все вопросы и рассказала подробно о Португалии, про менталитет и другие сферы.

    По пути в Кашкай останавливались у «пасти дьявола»- очень красиво, благодарю гида, что мы все-таки остановились, хотя времени уже было много.

    И в завершении поездки гуляли по Кашкаю. Также, хочу отметить, что Елена знала про концерт и меня привезла прям к нему, поэтому впечатления умножились в сотню раз! Побывать на местном фестивале, я считаю, удача!

    Очень образованный и интеллигентный гид!
    Елена обладает огромным опытом, величайшим мировоззрением и душевно располагает к себе!

    Очень надеюсь, что вернусь в Португалию еще не раз и обязательно поеду на другие экскурсии с Еленой!

    Была с Еленой на экскурсии статуя Иисуса- мыс Рока- КашкайБыла с Еленой на экскурсии статуя Иисуса- мыс Рока- КашкайБыла с Еленой на экскурсии статуя Иисуса- мыс Рока- КашкайБыла с Еленой на экскурсии статуя Иисуса- мыс Рока- КашкайБыла с Еленой на экскурсии статуя Иисуса- мыс Рока- КашкайБыла с Еленой на экскурсии статуя Иисуса- мыс Рока- КашкайБыла с Еленой на экскурсии статуя Иисуса- мыс Рока- Кашкай
  • А
    Анастасия
    6 сентября 2025
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Супер! Все понравилось.
    Александр мастер своего дела!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. От Синтры до Эшторила
  2. От статуи Христа до мыса Рока
  3. Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
  4. Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
  5. Фотопрогулка в Лиссабоне
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Район Байша
  7. Набережная
  8. Площадь Россио
  9. Кафедральный собор
  10. Статуя Христа
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в сентябре 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 135 экскурсий и билетов от 30 до 600 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 5005 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 135 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 5005 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь