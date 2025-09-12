Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:30
€340 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Лиссабон: величие океана и тайны мыса Рока в одной экскурсии
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
€130 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старому Лиссабону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
20 сен в 09:30
21 сен в 09:30
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: На площади Rossio
Завтра в 19:00
20 сен в 19:00
€200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Лиссабоне: уникальные снимки в исторических районах
Индивидуальная фотопрогулка по Лиссабону с местным жителем и фотографом. Узнайте о вкусных местах и интересных локациях, получите потрясающие снимки
30 сен в 08:00
1 окт в 12:00
€94 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке: групповая экскурсия в Лиссабоне
Путешествие к мысу Рока и в деревню Азеньяш-ду-Мар - уникальная возможность насладиться красотами Португалии и узнать больше о её культуре
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
20 сен в 10:00
€120 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Завтра в 09:30
20 сен в 09:00
от €150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
Завтра в 09:00
1 окт в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
-
29%
Мини-группа
до 11 чел.
Прогулка с историком «Что такое Лиссабон»
Погрузитесь в историю Лиссабона с опытным гидом, откройте для себя культурные и исторические сокровища столицы Португалии
Начало: На площади Фигейра
20 сен в 11:00
21 сен в 15:00
€32
€45 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Индивидуальная экскурсия по средневековым городам Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш. Узнайте историю и насладитесь видами
20 сен в 08:00
21 сен в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Белень: два расцвета Лиссабона
Погрузитесь в историю Португалии: эпоха Великих открытий и XVIII век. Беленьская башня, монастырь Жеронимуш и музей карет ждут вас
21 сен в 10:00
23 сен в 10:00
€134 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
20 сен в 10:00
€490 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Начало: На площади Praça Dom Pedro IV
Расписание: ежедневно в 19:00
20 сен в 19:00
21 сен в 19:00
€50 за человека
Индивидуальная
Must-eat Лиссабона: гастрономическая экскурсия
Прогулка по Лиссабону с дегустацией местных блюд. Узнайте о кулинарных традициях, посетите старинные кафе и рюмочные, попробуйте лучшие стритфуд и напитки
Начало: На площади Россиу
20 сен в 09:30
22 сен в 10:30
от €70 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Моурария - побывать на родине фаду
Прогулка по Моурарии подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте историю фаду, наслаждайтесь архитектурой и ощутите настоящий дух Лиссабона
Начало: В историческом центре
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
28 сен в 08:30
30 сен в 08:30
€387 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Загадки Кинта да Регалейра
Увлекательное путешествие по мистическому парку Кинта да Регалейра, где вас ждут тайны масонов и древние символы. Прогулка по Синтре и вкусные паштел-де-ната
Начало: Вокзал Россио
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
21 сен в 14:00
23 сен в 14:00
€54 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
Вас ждет увлекательное путешествие по Синтре, мысу Рока и Кашкайшу. Узнайте о масонах, королях и мореплавателях, прогуляйтесь по эвкалиптовым лесам и пляжам
Начало: В Лиссабоне и окрестностях
24 сен в 08:00
25 сен в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Лиссабона
Узнайте Лиссабон за три часа: история, культура, кухня. Площадь Реставраторов, Байрру-Алту и многое другое ждут вас
Завтра в 09:00
22 сен в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
28 сен в 09:00
30 сен в 09:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
Завтра в 09:00
1 окт в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
Начало: От вашего отеля в Лиссабоне
28 сен в 08:00
30 сен в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона за три часа: живописные улочки, знаменитые соборы и уникальная архитектура. Откройте для себя культуру и традиции Португалии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
20 сен в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Природные сокровища Португалии
Путешествие по природному парку Серраш-ди-Айри и Кандеейруш, где вы увидите древние дольмены, соляные разработки и пещеры Мира-де-Айре
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
€600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Баталья и Томар
Автомобильный тур по средневековой Португалии, где сохранился дух истории. Посетите Обидуш, Алкобасу, Баталью и Томар, узнайте легенды и попробуйте жинжу
Завтра в 08:00
20 сен в 08:00
€600 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Лиссабон
Хотите увидеть Лиссабон с другой стороны? Прогуляйтесь по районам Estrela и Campo de Ourique, узнайте их историю и насладитесь местной атмосферой
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мыс Рока и 5 пляжей Лиссабона: путешествие на край земли
Погрузитесь в мир природной красоты и португальских традиций с эксклюзивной экскурсией по лучшим пляжам
23 сен в 08:00
29 сен в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Квест
до 25 чел.
Тайна криптекса маркиза де Помбала: исторический квест в Лиссабоне
Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона
Начало: У станции метро Baixa Chiado
Завтра в 07:00
20 сен в 07:00
от €60 за всё до 25 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Историческая экскурсия по Белену: от монастыря до пирожных
Откройте для себя Белень - сердце морских открытий Лиссабона, вкусите знаменитые пирожные и ощутите дух эпохи
Начало: Возле монастыря Жеронимуш
Расписание: во вторник, среду и пятницу в 10:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 15:00
21 сен в 15:00
23 сен в 10:00
€43 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лиссабона - в живописный Сетубал: индивидуальная экскурсия
Путешествие по настоящей Португалии: от узких улочек Сетубала до невероятных пейзажей Серра да Аррабида. Уникальные истории и лучшие морепродукты ждут вас
Начало: На вокзале Сетубала
Завтра в 14:00
1 окт в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
-
4%
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия в Белен: мореплаватели, монастыри и мосты Лиссабона
Откройте для себя сокровища Белена: от Беленской башни до монастыря Жеронимуш и знаменитых паштейш
Начало: Центр Лиссабона
Расписание: в среду и воскресенье в 09:45
21 сен в 09:45
23 сен в 09:30
€43
€45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:00, в четверг в 10:00 и 15:00, в субботу в 10:00
Завтра в 11:00
20 сен в 10:00
€55 за человека
Индивидуальная
Тайны королевского Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас
Начало: На площади Коммерции
Завтра в 11:00
20 сен в 11:00
€55 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Лиссабону: расшифровка масонских символов
Прогулка по Лиссабону, раскрывающая тайны масонов. Узнайте о шифрах и кодах на старинных домах, традициях ордена и его роли в истории столицы
Начало: Базилика да Эштрела
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
20 сен в 15:00
€55 за человека
Индивидуальная
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
Завтра в 15:00
20 сен в 15:00
от €65 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт
Начало: Площадь Россио
Завтра в 10:30
20 сен в 10:30
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Автомобильное путешествие: Лиссабон и Алмада, мосты и вино
Откройте для себя Лиссабон и Алмаду, наслаждаясь эксклюзивными маршрутами и уникальными историями
23 сен в 09:30
24 сен в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Еврейские тени в Лиссабоне
Откройте тайны еврейской культуры Лиссабона, прогуливаясь по историческим местам и узнавая о влиянии иудеев на развитие города
Начало: Площадь Rossio
20 сен в 14:00
21 сен в 09:00
от €180 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кабо Эшпишел и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: природный заповедник, маяк, часовня и следы динозавров. Узнайте о богатой истории и уникальных местах Португалии
Начало: На вокзале Сетубала
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Лиссабона: комфортное путешествие по Португалии
Встреча в аэропорту Лиссабона и комфортный трансфер до вашего отеля или любой точки Португальской Ривьеры
Начало: В аэропорту Лиссабона
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:30
€40 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Райские сады Будды: групповая экскурсия из Лиссабона
Погрузитесь в самобытную атмосферу Востока в живописном парке. Узнайте о буддийской культуре и отдохните от суеты Лиссабона. Прекрасная возможность для всех
Начало: В районе метро Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
€150 за человека
Водная прогулка
Покорить Лиссабон под парусом: водная прогулка
Прогулка на паруснике по реке Тежу - это уникальная возможность увидеть Лиссабон с воды, наслаждаясь португальским вином и историческими рассказами
Начало: Пристань Белен
1 окт в 15:30
2 окт в 15:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Уличное искусство Лиссабона: на тук-туке по центру и окраинам, обсуждая шедевры стрит-арта и философию городской культуры
Начало: Largo Luis de Camões
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрек12 сентября 2025Все прошло супер, 6 часов пролетели как 6 минут. Ольга владеет в совершенстве Португальским языком и уже больше 25 лет
- ППавел12 сентября 2025Татьяна— профессиональный экскурсовод. Один из лучших с которыми мне приходилось встречаться. Очень рекомендую.
- ИИрада12 сентября 2025Экскурсовод Марина- офигенная, было очень интересно и познавательно!
- ООльга12 сентября 2025Приятная прогулка в сопровождении Ольги. Я приехала в Лиссабон одна, и точно бы не дошла до разных мест и видов сама.
Было классно
- ЕЕкатерина11 сентября 2025Отличная экскурсия. Прекрасно составлен маршрут, хорошая организация. Наталью очень приятно слушать, она отлично владеет материалом и великолепный рассказчик. Материал был
- ЕЕкатерина11 сентября 2025Экскурсия прошла замечательно, Валерию очень приятно слушать, она отлично владеет материалом и великолепный рассказчик. Материал был подан информативно, живо и
- ЕЕкатерина11 сентября 2025Экскурсия по старому Лиссабону прошла замечательно. Это отличный вариант для первого знакомства с Лиссабоном. Елена показала необычные места, в деталях
- DDr10 сентября 2025С любовью и со знанием материала! Спасибо за время проведенное с нами
- AAnna9 сентября 2025За 2 часа в Лиссабоне мне удалось посмотреть главные достопримечательности, посетить несколько смотровых площадок, подняться на знаменитых Elevadors, прогуляться по
- AAnna9 сентября 2025Сложно подобрать слова, чтобы описать эмоции, которые я получала на этой экскурсии 😍 идеально выстроенный маршрут, интересный рассказ о посещаемых
- ААлександр9 сентября 2025Мы провели замечательный день с Еленой. Это была наша первая экскурсия с гидом и мы нисколько не пожалели. Елена прекрасный
- ННадежда8 сентября 2025Все безумно понравилось! Алексей очень много рассказал о Португалии, ответил на все наши вопросы и дал много рекомендаций! А пляжи и мыс рока это что-то вообще волшебное! Если вы приехали в Португалию - обязательно возьмите данную экскурсию! Очень рекомендую
- ММарина8 сентября 2025Денис, огромное спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию по Лиссабону! Программа была насыщенной, но совершенно не утомительной. Мы получили огромное
- ВВладимир7 сентября 2025Советуем! Не сомневайтесь! Понравилось всё, всё,всё… познавательно, интересно, весело, комфортно и вкусно. Все самое лучшее!
- MMikhail7 сентября 2025Синтра волшебная. Игорь оказался очень профессиональным и внимательным гидом!
- ООльга7 сентября 2025Прекрасную именно душевную экскурсию нам провела Оксана, заинтересовала нас городом, который она любит. Интересные подробности жизни коренных жителей Лиссабона придали нашей экскурсии местный колорит. Рекомендую эту прогулку.
- ввладимир6 сентября 2025Интересная эмоциональная и креативная экскурсия
- ААлександр6 сентября 2025Все идеально!
- YYana6 сентября 2025Была с Еленой на экскурсии статуя Иисуса- мыс Рока- Кашкай
Елена замечательный гид!
По пути Елена немного перестроила наш маршрут (так как
- ААнастасия6 сентября 2025Супер! Все понравилось.
Александр мастер своего дела!
