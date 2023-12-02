Находясь в Португалии и познакомившись историческим центром города Лиссабона предлагаем вам интереснейшую экскурсию по району Белень, Лиссабон. Эта экскурсия познакомит вас с пятью важнейшими историческими местами окраины столицы. Хотя здесь стоит провести целый день. Также вы проедетесь по знаменитому мосту 25 Апреля и посетите культовую статую Христос Царь.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Монастырь Иеронимитов
- Монумент Первооткрывателям и Розе Ветров
- Вифлеемскую башню
- Кондитерскую Pasteis de Belém
- Президентский дворец
- Мост 25 апреля
- Статую Христос Царь
Описание
Что вас ожидает:
- Фортификационное сооружение построенное на реке Тежу.
- Затем мы переместимся к следующему культурному и очень важному месту, Монументу Первооткрывателей и Розе Ветров. Осматривая этот Величественный монумент вы узнаете что эта маленькая нация дала всему миру. Как португальцы строили свою колониальную Империю и как нашли тот знаменитый путь к пряностям Востока. Вас ждет увлекательный рассказ о том, как португальцы ходили по морю в «Тридевятое царство».
- Продолжая экскурсию вы сделаете внешний осмотр культового Монастыря Иеронимитов построенного в начале 16 века.
- Следующим пунктом вашей пешеходной экскурсии, посещение знаменитой кондитерской, которая до сегодняшнего дня, по старинной технологии, выпекает секретные пирожные с первой половины XIX века. Да, вы правы это Pasteis de Belém. Мы знакомы с хозяевами и обладателями секрета производства корзинок Pasteis de Belém, поэтому в этой кондитерской мы проведём дегустацию этого десерта, выпьем чашечку ароматного португальского кофе или вина из города Порту.
- В завершении тура проезд по знаменитому мосту 25 апреля и замечательная фотосессия на смотровой площадке, где находиться Статуя Христос Царь. Организационная информация • Идеально начинать этот тур рано утром или после обеда. Все хотят посетить этот культовый район. Большие пробки. Отсутствие парковки это напрасно потерянное время.
Каждый день в 8 утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в городе Лиссабон
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 8 утраЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Внимание! Идеально начинать этот тур рано утром или после обеда. Все хотят посетить этот культовый район. Большие пробки. Отсутствие парковки это напрасно потерянное время
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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