Белен - другой Лиссабон
Индивидуальная экскурсия в Лиссабоне

Погулять по старинному району мореплавателей и полюбоваться архитектурой в стиле «мануэлино»

Белен — один из важнейших районов Лиссабона, откуда в эпоху Великих географических открытий отправлялись в далёкие края мореплаватели. Вы увидите знаменитую Беленскую башню и осмотрите бывший монастырь иеронимитов.

А также раскроете особенности архитектурного стиля «мануэлино» с каменными кружевами и причудливыми завитками.
Белен - другой Лиссабон
Белен - другой Лиссабон
Белен - другой Лиссабон
Ближайшие даты:
29
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мар
13
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даты

Описание

Что вас ожидает

Собор и музей Жеронимуш

На примере великолепного собора Жеронимуш 16 века вы расшифруете особенности португальского архитектурного стиля «мануэлино». А также посетите потрясающий внутренний дворик собора, ставший самостоятельным музеем. Оцените монастырский клуатр с ажурными арками, игрой света и тенями. Я расскажу, как создавалось это великолепие, и раскрою символику архитектурных деталей.

Беленская башня

Торре де Белен — символ Лиссабона. Я расскажу, как она строилась и как защищала вход в порт города. А также помогу разобраться в её архитектуре. Узорчатые башенки, переплетение канатов, рыцарские кресты, арабские элементы — всему этому есть объяснение. В завершение по желанию мы зайдём в одну из старейших кондитерских страны, где вы сможете попробовать знаменитые «беленские паштейш».

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: музей Жеронимуш — 10€ с человека, Беленская башня — 6€ с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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