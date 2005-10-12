Елена Б. проводит ещё 6 экскурсий

Групповая экскурсия ⛳ по Лиссабону. Начинается экскурсия с пешей прогулки по исторической части города: осмотр вокзала Россио (XIX в), который облицован изразцами; подъём на фуникулере Глория (XIX в); изучение панорамы районов Байру Альту, Байши, Карму, Шиаду.

Затем путешествие на старинном трамвайчике по холмам и осмотр вида на Алфаму, Крепость Сан Жорж, Кафедральный собор Се.

Далее проезд на лиссабонском метро 🚇 в новую часть столицы ⭐️ «EXPO 98». Посещение Лиссабонского Океанариума, в котором собрана огромная коллекция морской флоры и фауны.

В конце экскурсии 🧭 предоставляется свободное время на посещение крупнейшего в Европе шопинг-центра.