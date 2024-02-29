Погулять по старинному району мореплавателей и полюбоваться архитектурой в стиле «мануэлино»
А также раскроете особенности архитектурного стиля «мануэлино» с каменными кружевами и причудливыми завитками.
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Описание
Что вас ожидает
Собор и музей Жеронимуш
На примере великолепного собора Жеронимуш 16 века вы расшифруете особенности португальского архитектурного стиля «мануэлино». А также посетите потрясающий внутренний дворик собора, ставший самостоятельным музеем. Оцените монастырский клуатр с ажурными арками, игрой света и тенями. Я расскажу, как создавалось это великолепие, и раскрою символику архитектурных деталей.
Беленская башня
Торре де Белен — символ Лиссабона. Я расскажу, как она строилась и как защищала вход в порт города. А также помогу разобраться в её архитектуре. Узорчатые башенки, переплетение канатов, рыцарские кресты, арабские элементы — всему этому есть объяснение. В завершение по желанию мы зайдём в одну из старейших кондитерских страны, где вы сможете попробовать знаменитые «беленские паштейш».
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: музей Жеронимуш — 10€ с человека, Беленская башня — 6€ с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.