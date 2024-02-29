Белен — один из важнейших районов Лиссабона, откуда в эпоху Великих географических открытий отправлялись в далёкие края мореплаватели. Вы увидите знаменитую Беленскую башню и осмотрите бывший монастырь иеронимитов. А также раскроете особенности архитектурного стиля «мануэлино» с каменными кружевами и причудливыми завитками.

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Описание

Что вас ожидает

Собор и музей Жеронимуш

На примере великолепного собора Жеронимуш 16 века вы расшифруете особенности португальского архитектурного стиля «мануэлино». А также посетите потрясающий внутренний дворик собора, ставший самостоятельным музеем. Оцените монастырский клуатр с ажурными арками, игрой света и тенями. Я расскажу, как создавалось это великолепие, и раскрою символику архитектурных деталей.

Беленская башня

Торре де Белен — символ Лиссабона. Я расскажу, как она строилась и как защищала вход в порт города. А также помогу разобраться в её архитектуре. Узорчатые башенки, переплетение канатов, рыцарские кресты, арабские элементы — всему этому есть объяснение. В завершение по желанию мы зайдём в одну из старейших кондитерских страны, где вы сможете попробовать знаменитые «беленские паштейш».

Организационные детали