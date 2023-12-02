Белень - начало португальской колониальной экспансии

Индивидуальная экскурсия в Лиссабоне
Находясь в Португалии и познакомившись историческим центром города Лиссабона предлагаем вам интереснейшую экскурсию по району Белень, Лиссабон. Эта экскурсия познакомит вас с пятью важнейшими историческими местами окраины столицы. Хотя здесь стоит провести целый день. Также вы проедетесь по знаменитому мосту 25 Апреля и посетите культовую статую Христос Царь.
Белень - начало португальской колониальной экспансии
Белень - начало португальской колониальной экспансии
Белень - начало португальской колониальной экспансии
Белень - начало португальской колониальной экспансии
Белень - начало португальской колониальной экспансии
Ближайшие даты:
2
дек
3
дек
4
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даты

Что вас ожидает:

  • Монастырь Иеронимитов
  • Монумент Первооткрывателям и Розе Ветров
  • Вифлеемскую башню
  • Кондитерскую Pasteis de Belém
  • Президентский дворец
  • Мост 25 апреля
  • Статую Христос Царь

Описание

Что вас ожидает:

  • Фортификационное сооружение построенное на реке Тежу.
  • Затем мы переместимся к следующему культурному и очень важному месту, Монументу Первооткрывателей и Розе Ветров. Осматривая этот Величественный монумент вы узнаете что эта маленькая нация дала всему миру. Как португальцы строили свою колониальную Империю и как нашли тот знаменитый путь к пряностям Востока. Вас ждет увлекательный рассказ о том, как португальцы ходили по морю в «Тридевятое царство».
  • Продолжая экскурсию вы сделаете внешний осмотр культового Монастыря Иеронимитов построенного в начале 16 века.
  • Следующим пунктом вашей пешеходной экскурсии, посещение знаменитой кондитерской, которая до сегодняшнего дня, по старинной технологии, выпекает секретные пирожные с первой половины XIX века. Да, вы правы это Pasteis de Belém. Мы знакомы с хозяевами и обладателями секрета производства корзинок Pasteis de Belém, поэтому в этой кондитерской мы проведём дегустацию этого десерта, выпьем чашечку ароматного португальского кофе или вина из города Порту.
  • В завершении тура проезд по знаменитому мосту 25 апреля и замечательная фотосессия на смотровой площадке, где находиться Статуя Христос Царь. Организационная информация • Идеально начинать этот тур рано утром или после обеда. Все хотят посетить этот культовый район. Большие пробки. Отсутствие парковки это напрасно потерянное время.

Каждый день в 8 утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Место начала и завершения?
Ваш отель в городе Лиссабон
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8 утра
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Внимание! Идеально начинать этот тур рано утром или после обеда. Все хотят посетить этот культовый район. Большие пробки. Отсутствие парковки это напрасно потерянное время
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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