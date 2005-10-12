Елена Б. проводит ещё 6 экскурсий

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Лиссабон древний – Лиссабон новый (с посещением океанариума)

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Лиссабона
Большая экскурсия ⛳ по Лиссабону, на которой вы увидите как историческую часть города, так и современные районы португальской столицы ⭐️.

Вы посетите прекрасный вокзал Росиу XIX века, поднимитесь над городом на старинном фуникулёре Глория и узнаете множество увлекательных историй о разных районах Лиссабона.

Вас ждёт знакомство с городским метро 🚇 и современной частью столицы Португалии.

Дополнительным бонусом станет посещение одного из самых больших океанариумов в мире.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €70 за человека

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Лиссабон древний – Лиссабон новый (с посещением океанариума)
Лиссабон древний – Лиссабон новый (с посещением океанариума)
Групповая экскурсия ⛳ по Лиссабону. Начинается экскурсия с пешей прогулки по исторической части города: осмотр вокзала Россио (XIX в), который облицован изразцами; подъём на фуникулере Глория (XIX в); изучение панорамы районов Байру Альту, Байши, Карму, Шиаду.
Затем путешествие на старинном трамвайчике по холмам и осмотр вида на Алфаму, Крепость Сан Жорж, Кафедральный собор Се.
Далее проезд на лиссабонском метро 🚇 в новую часть столицы ⭐️ «EXPO 98». Посещение Лиссабонского Океанариума, в котором собрана огромная коллекция морской флоры и фауны.
В конце экскурсии 🧭 предоставляется свободное время на посещение крупнейшего в Европе шопинг-центра.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы
  • Входные билеты в океанариум
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Уточняется после бронирования
Место завершения
🏁 Центр Лиссабона
Лиссабон древний – Лиссабон новый (с посещением океанариума)
Лиссабон древний – Лиссабон новый (с посещением океанариума)
Лиссабон древний – Лиссабон новый (с посещением океанариума)
Лиссабон древний – Лиссабон новый (с посещением океанариума)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Б.
Елена Б.
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